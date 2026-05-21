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राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बोले कांग्रेस नेता- बोले राजीव गांधी देश के लिए बलिदान हुए

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने याद किया. उनके योगदान को सराहा.

Rajiv Gandhi death anniversary
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने याद किया. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 5:53 PM IST

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लखनऊ: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय "नेहरू भवन" और पूरे प्रदेश में में मनाई गई. इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया.

संगोष्ठी में राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज जो भारत सूचना क्रांति में पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है, उसका जनक यदि कोई था, तो राजीव गांधी थे.

उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर भाजपा और पीएम मोदी आरक्षण को लेकर राजनीति कर रहे हैं. राजीव गांधी ने संविधान में 73-74वें संशोधन से पंचायती राज अधिनियम कानून लाकर गांवों की सरकार बनाई. गांवों को सशक्त बनाया. और पंचायतों को न्यायिक अधिकार के साथ 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की.

Rajiv Gandhi death anniversary
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने याद किया. (ईटीवी भारत)

आज उसी का परिणाम है कि महिलाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़ी, लेकिन भाजपा 2023 में लोकसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल को लागू नहीं कर रही, बल्कि राजनीति कर रही.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि राजीव गांधी युग दृष्टा थे. उन्होंने अस्सी के दशक में ही युवाओं के भविष्य को देश की प्रगति के साथ जोड़ा और वोट के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया.

राजीव गांधी की लाई गई कंप्यूटर की क्रांति, उपभोक्ता सुरक्षा, पंचायती राज़ क़ानून जैसे निर्णायक फैसले लाकर भारत को आत्मनिर्भर और प्रत्येक देशवासी को सशक्त बनाया.

अजय राय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए कुर्बानी दी. बलिदान दिया, शहीद हुए, लेकिन आरएसएस के लोगों ने हमेशा देश से गद्दारी की. उस समय स्वतंत्रता सेनानियों की अंग्रेजों से मुखबिरी करते थे. आज देशहित को अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं.

अजय राय ने कहा कि राजीव गांधी ने देश के युवाओं की शिक्षा की गुणवत्ता और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बहुत कम समय के कार्यकाल में पूरे देश में 600 से ज्यादा नवोदय विद्यालय की स्थापना की, जिसमें दून स्कूल देहरादून की तरह सभी कुछ निःशुल्क सुविधाओं से ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों को उच्च श्रेणी की शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया. वे किसानों के लिए चिंतित रहते थे.

राजीव गांधी कहते थे कि यदि किसान कमजोर हो जाते हैं, तो देश आत्मनिर्भरता खो देता है. किसान मजबूत हैं तो स्वतंत्रता मजबूत हो जाती है. यदि कृषि की प्रगति बरकरार नहीं रख पाए तो देश से गरीबी मिटा नहीं पाएंगे. आज की भाजपा सरकार में 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी का दिल नहीं पसीजा. राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और किसानों के आंदोलन में खुद आये, और उनकी बात सुनी, मांगें मानीं.

वरिष्ठ प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि राजीव गांधी प्रत्येक देशवासी के बारे में सोचते थे. सूचना की क्रांति ने प्रत्येक गांव को देश और विश्व के साथ जोड़ा. देश के कोने -कोने में PCO खुले. STD नेटवर्क स्थापित किया. उसी का परिणाम था कि आज प्रत्येक हाथ में मोबाइल और घर में कम्प्यूटर पहुंचा.

कार्यक्रम में राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, अल्पसंख्यक चेयरमैन सोहेल अंसारी, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय कोआर्डिनेटर रूबी खान, विचार विभाग चेयरमैन HL दुसाध, वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी, पूर्व विधायक सतीश अजमानी, पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी, पूर्व विधायक गजराज सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता अंशू अवस्थी, शहर अध्यक्ष शहजाद आलम, शहर अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी, जिला अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू उपस्थित रहे.

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