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'होशियार सिंह पर दर्ज मामला राजनीतिक साजिश, ₹50-50 हजार बांटने के मामले में चुप क्यों है सरकार, होंगे दूरगामी दुष्परिणाम'

पूर्व विधायक होशियार सिंह ने विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग पर मामला दर्ज होने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है.

BJP on Sukhu Govt HOSHYAR SINGH
होशियार सिंह पर दर्ज मामला राजनीतिक साजिश' (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 3:03 PM IST

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धर्मशाला/हमीरपुर: विधायक ऐच्छिक निधि के कथित दुरुपयोग के मामले में विजिलेंस द्वारा देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह चंब्याल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर सियासत तेज हो गई है. इस मामले में भाजपा ने सूबे की सुक्खू सरकार पर चौतरफा वार शुरू कर दिया है. जसवां-परागपुर से भाजपा विधायक एवं पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रतिशोध की खतरनाक परंपरा शुरू कर रहे हैं, इसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे. वहीं, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि देहरा के विकास से घबराकर होशियार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है. उन्होंने मेडिकल कॉलेज फर्नीचर खरीद पर सरकार से जवाब मांगा है.

'होशियार सिंह पर दर्ज मामला राजनीतिक साजिश'

जसवां-परागपुर से भाजपा विधायक एवं पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दर्ज मामले को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि, प्रदेश में अब कानून का शासन नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से सरकार चल रही है. विपक्ष के नेताओं को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सत्ता से जुड़े मामलों में सरकार पूरी तरह मौन है.

जसवां-परागपुर से भाजपा विधायक एवं पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर (ETV Bharat)

'मुख्यमंत्री शुरू कर रहे राजनीतिक प्रतिशोध की खतरनाक परंपरा'

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि, "मुख्यमंत्री प्रदेश में एक गलत राजनीतिक ट्रेंड स्थापित कर रहे हैं, जो लोकतंत्र और स्वस्थ राजनीति दोनों के लिए बेहद घातक है. यदि सरकार वास्तव में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है तो जांच समान नीति से होनी चाहिए, न कि राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से. आज स्थिति यह है कि सरकार के विरोध में आवाज उठाने वालों पर तुरंत एफआईआर और विजिलेंस की कार्रवाई होती है, लेकिन सत्ता पक्ष से जुड़े गंभीर मामलों पर सरकार आंखें मूंद लेती है."

'50-50 हजार बांटने के मामले में चुप क्यों है सरकार ?'

पूर्व उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि, देहरा उपचुनाव के दौरान महिला मंडलों के खातों में 50-50 हजार रुपये डाले जाने के मामले में भाजपा ने गंभीर शिकायतें कीं. पूरे प्रदेश ने देखा कि सरकारी तंत्र का किस प्रकार चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया. आज तक उस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई, न किसी अधिकारी पर कार्रवाई हुई और न ही किसी जिम्मेदार व्यक्ति से जवाब मांगा गया. आखिर मुख्यमंत्री बताएं कि उस मामले में विजिलेंस की सक्रियता क्यों नहीं दिखाई दी? क्या कानून केवल विपक्ष के लिए है?

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि, दूसरी ओर पूर्व विधायक होशियार सिंह के एक पारिवारिक एवं व्यक्तिगत विषय को आधार बनाकर विजिलेंस कार्रवाई कर दी जाती है. यह दोहरा मापदंड प्रदेश की जनता के सामने पूरी तरह उजागर हो चुका है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यह स्पष्ट करें कि आखिर 50 हजार रुपये बांटने के मामले में जांच नहीं और व्यक्तिगत मामलों में तत्काल जांच क्यों?

'छवि खराब करने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल'

पूर्व उद्योग मंत्री ने कहा कि, होशियार सिंह वर्षों से अपने निजी संसाधनों से गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय परिवारों की निस्वार्थ सहायता करते आए हैं. उनके जनसेवा के कार्यों से पूरा क्षेत्र परिचित है. ऐसे व्यक्ति की छवि खराब करने के लिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना लोकतंत्र का अपमान है. उन्हें विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी तो सच्चाई स्वयं सामने आ जाएगी और सरकार का राजनीतिक षड्यंत्र बेनकाब होगा.

बिक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन और लगातार बढ़ते जनाक्रोश से घबराकर विपक्षी नेताओं को कानूनी मामलों में उलझाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पहले हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा को निशाना बनाया गया, फिर धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा को विभिन्न मामलों में परेशान किया गया और अब पूर्व विधायक होशियार सिंह के खिलाफ विजिलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है. यह घटनाएं अलग-अलग नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध का सुनियोजित अभियान हैं.

'आने वाले समय में जनता देगी जवाब'

भाजपा विधायक ने कहा कि, भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार जिस तेजी से काम करती है. वहीं, तत्परता अपने नेताओं और अधिकारियों के मामलों में क्यों नहीं दिखाई देती? प्रदेश की जनता इस भेदभाव को भली-भांति समझ रही है. लोकतंत्र में कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए होना चाहिए, राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए नहीं.

