राम के धाम के लिए 'भीष्म संकल्प', जब तक पूरा नहीं होगा मंदिर, नंगे पांव रहेंगे यह रामभक्त
यहां त्रेता में आए थे राम-लक्षमण-महर्षि विश्वामित्र. पद चिह्न हैं मौजूद, 151 फिट का ढांचा वर्षों से तैयार. वैशाली से रंजीत पाठक की रिपोर्ट.
Published : May 14, 2026 at 5:10 PM IST
वैशाली : त्रेतायुग की स्मृतियों को अपने आंचल में समेटे बिहार के वैशाली जिले का हाजीपुर शहर आज एक बार फिर चर्चा में है. हाजीपुर के नगर थाना क्षेत्र स्थित रामचौड़ा मंदिर है. यह वह पावन भूमि है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण पड़े थे. आज यहां आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है, जहां एक भक्त की 'नंगे पांव' रहने की प्रतिज्ञा ने दशकों से अधूरे पड़े मंदिर निर्माण कार्य में नई जान फूंक दी है.
अनोखा संकल्प : त्रेतायुगीन रामचौड़ा धाम में भगवान श्री राम के पद-चिह्नों पर बन रहे 151 फिट के भव्य 8 मंजिला मंदिर को पूर्ण करने के लिए एक भक्त ने अपने सुख-सुविधाओं का त्याग कर दिया है. हिंदू पुत्र संगठन के प्रमुख राजीव ब्रह्मर्षि ने यह प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मंदिर का निर्माण कार्य और उसकी फिनिशिंग पूरी नहीं हो जाती, वे पैरों में चप्पल नहीं पहनेंगे.
बीते करीब एक महीने से खाली पैर मंदिर निर्माण में जुटे हैं. उनके इस 'नंगे पांव' रहने के निर्णय ने पूरे बिहार में एक नई धार्मिक लहर पैदा कर दी है. जिसके परिणामस्वरूप मंदिर के लिए दान का तांता लग गया है.
"प्रभु राम जहा स्वयं आए थे, वह रामचौड़ा धाम है. मैंने प्रण लिया है कि जब तक यह मंदिर पूर्ण रूप से सज-संवर नहीं जाता, मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा. मेरे समाज ने मुझे बहुत प्यार दिया है. लोग खुद आकर सीमेंट और निर्माण सामग्री दान कर रहे हैं."- राजीव ब्रह्मर्षि, प्रमुख, हिंदू पुत्र संगठन
क्यों वायरल हो रहे हैं राजीव ब्रह्मर्षि? : अक्सर बड़ी योजनाओं में फंड की कमी अड़चन बनती है, लेकिन यहां एक व्यक्ति की जिद्द ने जन-सहयोग का सैलाब खड़ा कर दिया है. राजीव ब्रह्मर्षि का कहना है कि यह मंदिर दशकों से अधूरा पड़ा था. प्रभु राम के पद-चिह्न जहां मौजूद हों, वह स्थान अधूरा रहे, यह एक भक्त के लिए पीड़ादायक है.
उनके बिना चप्पल पहने जमीन पर चलने की इस कठिन प्रतिज्ञा को देखकर समाज के लोग खुद-ब-खुद जुड़ने लगे. आज स्थिति यह है कि मंदिर की फिनिशिंग के लिए जरूरी सीमेंट, बालू और छड़ का अंबार लग गया है और निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है.
"राजीव ब्रह्मर्षि एक सच्चे रामभक्त की तरह कार्य कर रहे हैं. बिना चप्पल के रहना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन उनकी इस तपस्या ने मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया है. अयोध्या से लेकर देश भर के भक्त यहां आते हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी सौगात होगी."- विनोद हाजीपुरी, स्थानीय निवासी
तारकासुर वध और 'स्त्री वध' के दोष से मुक्ति : वाल्मीकि रामायण के अनुसार प्रभु श्री रामचंद्र अपने भ्राता लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ यहां एक रात विश्राम किए थे, जहां उनका राजकीय सम्मान भी हुआ था. वहीं स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस स्थान का महत्व उस समय से है जब प्रभु श्री राम ने महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा से ताड़का (तारकासुर) का वध किया था. राक्षसी होने के बावजूद एक स्त्री का वध करने के कारण राम और लक्ष्मण को 'स्त्री वध' का दोष लगा था.
