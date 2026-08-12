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'पुलिस जब तक चाहे...जेल में रखे, बेल नहीं लूंगा, PM के खिलाफ अभद्र भाषा पर 48 घंटे बाद भी FIR नहीं'

हमीरपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कांग्रेस के धरना-प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल और गाली-गलौज के मामले में एफआईआर दर्ज न होने को लेकर बुधवार को भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सुजानपुर पुलिस थाना पहुंचे. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से सुजानपुर थाने तक रैली निकाली और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया.

थाने पहुंचकर राजेंद्र राणा ने कहा कि 'पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और वो गिरफ्तारी के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दे, वे पुलिस की कार्रवाई में पूरा सहयोग करेंगे और अदालत से जमानत (बेल) भी नहीं लेंगे. राणा ने कहा कि पुलिस उन्हें जितने समय तक जेल में रखना चाहे, रख सकती है.'

राजेंद्र राणा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

'जनता के सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार'

राणा ने कहा कि कि लोकतंत्र में सरकार से जनता के हितों से जुड़े सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है. सवाल पूछने पर मेरे खिलाफ 12 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कर दी गई और कई गंभीर आरोप लगाए गए, जबकि मैंने केवल सरकार से जनता के हितों से जुड़े सवाल पूछे थे. मेरे सवालों का जवाब देने के बजाय मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ धरना-प्रदर्शनों में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ शिकायत दिए जाने के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है. कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और एक प्रदेश में दो संविधान मंजूर नहीं हो सकते.

राणा ने कहा कि 'कांग्रेस के प्रायोजित धरना-प्रदर्शनों में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे भाजपा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक के बाद एक भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज कर रही है. उन्होंने कहा, "मेरे खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ. मेरी किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है. हम प्रदेश की जनता के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं और इसके लिए किसी भी तरह का बलिदान देने को तैयार हैं.'