राजिम कल्प कुंभ: राजपत्र से नाम काटे जाने पर संत समाज नाराज

राजपत्र से संतों के नाम काटे जाने को लेकर पूर्व में संत समाज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुका है.

RAJIM KALPA KUMBH 2026
संत समाज नाराज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 6:12 PM IST

4 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ के राजिम को प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है. जहां पर पिछले कई वर्षों से मेले का आयोजन होता आ रहा है. शुरुआत में राजिम में पुन्नी मेले की शुरुआत हुई. समय के साथ-साथ नाम बदलकर राजिम कुंभ पड़ा. उसके बाद इस साल राजिम कल्प कुंभ 2026 का आयोजन 1 फरवरी से हो रहा है और यह 15 फरवरी को समाप्त होगा.

इस बार राजिम कल्प कुंभ 2026 में राजपत्र से रायपुर शहर के लगभग 12 संतों के नाम काट दिए गए हैं. जिसको लेकर संत समाज नाराज है. संत समाज ने कहा की ऐसे शासन और प्रशासन के अधिकारियों को सामने लाया जाए जो संतों के नाम को राजपत्र से काटने के बाद फिर से जोड़ते हैं. राजपत्र से संतों के नाम काटे जाने को लेकर पूर्व में संत समाज मुख्यमंत्री से मिल चुका है, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल अभी तक नहीं हुई है.

वीरंची नारायण मंदिर के महंत देवदास ने कहा, "राजिम कल्प कुंभ मेले से हमें तकलीफ नहीं है, बल्कि राजिम कल्प कुंभ तो हमारा अपना कुंभ है. राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग है. राजिम में चल रहे राजिम कल्प कुंभ में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के संत भी पहुंचे हुए हैं. हम सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं. हमें कुंभ से कोई नाराजगी नहीं है. बल्कि प्रशासनिक कमियों को लेकर हमारी नाराजगी है."

वीरंची नारायण मंदिर के महंत देवदास ने कहा, "रायपुर शहर के लगभग 12 संतों का नाम राजपत्र से काट दिया गया है. राजपत्र से हमारा नाम कटने की वजह से हम लोगों को पीड़ा हुई. रायपुर के 12 संत का नाम राजपत्र से काट दिया गया है. जिसमें प्रमुख संतों में प्राचीन मठ के महंत देवदास जी महाराज, महंत वेद प्रकाश जी, गोंडवाना संत निराहारी महाराज, किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर साध्वी सौम्या जैसे लोगों के नाम काटे गए हैं. राजपत्र में कई संतों के नाम पहले भी काटे गए उसके बाद फिर राजपत्र में नाम जोड़े गए फिर से नाम काट दिए गए. जिसको लेकर संत समाज नाराज है. ऐसे में संत समाज का कहना है कि नाम काटने और जोड़ने वाला कौन हैं, जब एक बार राजपत्र में नाम जुड़ गया है तो उसको काटने का क्या औचित्य."



सुरेश्वर महादेव पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी राजेश्वरानंद ने कहा, "हमारा विरोध ना ही कुंभ से है और ना ही राजिम से है. और ना ही धर्म या आस्था से विरोध है. बल्कि प्रशासनिक अधिकारी जो संतों के नाम को राजपत्र से काटने और जोड़ने का काम करते हैं, उनसे हमारी नाराजगी है. ऐसे में हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि जो अधिकारी नाम काटने और जोड़ने का काम करते हैं उनको सामने लाया जाए. रायपुर शहर के ही संतों के नाम काटे जाते हैं. "

सुरेश्वर महादेव पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी राजेश्वरानंद ने कहा, " पूरे छत्तीसगढ़ में संत की संख्या लगभग 270 है. जिसमें रायपुर शहर के 10 से 12 संत हैं. जिनके नाम साल 2026 के राजिम कुंभ में राजपत्र से नाम काट दिए गए. इसके पहले की सूची में 147 संत के नाम काट दिए गए थे. एक बार केवल 7 संत के नाम ही राजपत्र में दिखाई पड़े. हम चाहते हैं, शासन प्रशासन के जो भी अधिकारी हैं जिसने संतों के नाम काटे हैं उनपर एक्शन होना चाहिए."

