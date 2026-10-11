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यूपी में महिला क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम, KCA कराएगा 'राजीव शुक्ला राज्य स्तरीय टी-20 चैलेंजर लीग'

2026-27 के लिए नया क्रिकेट कैलेंडर जारी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : उत्तर प्रदेश में महिला क्रिकेट और युवा खेल प्रतिभाओं को नए मुकाम पर ले जाने के लिए कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन (KCA) ने बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है. सत्र 2026-27 के लिए घोषित नए क्रिकेट कैलेंडर में सबसे मुख्य और आकर्षण का केंद्र 'राजीव शुक्ला राज्य स्तरीय महिला चैलेंजर टी-20 लीग' है. यूपी T20 लीग के चैयरमैन डॉ. संजय कपूर ने बताया कि राजीव शुक्ला के नाम पर पहली बार महिलाओं के लिए यह भव्य चैलेंजर सीरीज शुरू की जा रही है, जो राज्य का अब तक का सबसे बड़ा और हाइटेक महिला क्रिकेट टूर्नामेंट होगा.

यह चैलेंजर टी-20 लीग फरवरी 2027 में खेली जाएगी, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश से महिला खिलाड़ियों का ट्रायल कर सर्वश्रेष्ठ 75 खिलाड़ियों को चुना जाएगा. इन्हें 5 अलग-अलग टीमों में बांटा जाएगा और हर टीम के पास पेशेवर कोच और मैनेजर होंगे. टूर्नामेंट के सभी मैच डे-नाईट दूधिया रोशनी में कानपुर के प्रमुख स्टेडियमों में खेले जाएंगे. खिलाड़ियों को उनकी श्रेणी के अनुसार अच्छी पुरस्कार राशि और बजट दिया जाएगा, ताकि राज्य की बेटियां पेशेवर क्रिकेट में अपना करियर निखार सकें.

कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन का मानना है कि उत्तर प्रदेश के कोने-कोने में छुपी महिला प्रतिभाओं को यदि सही मंच मिले, तो वे देश का नाम रोशन कर सकती हैं. इसी सोच के साथ 'राजनतन महिला लीग' (दिसंबर 2026) और 'डॉ. गौर हरि सिंघानिया स्मारक राज्य स्तरीय महिला प्रतियोगिता' (मई 2027) का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे बेटियों को सालभर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा. महिला क्रिकेट के अलावा KCA ने इस सत्र में अपना पूरा ध्यान जूनियर स्तर की प्रतिभाओं को तराशने पर भी केंद्रित किया है. अंडर-13 और अंडर-15 कैंप 12 अक्टूबर से अंडर-15 और 22 अक्टूबर से अंडर-13 खिलाड़ियों के विशेष कैंप शुरू हो रहे हैं. इसके बाद जनवरी और अप्रैल 2027 में भी चरणबद्ध तरीके से कैंप आयोजित होंगे, ताकि युवा खिलाड़ी UPCA के अगले सत्र के लिए तैयार हो सकें.