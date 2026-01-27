पेट्रोल-डीजल गाड़ी को ई-टैक्सी में बदलने पर मिलेगी 40 फीसदी सब्सिडी, जानिए कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ?
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना Stage-IV के तहत सरकार ई-टैक्सी खरीदने पर 40% तक सब्सिडी दे रही है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 5:54 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में युवाओं को स्टार्टअप और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सुखविंदर सरकार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चला रही है, जिसके तहत अब पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को ई-टैक्सी में बदलने पर लाभार्थी को 40 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी. इस योजना का उद्देश्य टैक्सी चालकों को आत्मनिर्भर बनाना, वायु प्रदूषण में कमी लाना और स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है.
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, शिमला विश्व मोहन देव चौहान ने बताया, 'हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना (Stage-IV) के तहत डीजल/पेट्रोल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी (ई-टैक्सी) में परिवर्तित करने पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान की जा रही है'.
ऐसे में आइए जानते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता की क्या शर्ते हैं.
• वाहन प्रदेश में व्यावसायिक टैक्सी के रूप में पंजीकृत एवं सक्रिय हो.
• डीजल/पेट्रोल टैक्सी का पंजीकरण कम से कम 5 वर्ष पुराना हो.
• आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी (Bonafide) हो.
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित 15 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शिमला (RTO ऑफिस) में जमा करवा सकते हैं. योजना से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए संबंधित आरटीओ कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है या परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://himachal.nic.in/transport पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है.
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना
हिमाचल प्रदेश सरकार की "राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023" युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 50% सब्सिडी के साथ इलेक्ट्रिक टैक्सी/वाहन खरीदने और उन्हें सरकारी विभागों से जोड़ने में मदद करती है. इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के 18 से 45 वर्ष के स्थायी निवासी युवा सौर ऊर्जा और अन्य नए व्यवसायों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें 5.64 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की गई है. योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वरोजगार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है.
वहीं, ई-टैक्सी की खरीद पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है. साथ ही लाभार्थियों के वाहनों को सरकारी विभागों के साथ जोड़कर निश्चित आय का अवसर प्रदान किया जाता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार rgssy.com पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह योजना मुख्य रूप से परिवहन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर केंद्रित है ताकि युवा निजी टैक्सी ऑपरेटर के रूप में स्थापित हो सके.
