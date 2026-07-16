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'राजनीति छोड़ ज्योतिषी बन गए हैं CM सुक्खू, भाजपा नहीं अपनी पार्टी की चिंता करें मुख्यमंत्री'

हमीरपुर: हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री इन दिनों राजनीति कम और भविष्यवाणियां ज्यादा कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की चिंता छोड़ मुख्यमंत्री को कांग्रेस की गिरती स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव, विकास कार्य, पुलिस प्रशासन और हमीरपुर नगर निगम सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा.

'चुनावों में भी अपनी ज्योतिष विद्या दिखा देते CM'

हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार भाजपा के भविष्य की बातें कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपनी पार्टी की स्थिति पर नजर डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को भविष्य बताने का इतना ही शौक है तो पंचायत चुनावों में भी अपनी "ज्योतिष विद्या" दिखा देते. राणा ने दावा किया कि हमीरपुर जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली है, जो प्रदेश में पार्टी की कमजोर होती स्थिति को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस का राजनीतिक भविष्य और मुश्किल होने वाला है.

'भाजपा नहीं, जनता के मुद्दों पर करें काम'

भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार विपक्ष पर आरोप लगाने में व्यस्त है, जबकि जनता विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का समाधान चाहती है. उन्होंने कहा कि सरकार बड़े-बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीन पर विकास की रफ्तार बेहद धीमी है. राणा ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि "मुंगेरीलाल के सपने देखना" उनकी आदत बन गई है. उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए लगातार भाजपा पर निशाना साध रही है.

पुलिस अधिकारी के निलंबन पर भी उठाए सवाल