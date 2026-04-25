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हिमाचल में इस योजना के लिए 55 करोड़ के बजट का प्रावधान, हजारों महिलाओं को मिलेगा रोजगार, पर्यावरण को भी फायदा

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण अब केवल प्रकृति बचाने का अभियान नहीं, बल्कि हजारों लोगों के लिए रोजगार का मजबूत माध्यम बनता जा रहा है. राज्य सरकार की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना (आरजीवीएसवाई) ने हरित विकास और आजीविका सृजन का ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसमें बंजर भूमि हरियाली में बदल रही है और महिला समूहों, युवाओं, समेत स्वयं सहायता समूहों को स्थायी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं.

पिछले वर्ष शुरू हुई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना (आरजीवीएसवाई) के तहत करीब 300 महिला समूह, 70 युवक मंडल और 75 अन्य स्वयं सहायता समूहों ने करीब 1,100 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण का कार्य किया. इस बार पौधारोपण अभियानों को गति प्रदान करते हुए वन विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए 1,100 सामुदायिक समूहों की सहभागिता सुनिश्चित कर करीब 4 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है.

इस पौधारोपण अभियान में 60 फीसदी महिला समूह, 20 फीसदी युवक मंडल और 20 फीसदी अन्य स्वयं सहायता समूह शामिल होंगे. इस योजना के लिए लगभग 55 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. इस पहल के तहत करीब 15 हजार महिलाओं को पौधरोपण कार्य में रोजगार मिलने की संभावना है. प्रत्येक समूह को प्रति हेक्टेयर 1.20 लाख रुपये प्रदान किए जा रहे हैं. समूह 2 से 5 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण कर सकते हैं. योजना में पौधों की जीवित रहने की प्रतिशतता आधार पर प्रोत्साहन भी शामिल हैं. इसके तहत जो समूह एक वर्ष बाद 50 फीसदी से अधिक पौधों की जीवित रहने की दर हासिल करेंगे, उन्हें हर दो हेक्टेयर पर 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे. प्रदेश में हरित आवरण के विस्तार के लिए ये योजना सफल साबित हो रही है.

जैव विविधता बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान

युवक मंडल, महिला मंडल और स्वयं सहायता समूहों को बंजर भूमि पर पेड़, फलदार किस्मों और अन्य उपयोगी पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ-साथ समूहों द्वारा उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है. ये प्रयास न केवल ग्रामीण समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हैं, बल्कि जैव विविधता बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. सतत विकास को केंद्र में रखकर सरकार वनीकरण और पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान कर रही है.