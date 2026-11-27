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संविधान दिवस कांग्रेस की राजनीतिक ड्रामेबाजी, 15000 की भीड़ का दावा, 500 लोग भी नहीं पहुंचे- राजेंद्र राणा

शिमला: 'कांग्रेस पार्टी और सरकार ने मिलकर संविधान बचाओ के नाम पर कार्यक्रम तो आयोजित किया, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, चार मंत्री, 11 विधायक और पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल नहीं हुए. यहां तक कि शिमला में मौजूद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं.' ये बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कही. पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और संगठन पर तीखा हमला बोलते हुए संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को दिखावा और राजनीतिक ड्रामेबाजी करार दिया.

"जब कांग्रेस के अपने ही नेता और जनप्रतिनिधि संविधान बचाओ कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं, तो यह आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? कांग्रेस का यह रवैया साबित करता है कि पार्टी के नेता ही ऐसे कार्यक्रमों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और केवल जनता को दिखाने के लिए खानापूर्ति की जा रही है." - राजेंद्र राणा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता

"जब सरकार के पास पैसा ही नहीं है तो नए जिले कैसे बनाए जाएंगे? नए जिलों के लिए बजट, सरकारी भवन, बुनियादी ढांचा और अधिकारियों-कर्मचारियों की नियुक्ति कहां से होगी? नए जिलों का मुद्दा केवल राजनीतिक एजेंडे और जनता को गुमराह करने का जरिया बनकर रह गया है." - राजेंद्र राणा, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता

नए जिलों के गठन को लेकर कांग्रेस सरकार के भीतर सामने आ रहे विरोधाभासी बयानों पर राजेंद्र राणा ने कहा कि भाजपा नए जिले बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता ही इस मुद्दे पर अलग-अलग बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले नए जिले बनाने की कवायद शुरू की और अब तीन मंत्री कह चुके हैं कि नए जिले बनाने की जरूरत नहीं है. उन्होंने पहाड़ी कहावत का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले दिन से ही खजाना खाली होने का रोना रो रहे हैं.

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस ने कार्यक्रम में 15 हजार लोगों को जुटाने का दावा किया था, लेकिन मुश्किल से 500 लोग भी इकट्ठे नहीं हो पाए. उन्होंने इसे सरकार के प्रति जनता की नाराजगी का संकेत बताते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अब अंतिम सांसे गिन रही हैं. पंचायती राज चुनावों में भी कांग्रेस को अपनी राजनीतिक स्थिति का एहसास हो गया है. चुनावों में जनता का रुझान स्पष्ट कर रहा है कि कांग्रेस की गारंटियां और वादे झूठे साबित हुए हैं.

राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कई बार संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां उड़ाई हैं. प्रदेश में जब पत्रकार सरकार की कमियों को उजागर करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है. सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ लिखने वालों और सरकार से सवाल पूछने वाले राजनीतिक नेताओं पर भी कार्रवाई होती है. उन्होंने सवाल किया कि क्या मीडिया, आम जनता और राजनीतिक दलों को सरकार से सवाल पूछने का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है?

सुजानपुर में कांग्रेस सरकार के चार साल का जश्न मनाने की तैयारियों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि हिमाचल की संस्कृति में अतिथि का स्वागत करना परंपरा है और वह सरकार का स्वागत करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को जश्न मनाने से पहले प्रदेश की जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी दी थी. सोलन में कांग्रेस की रैली के दौरान सोनिया गांधी ने भी पहली कैबिनेट में इस फैसले को लागू करने की बात कही थी, लेकिन चार साल बीतने के बावजूद महिलाओं को उनका पूरा हक नहीं मिला. उन्होंने सवाल किया कि सरकार महिलाओं को बताए कि उनके वादे का हिसाब कब दिया जाएगा?

बिजली-रोजगार की गारंटी पर सरकार को घेरा

राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, लेकिन जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली तो नहीं मिली, उल्टा पहले मिल रही 125 यूनिट की राहत भी समाप्त हो गई. उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली की दरें बढ़ने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा है. रोजगार के मुद्दे को लेकर कहा कि कांग्रेस ने हर साल एक लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था. प्रियंका गांधी ने भी फूडो ग्राउंड में पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की थी. इसके बावजूद प्रदेश के सरकारी विभागों में एक लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं. उन्होंने पूछा कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं से किए गए वादे का मुख्यमंत्री के पास क्या जवाब है?

कर्मचारियों के DA और एरियर पर भी उठाए सवाल

भाजपा नेता ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारी भी सरकार से परेशान हैं. कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और लंबित एरियर का पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से महंगाई भत्ते की किस्तें जारी होने के बावजूद प्रदेश के कर्मचारी अपने हकों का इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के खजाने से जनता के टैक्स का पैसा खर्च कर जश्न मना रही है और आर्थिक संकट के बीच कर्ज लेकर अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है.

'मुख्यमंत्री तक पहुंचना आम जनता के लिए मुश्किल'

राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आम लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने का समय तक नहीं मिल रहा है. लोग मुख्यमंत्री कार्यालय और आवास तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री आवास और वहां की व्यवस्थाओं की तुलना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 'शीश महल' से करते हुए तंज कसा कि आम जनता के लिए मुख्यमंत्री तक पहुंचना मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर मिलता भी है, उनके काम नहीं हो पाते. इससे प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है.

2027 का चुनाव सुक्खू के चेहरे पर लड़ने की चुनौती

राजेंद्र राणा ने कांग्रेस नेतृत्व को चुनौती देते हुए कहा कि साल 2012 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व पर इतना ही भरोसा है तो साल 2027 का विधानसभा चुनाव सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लड़ने की घोषणा करके दिखाए. उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने से कांग्रेस को अपनी वास्तविक राजनीतिक स्थिति और जनता के बीच अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा.