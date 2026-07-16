'राजनीति छोड़ ज्योतिषी बन गए हैं CM सुक्खू, भाजपा नहीं अपनी पार्टी की चिंता करें मुख्यमंत्री'
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को भविष्य बताने का इतना ही शौक है तो पंचायत चुनावों में भी अपनी "ज्योतिष विद्या" दिखा देते.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 6:03 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री इन दिनों राजनीति कम और भविष्यवाणियां ज्यादा कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की चिंता छोड़ मुख्यमंत्री को कांग्रेस की गिरती स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव, विकास कार्य, पुलिस प्रशासन और हमीरपुर नगर निगम सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा.
'चुनावों में भी अपनी ज्योतिष विद्या दिखा देते CM'
हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार भाजपा के भविष्य की बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी पार्टी की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को भविष्य बताने का इतना ही शौक है तो पंचायत चुनावों में भी अपनी "ज्योतिष विद्या" दिखा देते. राणा ने दावा किया कि हमीरपुर जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली है, जो प्रदेश में पार्टी की कमजोर होती स्थिति को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य और मुश्किल होने वाला है.
'भाजपा नहीं, जनता के मुद्दों पर करें काम'
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विपक्ष पर आरोप लगाने में व्यस्त है, जबकि जनता विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकार बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीन पर विकास की रफ्तार बेहद धीमी है. राणा ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "मुंगेरीलाल के सपने देखना" उनकी आदत बन गई है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है.
पुलिस अधिकारी के निलंबन पर भी उठाए सवाल
राजेंद्र राणा ने पुलिस बैंड हार्मनी से जुड़े अधिकारी के निलंबन को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि इस बैंड ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन किया है. ऐसे में उससे जुड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि कभी अनुशासन और निष्पक्षता के लिए पहचानी जाने वाली हिमाचल पुलिस को वर्तमान सरकार ने केवल एफआईआर दर्ज करने वाली पुलिस बनाकर रख दिया है.
'जनता लोकतांत्रिक तरीके से देगी जवाब'
राणा ने हमीरपुर नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दिए जाने के बाद की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि नगर निगम घोषित होने के बाद लंबे समय तक चुनाव नहीं हो सके, जिससे विकास कार्य प्रभावित हुए और लोगों के जरूरी काम अटक गए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने घोषणा तो कर दी, लेकिन उसके बाद व्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया. राणा ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से निराश है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी. राणा ने कहा कि भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी और सरकार को उसकी जवाबदेही का एहसास कराती रहेगी.
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