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि, मुख्यमंत्री यह नहीं भूलें कि सत्ता स्थायी नहीं होती. आज जो परंपरा वे शुरू कर रहे हैं, कल वही उनके लिए भी उदाहरण बनेगी. राजनीतिक प्रतिशोध की संस्कृति कभी किसी सरकार के लिए शुभ साबित नहीं हुई. इतिहास गवाह है कि जिन्होंने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने का प्रयास किया, जनता ने उन्हें समय आने पर करारा जवाब दिया. जनता महंगाई, बेरोजगारी और अव्यवस्था से परेशान है, लेकिन सरकार इन मुद्दों का समाधान करने के बजाय विपक्ष के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने में व्यस्त है.

'प्रतिशोध की राजनीति से नहीं डरने वाली भाजपा'

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार की इस प्रतिशोधात्मक राजनीति से डरने वाली नहीं है. भाजपा जनता की आवाज पहले भी उठाती रही है और आगे भी मजबूती से उठाती रहेगी. उन्होंने चेतावनी दी कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए प्रत्येक घोटाले और अनियमितता का विस्तृत दस्तावेज तैयार किया जा रहा है. भाजपा समय आने पर प्रदेश की जनता के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा रखेगी और सत्ता परिवर्तन के बाद कानून के अनुसार प्रत्येक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जवाबदेह बनाया जाएगा.

उन्होंने कहा कि, मुख्यमंत्री को सलाह है कि राजनीतिक प्रतिशोध छोड़कर प्रदेश के विकास, कर्मचारियों, युवाओं, किसानों और आम जनता की समस्याओं पर ध्यान दें. सत्ता का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराने का प्रयास न लोकतंत्र के हित में है और न ही हिमाचल प्रदेश के भविष्य के लिए. जनता सब देख रही है और उचित समय पर इसका लोकतांत्रिक जवाब अवश्य देगी.

'देहरा के विकास से घबराकर होशियार सिंह पर FIR दर्ज'

वहीं, प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने देहरा के पूर्व विधायक होशियार सिंह पर दर्ज एफआईआर को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि, देहरा में विकास से जुड़े मुद्दे लगातार उठाए जाने से कांग्रेस सरकार घबरा गई है और राजनीतिक द्वेष के चलते होशियार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई. उन्होंने कहा कि, जनप्रतिनिधि का दायित्व जनता की समस्याओं और विकास कार्यों को उठाना होता है, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है.

State BJP Spokesperson and MLA Rajinder Rana
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा (ETV Bharat)

राजेंद्र राणा ने कहा कि, "जब से होशियार सिंह ने देहरा विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है, तभी से सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गई है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की बात सुनने और उसका जवाब देने की परंपरा होनी चाहिए, न कि एफआईआर दर्ज कर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम किया जाए."

'मेडिकल कॉलेज फर्नीचर खरीद पर सरकार दे जवाब'

सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने ऐच्छिक निधि को लेकर कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी. राजेंद्र राणा ने कहा कि, विधायक की ऐच्छिक निधि का उपयोग करना उसकी प्राथमिकता और अधिकार होता है. इस पर सवाल उठाना पूरी तरह अनुचित है. यदि सरकार को ऐच्छिक निधि के उपयोग पर आपत्ति है तो उसे स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए. देहरा विधानसभा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस सरकार ने महिला मंडलों को धनराशि वितरित की थी. यदि उस समय कोई अनियमितता नहीं मानी गई तो अब इस मामले को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं.

State BJP Spokesperson and MLA Rajinder Rana
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा (ETV Bharat)

राजेंद्र राणा ने कहा कि, यदि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू वास्तव में महिला मंडलों के हितैषी हैं तो प्रदेश के सभी महिला मंडलों को समान रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करें. उन्होंने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में फर्नीचर खरीद के मामले को लेकर भी प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. करीब 20 करोड़ रुपये के फर्नीचर को 38 करोड़ रुपये में खरीदने की कोशिश की जा रही है, जो बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है.

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से पूछा कि, "मेडिकल कॉलेज के लिए फर्नीचर खरीद की फाइल पर अब तक हस्ताक्षर क्यों नहीं किए गए और खरीद प्रक्रिया में देरी का कारण क्या है. हले इस कार्य के लिए सीपीडब्ल्यूडी को अधिकृत किया गया था, लेकिन बाद में किसके दबाव या निर्देश पर उससे यह जिम्मेदारी वापस ली गई, सरकार को इसका भी जवाब देना चाहिए. सरकार पूरे मामले को सार्वजनिक करे ताकि लोगों के सामने सच्चाई आ सके."

शिमला में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के आमने-सामने हुए विरोध-प्रदर्शनों पर भी राजेंद्र राणा ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन करना हर व्यक्ति और हर राजनीतिक दल का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा के प्रदेश मुख्यालय का घेराव कर रही है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार को विपक्ष के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए. वहीं, दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के संबंध में पूछे गए सवाल पर राजेंद्र राणा ने कोई टिप्पणी करने से परहेज किया.

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