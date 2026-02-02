राजिम कुंभ कल्प मेले का राज्यपाल रमेन डेका ने किया शुभारंभ, राजिम को बताया छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक

राजिम कुंभ कल्प मेले का राज्यपाल रमेन डेका ने किया शुभारंभ, राजिम को बताया छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 2, 2026 at 1:21 PM IST
गरियाबंद: राज्यपाल रमेन डेका ने राजिम के नवीन मेला मैदान में आयोजित राजिम कुंभ कल्प मेला का भव्य शुभारंभ किया. मुख्य अतिथि के रूप में शामिल राज्यपाल रमेन डेका, पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल सहित संत-महात्माओं ने भगवान श्री राजीवलोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. सभी अतिथियों ने इस मौके पर भगवान से देश और प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की. इससे पूर्व राज्यपाल एवं मंत्री राजेश अग्रवाल राजीव लोचन मंदिर में दर्शन और पूजा कर महानदी आरती में भी शामिल हुए.
अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के त्रिवेणी संगम वाली यह पावन भूमि अत्यंत पुण्यस्थल है. राजिम कुंभ कल्प मेला हमारी समृद्ध सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहर का प्रतीक है. उन्होंने कहा, “राजिम छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रतीक है. यह शैव और वैष्णव परंपराओं का संगम स्थल है, जहां भगवान विष्णु राजीवलोचन चतुर्भुज रूप में और कुलेश्वर महादेव शिव रूप में विराजमान हैं.”
परंपरा और संस्कृति की तारीफ
राज्यपाल रमने डेका ने पंचकोशी यात्रा को विश्व प्रसिद्ध बताते हुए कहा, यहां की धरती जहांं कुलेश्वरनाथ, पटेश्वरनाथ, चंपेश्वरनाथ आदि महादेव मंदिर स्थापित हैं. वह अपने आप में पावन धरा है. माघ माह में पुण्य स्नान की प्राचीन परंपरा का जिक्र करते हुए उन्होंने मेले के सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व पर भी चर्चा की. राज्यपाल ने कहा कि संतों के सम्मान से स्थान पवित्र होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है.
पर्यटन विभाग के कामों की सराहना
राज्यपाल रमेन डेका ने पर्यटन को बढ़ावा देने, स्वच्छता, सुरक्षा तथा आधुनिक सुविधाओं के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सराहना की. पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण और माइक्रो प्लास्टिक से बचाव पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कामना की कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ को आध्यात्मिक मानचित्र पर और सशक्त बनेगा.
राजिम कुंभ कल्प मेले में जुटे लाखों भक्त
पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिला रहा है. संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने इसे आस्था, एकता और सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया. वहीं संत राजीव लोचन महाराज ने 2006 से शुरू इस श्रृंखला की प्रगति पर प्रसन्नता जताई, जबकि पं. युवराज पांडेय ने इसे नासिक, हरिद्वार आदि कुंभों के समकक्ष बताया. इस अवसर पर विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी, साधु-संत और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे.
