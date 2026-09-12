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'CM कार्यालय के रेनोवेशन पर खर्च हुआ 35 करोड़', राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार को घेरा

राजेंद्र राणा ने कहा, "हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है और सरकार पर हजारों करोड़ रुपये का कर्ज है, ऐसे में मुख्यमंत्री कार्यालय के रेनोवेशन पर इतनी बड़ी राशि खर्च करना जनता के पैसे की बर्बादी है. सीएम ऑफिस के रेनोवेशन में विदेशों से फर्नीचर के लिए पेंट मंगवाया जा रहा है. खिड़कियों के पर्दों पर भी हजारों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. आखिर मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय के रेनोवेशन की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं".

हमीरपुर: पूर्व विधायक एवं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कथित फिजूलखर्ची और सरकारी कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठाए. राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री कार्यालय के रेनोवेशन पर 35 करोड़ रुपये से भी ज्यादा खर्च किए जाने का दावा किया. साथ ही दिल्ली की फर्म और नादौन की जमीन को लेकर सीएम से जवाब मांगा.

राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश पर 44 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है और हिमाचल को कर्ज में डुबोने का काम किया जा रहा है. इसके बावजूद सरकारी धन का कथित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है. राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर है, ऐसे में सरकार को फिजूलखर्ची से बचना चाहिए. उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले समय में भाजपा सरकार बनने पर इस तरह के खर्चों की जांच करवाई जाएगी. राणा ने कहा कि जनता के पैसे का इस्तेमाल विकास कार्यों और जनहित में होना चाहिए, न कि अनावश्यक खर्चों में.

राजेंद्र राणा ने दिल्ली की एक फर्म को हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपये के काम दिए जाने को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली की एक कंसल्टेंसी ही पूरे प्रदेश में सरकार के कार्य कर रही है. हिमाचल प्रदेश में बेहतरीन अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो डिजाइन सहित विभिन्न कार्यों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं. ऐसे में दिल्ली की किसी फर्म से काम करवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुख्यमंत्री को यह जनता के बीच स्पष्ट करना चाहिए.

राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री से कथित सांठगांठ को लेकर भी स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की. उन्होंने सवाल उठाया कि दिल्ली की फर्म को प्रदेशभर में काम दिए जाने के पीछे क्या कारण हैं और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई जा रही है. सरकार को जनता के सामने पूरे मामले की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का संदेह न रहे.

राजेंद्र राणा ने नादौन में जमीन से जुड़े मामले को लेकर भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने अपने भाई के नाम पर नादौन में 769 कनाल जमीन खरीदी थी. राणा के अनुसार, बाद में करीब 200 कनाल भूमि मुख्यमंत्री के नाम करवाई गई और इस जमीन को आईपीएच विभाग को लगभग 77 करोड़ रुपये में बेचा गया. उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने की मांग की.

राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री को रेनोवेशन पर खर्च, दिल्ली की फर्म को दिए जा रहे कार्यों और नादौन की जमीन से जुड़े आरोपों पर जनता को जवाब देना चाहिए. भाजपा इन सभी मामलों को गंभीरता से ले रही है और सत्ता में आने पर इनकी जांच करवाई जाएगी. इन आरोपों पर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. जमीन, फर्म और रेनोवेशन पर खर्च से जुड़े आंकड़े राजेंद्र राणा के दावों पर आधारित हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि किया जाना आवश्यक है.

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