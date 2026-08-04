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शिक्षकों की कमी पर राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जड़ा ताला, अधिकारी घंटों रहे अंदर, 4 शिक्षक लगाने का आश्वासन

छात्राओं का कहना था कि विद्यालय में लंबे समय से पर्याप्त अध्यापक नहीं होने के कारण नियमित पढ़ाई नहीं हो पा रही है.

Lock put on Rajiv Gandhi Seva Kendra
राजीव गांधी सेवा केंद्र पर जड़ा ताला (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 4, 2026 at 7:51 PM IST

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बूंदी: जिले के नैनवां राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, समिधी में लंबे समय से शिक्षकों की कमी से परेशान छात्राओं का आक्रोश मंगलवार को खुलकर सामने आ गया. पढ़ाई प्रभावित होने से नाराज छात्राओं ने विरोध-प्रदर्शन करते हुए राजीव गांधी सेवा केंद्र के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया.

जब ताला लगाया गया, उस समय सेवा केंद्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं के फॉलोअप शिविर का आयोजन चल रहा था, जिससे नायब तहसीलदार सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भवन के अंदर ही फंस गए. घटना से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. छात्राओं का कहना था कि विद्यालय में लंबे समय से पर्याप्त अध्यापक नहीं होने के कारण नियमित पढ़ाई नहीं हो पा रही है. कई विषयों की कक्षाएं प्रभावित होने से उनकी पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी पर सीधा असर पड़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर छात्राओं ने विरोध का रास्ता अपनाया.

Female students sitting outside the locked premises
ताला लगा बाहर बैठी छात्राएं (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: शिक्षकों की कमी को लेकर धरना-प्रदर्शन, सिरोड़ी स्कूल में फूटा आक्रोश, तीन घंटे तक विद्यालय पर जड़ा ताला

Officials remained locked inside the center
केंद्र में बंद रहे अधिकारी (ETV Bharat Bundi)

घटना की सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश बुनकर तथा एसीबीईओ अनिल गोयल ने छात्राओं से वार्ता कर उनकी समस्याएं सुनीं और जल्द समाधान का भरोसा दिलाया. अधिकारियों ने समझाइश करते हुए छात्राओं को आश्वस्त किया कि तत्काल चार शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी. इसके बाद छात्राओं ने सेवा केंद्र का ताला खोल दिया और विरोध समाप्त किया. इसके बाद अंदर फंसे अधिकारी और कर्मचारी बाहर निकल सके. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश बुनकर ने बताया कि वैकल्पिक रूप से चार शिक्षकों को विद्यालय में लगा दिया गया है. साथ ही मामले से उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है.

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ASSURANCE TO APPOINT 4 TEACHERS
GIRL STUDENTS PROTEST IN NAINWA
SHORTAGE OF TEACHERS IN SCHOOL
RAJIV GANDHI SEVA KENDRA LOCKED

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