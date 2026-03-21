ETV Bharat / state

राजकुमार चौहान हत्याकांड; पांच अन्य आरोपी गिरफ्तार, साक्ष्य छिपाने के लिये प्रयोग किया वाहन सीज

पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने पुलिस लाइन में प्रेस कांफ्रेंस कर दी जानकारी.

पांच अन्य आरोपी गिरफ्तार
पांच अन्य आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : पूर्व पार्षद प्रतिनिधि राजकुमार चौहान की हत्या के मामले में पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा एक बाल अपचारी को हिरासत में लिया है. पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने पुलिस लाइन में प्रेस कांफ्रेंस के जरिए घटना का खुलासा किया है. पुलिस ने घटना में साक्ष्य छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन को सीज कर दिया है.



पुलिस अधीक्षक उत्तरी ज्ञानेंद्र नाथ प्रसाद ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज, चिलुआताल पुलिस, एसओजी और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अभियुक्तों में दीपक, लालजी, शेषनाथ, अंकित और देवव्रत शामिल हैं. पुलिस ने एक बाल अपचारी को भी हिरासत में लिया है.

उन्होंने बताया कि मामला 17 मार्च 2026 का है, जब सुबह करीब 6:15 बजे सूचना मिली कि अज्ञात हमलावरों ने राजकुमार चौहान को गोली मार दी है. गंभीर हालत में उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी राज चौहान ने वारदात के दौरान खून से सने कपड़ों को छिपाने के लिए साथियों की मदद ली थी. इन कपड़ों को वाहन में रखकर बाद में जला दिया था, ताकि साक्ष्य मिटाए जा सकें. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर टीपर वाहन को बरामद कर सीज किया और जले हुए कपड़ों की राख भी कब्जे में ली. साथ ही कई मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जो जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं, दूसरी ओर मृतक राजकुमार चौहान की पत्नी सुशीला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर असली आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में राजकुमार चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, गोली मारने के बाद चाकुओं से गोदकर किया था लहूलुहान

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या; हमलावरों ने 100 मीटर दौड़ाया, फिर चाकुओं से गोदा

TAGGED:

RAJKUMAR CHAUHAN MURDER CASE
FORMER COUNCILOR RAJKUMAR CHAUHAN
MURDER IN GORAKHPUR
FIVE ACCUSED ARRESTED IN GORAKHPUR
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.