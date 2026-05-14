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राम के धाम के लिए 'भीष्म संकल्प', जब तक पूरा नहीं होगा मंदिर, नंगे पांव रहेंगे यह रामभक्त

हाजीपुर रामचौड़ा मंदिर ( ETV Bharat )