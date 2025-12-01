ETV Bharat / state

राजीव बिंदल की सीएम सुक्खू को चुनौती, बोले- आज चुनाव करवा लें, पता लग जाएगा किस पार्टी में कितने गुट?

ऊना: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को खुली चुनौती दी है. बिंदल ने कहा कि यदि आज विधानसभा चुनाव करवाए जाएं तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि किस पार्टी में गुटबाजी है और किसमें नहीं? भाजपा ने दावा किया कि सरकार जश्न मनाने में व्यस्त है. जबकि जनता समस्याओं के बोझ तले दब रही है.

ऊना में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सुखविंदर सरकार के तीन साल के कार्यकाल को पूर्णतः विफल बताया. राजीव बिंदल ने कहा, 'शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में भारी गिरावट आई है. प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बदहाल है. आये दिन हत्या, लूट, डकैती व फिरौती जैसे मामलों ने जनता का जीना मुश्किल कर दिया है. साथ ही बेरोजगार युवाओं, आपदा प्रभावित क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए'.

'पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा'

हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि 11 दिसंबर को सरकार अपने तीन साल पूरे होने का जश्न आपदा-प्रभावित मंडी जिले में मनाने जा रही है. जबकि वहां हजारों लोग आज भी धर्मशालाओं और स्कूलों में आश्रय लेने को मजबूर हैं. ऐसे में जश्न मनाना पीड़ितों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है. भाजपा धर्मशाला में सरकार की विफलताओं को जनता के सामने लाकर प्रदेश की वास्तविक स्थिति बताएगी. भाजपा सरकार की सभी नाकामियों का पर्दाफाश करेगी और जनता के सामने सच्चाई रखेगी ताकि आने वाले समय में प्रदेश सही दिशा में आगे बढ़ सके

बिंदल ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले लाखों नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आते ही डेढ़ लाख पद खत्म कर युवाओं को निराशा के मुहाने पर खड़ा कर दिया. स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान और हिमकेयर जैसी जनहितकारी योजनाओं को कमजोर कर दिया गया है, जिससे गरीब मरीज उपचार के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. सरकारी अस्पतालों में दवाओं का भारी टोटा बना हुआ है. मुख्यमंत्री पिछले तीन वर्षों से प्रदेश की अव्यवस्थाओं से ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ भाजपा को कोसने में व्यस्त हैं. जबकि वास्तविकता यह है कि प्रदेश का बच्चा-बच्चा समझ चुका है कि हिमाचल को संभालना उनके बस की बात नहीं.

