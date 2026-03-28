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एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन मामले में राजीव कुमार को मिली अग्रिम जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन मामले में आरोपी राजीव कुमार को अग्रिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया.

पटियाला हाउस कोर्ट ने राजीव कुमार को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर राजीव कुमार को गिरफ्तार करने की जरुरत पड़े तो एक सप्ताह पहले नोटिस देना होगा. सुनवाई के दौरान राजीव कुमार की ओर से पेश वकील अमरीश रंजन पांडेय ने कहा कि किसी पार्टी से जुड़ा होना किसी को दोषी करार नहीं देता है. उन्होंने कहा कि प्रदर्शन का वीडियो बनाना किसी भी रुप में अपराध नहीं है.

इसके पहले कोर्ट ने 14 मार्च को राजीव कुमार को आज तक की अंतरिम जमानत दी थी. दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि राजीव कुमार इस साजिश का हिस्सा थे और उसने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के नौ कार्यकर्ताओं को जमानत मिल चुकी है.