महर्षि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों (राम-लक्ष्मण) को लेकर गंगा और गंडक के पवित्र संगम स्थल (विशाल नगर, जो अब हाजीपुर है) पर पहुंचे. मान्यता है कि इसी स्थान पर प्रभु राम और लक्ष्मण का मुंडन संस्कार हुआ था. दोष मुक्ति के बाद उन्होंने यहां एक रात विश्राम किया था. यहीं से उन्होंने जनकपुर की ओर प्रस्थान किया, जहां शिव धनुष तोड़कर माता सीता का वरण किया. आज भी मंदिर परिसर में प्रभु श्री राम के पद चिह्न मौजूद हैं, जिनके दर्शन के लिए देश-दुनिया से श्रद्धालु खिंचे चले आते हैं.
''यहां प्रभु राम का मुंडन हुआ था और तारकासुर वध के दोष से मुक्ति मिली थी. निर्माण कार्य वर्षों से अटका था, लेकिन राजीव जी के नंगे पांव रहने के संकल्प ने हम सबको प्रेरित किया है. आज काम सुचारू रूप से चल रहा है जो बेहद सराहनीय है.''- आदित्य कुमार, स्थानीय निवासी
भौगोलिक परिवर्तन संगम तट से टीले तक का सफर : इतिहासकारों और स्थानीय लोगों के अनुसार, प्राचीन काल में यह मंदिर गंगा और गंडक के बिल्कुल संगम स्थल पर स्थित था. समय के साथ गंगा की धारा सिकुड़ी और मंदिर की मुख्य भूमि से लगभग 1 किलोमीटर दूर चली गई.
भौगोलिक बदलावों के बाद भी इस ऊंचे स्थान की पवित्रता कम नहीं हुई. आज भी अयोध्या सहित देश के कोने-कोने से श्रद्धालु यहां प्रभु के चरणों में शीश नवाने आते हैं. यहां अक्सर अयोध्या से साधुओं के जत्था का आना-जाना लगा रहता है.
151 फिट ऊंचा 8 मंजिला का सपना : मंदिर को यह भव्य स्वरूप देने की शुरुआत पटना के रामभक्त कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने करीब 10 साल पहले की थी. उन्होंने 151 फीट ऊंचे और 8 मंजिला मंदिर का ढांचा खड़ा करवाया. ईंटों की दीवारें खड़ी हो गई थीं, छतें ढल चुकी थीं, लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद काम बीच में ही लटक गया.
वर्षों तक यह ढांचा एक मौन प्रतीक्षा में खड़ा रहा. हालांकि इस दौरान मंदिर के कमेटी से जुड़े लोगों ने भी निर्माण कार्य को काफी हद तक बढ़ाया और उसे सुचारू रखने का प्रयास किया बावजूद मंदिर पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो सका. जिसे अब राजीव ब्रह्मर्षि के संकल्प ने गति दी है.
लोक संस्कृति में बेल और लाई का ऐतिहासिक मेला : रामचौड़ा धाम की चर्चा यहां लगने वाले रामनवमी मेले के बिना अधूरी है. यहां एक विशेष परंपरा है इस मेले में बेल और लाई का बिक्री मुख्य आकर्षण होता है. राज्य भर से व्यवसाय यहां बिल और लाइव बचने के लिए इकट्ठा होते हैं इसकी तैयारी कई महीने पहले से ही की जाती है.
बेल और लाइ बेचने वालों के तादाद 100 से भी ज्यादा होती है. हाजीपुर के पूरे शहर में इस दौरान आपको जगह-जगह चौक चौराहे पर बल और लाई के ठेले आराम से देखने के लिए मिल जाएंगे. यहां तक की लोग अपने घर या नाते रिश्तेदार में भी यही तोहफा खरीद कर ले जाते हैं.
आध्यात्मिक माहौल : यहां केवल मेला ही नहीं लगता, बल्कि सुंदरकांड, अखंड रामायण पाठ और कीर्तन का दौर निरंतर चलता रहता है. दूर-दराज से आने वाले रामभक्तों के लिए यह स्थल एक ऊर्जा केंद्र की तरह है.
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