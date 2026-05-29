इस पंचायत में पर्ची से हुआ फैसला, राजीव कुमार बने उप प्रधान, चारों ओर हो रही चर्चा
सुजानपुर उपमंडल की एक पंचायत में उप प्रधान पद के चुनाव में अधिकारियों की मौजूदगी में पर्ची से फैसला हुआ.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 9:33 AM IST
हमीरपुर: हिमाचल पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में हमीरपुर जिले के सुजानपुर उपमंडल में एक बेहद रोमांचक परिणाम सामने आया है. उपमंडल सुजानपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बलेहु में उप प्रधान पद का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प और रोमांचक रहा. पंचायत चुनाव के दौरान यहां ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसकी चर्चा अब पूरे क्षेत्र में हो रही है. उप प्रधान पद के लिए हुए मुकाबले में दोनों प्रत्याशियों को बराबर वोट मिलने के बाद आखिरकार पर्ची के जरिए विजेता का फैसला करना पड़ा.
क्यों हुआ पर्ची से हुआ फैसला?
उप प्रधान पद के लिए राजीव कुमार और वतन सिंह चुनाव मैदान में थे. मतदान के बाद जब मतगणना पूरी हुई तो दोनों प्रत्याशियों को 256-256 वोट प्राप्त हुए. दोनों के बीच बराबरी होने के कारण चुनाव परिणाम कुछ देर के लिए अधर में लटक गया और लोगों की उत्सुकता भी बढ़ गई. पंचायत परिसर में मौजूद समर्थक और ग्रामीण अंतिम फैसले का इंतजार करते रहे.
अधिकारियों की मौजूदगी में निकाली गई पर्ची
नियमों के अनुसार जब दोनों प्रत्याशियों को समान मत प्राप्त हुए तो चुनाव अधिकारियों ने पर्ची प्रणाली के माध्यम से विजेता का चयन करने की प्रक्रिया अपनाई. दोनों प्रत्याशियों के नाम अलग-अलग पर्चियों में डाले गए और अधिकारियों की मौजूदगी में पर्ची निकाली गई. इस दौरान सभी की नजरें परिणाम पर टिकी रहीं. आखिरकार निकली पर्ची में राजीव कुमार का नाम सामने आया, जिसके बाद उन्हें ग्राम पंचायत बलेहु का नया उप प्रधान घोषित कर दिया गया.
चारों ओर हो रही पर्ची फैसले की चर्चा
राजीव कुमार के विजेता घोषित होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. पंचायत परिसर में समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की और जीत का जश्न मनाया. वहीं, दूसरी ओर वतन सिंह के समर्थकों ने भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए परिणाम को स्वीकार किया. पंचायत क्षेत्र में पूरे दिन इस रोचक मुकाबले और पर्ची से हुए फैसले की चर्चा होती रही.
जीत के बाद नवनिर्वाचित उप प्रधान ने गिनाईं प्राथमिकताएं
नवनिर्वाचित उप प्रधान राजीव कुमार ने अपनी जीत पर पंचायत की जनता, समर्थकों और सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. जीत के बाद राजीव कुमार ने कहा कि, "पंचायत वासियों ने उन पर जो भरोसा जताया है, वह उसके लिए हमेशा आभारी रहेंगे. पंचायत के विकास, मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए वे पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे. यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरी पंचायत की जीत है."