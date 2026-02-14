राज सखी मेले में आत्मनिर्भरता की नई कहानी, SHG महिलाओं को मिला बड़ा बाजार
ग्रामीण महिलाओं ने राजीविका के 'राज सखी वागड़ मेला' में हाथ से बने उत्पाद बेचकर लाखों की कमाई की.
Published : February 14, 2026 at 2:24 PM IST
डूंगरपुर: ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आजादी की नई कहानी लिख रहा है राजीविका का 'राज सखी मेला'. डूंगरपुर में आयोजित सात दिवसीय 'राज सखी वागड़ मेला' ने साबित कर दिया है कि राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ घरेलू कामों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अपनी मेहनत, हुनर और उद्यमिता से आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं.
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के बैनर तले 7 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण छात्रावास परिसर, शहीद पार्क के पास आयोजित इस मेले में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आईं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने अपने हस्तनिर्मित उत्पादों का प्रदर्शन किया और लाखों रुपये की कमाई की. मेले में पारंपरिक हस्तशिल्प, कपड़े, मोजड़ियां, तीर-कमान, साबुन, हर्बल गुलाल और अन्य उत्पादों की भारी मांग रही, जबकि खान-पान की स्टालों पर राजस्थानी व्यंजनों का जमकर स्वाद लिया गया.
महिलाओं को हुआ फयादा: महिलाओं ने मेले का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनके हाथों से बने उत्पादों को इतना बड़ा बाजार मिलने की उम्मीद नहीं थी. यहां न केवल अच्छी कमाई हुई, बल्कि बाजार की मांग समझने का मौका भी मिला. अब वे दोगुने आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की तैयारी में हैं. मेले की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि इससे बिचौलियों को खत्म कर सीधा लाभ SHG महिलाओं तक पहुंचा.
राजीविका के जिला परियोजना समन्वयक मोतीलाल मीणा ने बताया कि मेले का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है. सात दिनों में टर्नओवर उम्मीद से कहीं अधिक रहा और महिलाओं का उत्साह इस बात का प्रमाण है कि राजीविका का यह प्रयास सफल रहा. सरकार की मंशा के अनुरूप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम किया जा रहा है. SHG महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने या बढ़ाने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं.
