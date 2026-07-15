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कांग्रेस सरकार को घेरेगी भाजपा, चार्जशीट और जन आंदोलन के लिए प्रदेश स्तरीय समितियों का गठन, इन्हें सौंपी जिम्मेदारी

राजीव बिंदल ने कहा, यह अभियान केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिमाचल के हितों की रक्षा, जनता के विश्वास को मजबूत करने के लिए होगा.

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 2:15 PM IST

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शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त ही लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए भाजपा पूरी तरह से जुट गई है. भाजपा कांग्रेस सरकार के इस कार्यकाल के खिलाफ चार्जशीट बनाने में जुट गई. इसके लिए बड़े नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई है. यही नही कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए भी समिति का गठन किया गया है.

कांग्रेस सरकार के खिलाफ BJP का हल्लाबोल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि, "वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने साढ़े तीन वर्षों के कार्यकाल में जनता के विश्वास को तोड़ा है और विकास कार्यों को ठप कर प्रदेश को आर्थिक एवं प्रशासनिक संकट की ओर धकेल दिया है. वर्तमान कांग्रेस सरकार को घेरा भी जाएगा और उसकी किलाबंदी भी की जाएगी. भाजपा गांव-गांव और घर-घर जाकर सरकार की हर विफलता को जनता के सामने रखेगी और प्रदेश हित से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर सशक्त जनआंदोलन खड़ा करेगी."

इन नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी

राजील बिंदल ने बताया कि, कांग्रेस सरकार की नाकामियों का विस्तृत दस्तावेज तैयार करने के लिए गठित चार्जशीट समिति में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महामंत्री प्रो. सिकंदर कुमार, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, विधायक एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, विधायक एवं मीडिया विभाग प्रभारी रणधीर शर्मा, विधायक एवं पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर, विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा, विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर वर्मा, प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य, विधायक एवं वरिष्ठ प्रवक्ता त्रिलोक जम्वाल और वरिष्ठ प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा को शामिल किया गया है. यह समिति कांग्रेस सरकार की प्रत्येक विफलता, भ्रष्टाचार, जनविरोधी निर्णयों और अधूरे वादों का तथ्यात्मक संकलन कर जनता के सामने पेश करेगी.

प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के खिलाफ जनआंदोलन

इसी तरह से प्रदेशभर में जनजागरण, धरना-प्रदर्शन, जनसंपर्क अभियान और आंदोलन की रणनीति तैयार करने के लिए गठित जन आंदोलन समिति में प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप, सांसद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज, लोकसभा सांसद कंगना रनौत, विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार, विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल, विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा, विधायक एवं मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल, पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री डॉ. राजीव सैजल, प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद और विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता डी.एस. ठाकुर को दायित्व सौंपा गया है. यह समिति प्रदेश के प्रत्येक जिले और विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनआंदोलन को गति देगी और जनता की आवाज को मजबूती से उठाएगी.

'प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए व्यापक जन अभियान'

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी जनता के अधिकारों, प्रदेश के विकास और सुशासन की लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी. कांग्रेस सरकार को उसके प्रत्येक झूठे वादे, जनविरोधी निर्णय और प्रशासनिक विफलता पर जनता के बीच जवाब देना होगा. भाजपा का यह अभियान केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा और जनता के विश्वास को मजबूत करने का व्यापक जन अभियान होगा. भाजपा प्रदेश कार्यालय सचिव प्रमोद कुमार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दोनों प्रदेश स्तरीय समितियों के गठन की औपचारिक घोषणा की गई है.

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