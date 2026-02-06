ETV Bharat / state

अमेरिका से दबा नहीं भारत, अब अपनी फौज व पुलिस को सशक्त करना होगा: राजीव नारायणन

कर्नल अजय कै रैना ने कहा, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार ने काम किया, वह सराहनीय है.

टॉक शो कार्यक्रम (मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश)
टॉक शो कार्यक्रम (मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 9:50 AM IST

कानपुर: अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी से बाचीत के बाद टैरिफ दरों को 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया है. यह समझना चाहिए कि पिछले छह माह तक जो हालात रहे उसे देखते हुए भी अमेरिका से भारत न तो दबा न ही झुका. अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, उसको देखते हुए भारत को अपनी फौज व पुलिस को समृद्ध करना होगा. ये ऐसा देश हैं, जो आपके अंदर और बाहरी परिवेश से समस्याएं दे सकते हैं. गुरुवार को ये बातें सेवानिवृत्त मेजर जनरल राजीव नारायणन ने कहीं. वह मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित टॉक शो कार्यक्रम में शहर के उद्यमियों समेत अन्य वर्गों से पहुंचे विशिष्ट जनों को संबोधित कर रहे थे. इस टॉक शो का विषय- इंडियाज पाथ अहेड एमिड ट्रंप्स टर्बुलेंस, चाइनाज गेम, रसिया रेजीलेंस एंड मोर रखा गया था.

उन्होंने कहा, नेगोशिएशन का दौर अब शुरू हुआ है. अब अगर अमेरिका हम पर तेल लेने का कोई दबाव बनाएगा, तो भी हमें नहीं झुकना है. हम तेल वहां से खरीदेंगे, जहां जनता के लिए फायदा होगा. बोले, अगर अमेरिका टैरिफ दरें कम न करता तो केंद्र के जिम्मेदारों ने भी ठान लिया था कि वह तब तक इंतजार कर लेंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कार्यकाल पूरा हो जाएगा. कार्यक्रम में अभिषेक सिंहानिया, सुशील शर्मा, प्रभात मिश्रा समेत अन्य उद्यमी उपस्थित रहे.

टॉक शो कार्यक्रम (मर्चेंट चेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश) (ETV Bharat)

जिस तरह से आपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, वह सराहनीय: टॉक शो कार्यक्रम में आए सेवानिवृत्त कर्नल अजय कै रैना ने कहा, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में मोदी सरकार ने काम किया, वह सराहनीय है. किसी लड़ाई को रोकना, उसके जारी रहने से बहुत कठिन काम होता है, लेकिन, भारतीय सैन्य वीरों ने पाकिस्तान को जो क्षति पहुंचाई. उसके बाद युद्ध की स्थितियों को रोका गया, ये उचित रहा.

अगर ऐसा न होता और लड़ाई जारी रहती, तो पाकिस्तान तबाह होता पर उसके गैर जिम्मेदाराना रवैए के चलते भारत को नुकसान पहुंचता. वह नासमझी में न्यूक्लियर अटैक कर सकता था. इसी तरह अमेरिकी टैरिफ की दरों को लेकर उन्होंने कहा पीएम मोदी ने जो कदम उठाया, वो सराहनीय है। जिसे देश चलाना है, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और दवाब होते हैं. लोगों के तो घर ठीक से नहीं चल पाते. चीन की गतिविधियों को लेकर बोले हमें दुश्मन से हमेशा सतर्क रहना चाहिए. उसकी हर चाल पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए.

बेहतर काम कर रहे पीएम मोदी: कार्यक्रम में आए डिफेंस यूट्यूबर आदि अचिंत ने कहा, पीएम मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं. आलोचना तो कोई भी कर सकता है और करनी भी चाहिए. जो पूरी दुनिया की स्थितियां हैं, उन्हें देखते हुए उन्होंने भारत को एक अलग स्थान पर लाकर खड़ा किया है. उनका रक्षा क्षेत्र में जुड़ाव बचपन से रहा. उनके अंदर हर विषय को जानने, समझने की उत्सुकता रही.

