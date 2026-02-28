होली की छुट्टियों में राजगीर घूमने का बना रहे हैं प्लान तो ध्यान दें! 3 और 4 मार्च को बंद रहेंगे जू और नेचर सफारी
राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी को होली के दौरान 3-4 मार्च को पूरी तरह बंद रखा जाएगा. प्रशासन ने आदेश जारी किया. पढ़ें खबर-
Published : February 28, 2026 at 2:31 PM IST
नालंदा: बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल राजगीर में होली के त्योहार के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. राजगीर जू सफारी और नेचर सफारी को 3 मार्च (मंगलवार) और 4 मार्च (बुधवार) को पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद रखा जाएगा. इस दौरान किसी भी पर्यटक को इन सफारी परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह निर्णय होली के दौरान होने वाली भीड़भाड़ और संभावित हुड़दंग को देखते हुए लिया गया है.
सुरक्षा और व्यवस्था को प्राथमिकता: प्रशासन का मुख्य उद्देश्य होली जैसे रंगों के उत्सव में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग राजगीर पहुंचते हैं, जिससे भीड़ प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो जाता है. जू सफारी में बंद गाड़ियों से जंगली जानवरों का दीदार और नेचर सफारी में एडवेंचर गतिविधियां लोकप्रिय हैं, लेकिन इन स्थलों पर भीड़ बढ़ने से दुर्घटना या अन्य समस्याओं का खतरा रहता है. इसलिए यह अस्थायी बंदी आवश्यक कदम माना जा रहा है.
पर्यटकों से अपील: सफारी प्रबंधन ने आम पर्यटकों से अपील की है कि वे इस दो दिवसीय बंदी को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा का कार्यक्रम तय करें. यदि होली की छुट्टियों में राजगीर घूमने की योजना है, तो अन्य आकर्षणों जैसे विष्णुपाद मंदिर, ग्रिद्धकूट पर्वत, सोन भंडार गुफा या गर्म पानी के झरनों पर फोकस करें. इससे असुविधा से बचा जा सकता है और यात्रा अधिक सुखद रहेगी.
प्रशासन का आधिकारिक आदेश जारी: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने इस संबंध में कार्यालय आदेश संख्या-69 जारी कर दिया है. राजगीर जू सफारी के निदेशक राम सुंदर एम और नालंदा के वन प्रमंडल पदाधिकारी (DFO) राज कुमार एम द्वारा जारी संयुक्त आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह बंदी अनिवार्य है. आदेश की प्रति नालंदा के जिलाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सफारी सुरक्षा कर्मियों और पशु चिकित्सा पदाधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि किसी प्रकार का भ्रम न हो और पर्यटक गेट पर जाकर निराश न लौटें.
"होली के हुड़दंग और भीड़भाड़ को देखते हुए प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह बंदी अनिवार्य है. इन दो दिनों के दौरान किसी भी पर्यटक को सफारी परिसर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी." -राज कुमार एम, वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालंदा
5 मार्च से सामान्य संचालन शुरू: 3 और 4 मार्च के बाद 5 मार्च (गुरुवार) से जू सफारी और नेचर सफारी अपने पूर्व निर्धारित समय के अनुसार फिर से खुल जाएंगे. पर्यटक एक बार फिर इन रोमांचक गतिविधियों का पूरा आनंद ले सकेंगे. ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी सामान्य रूप से उपलब्ध होगी. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बंदी के बाद सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से बहाल कर दी जाएंगी.
राजगीर जू सफारी का अनोखा आकर्षण: राजगीर जू सफारी बिहार की पहली ऐसी सफारी है जहां पर्यटक सुरक्षित बंद गाड़ियों में बैठकर खुले जंगल में बाघ, शेर, भालू और अन्य जंगली जानवरों को करीब से देख सकते हैं. यह जगह वन्यजीव प्रेमियों के लिए रोमांच का प्रमुख केंद्र है. सफारी का उद्देश्य संरक्षण के साथ-साथ पर्यटकों को प्रकृति के करीब लाना भी है.
नेचर सफारी है एडवेंचर का केंद्र: नेचर सफारी प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित है और यहां ग्लास ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज तथा अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स पर्यटकों को देश-विदेश से आकर्षित करते हैं. यह जगह परिवार और दोस्तों के साथ रोमांचक छुट्टियां बिताने के लिए आदर्श है. होली के बाद पर्यटक इन सभी गतिविधियों का फिर से मजा ले सकेंगे.
ये भी पढ़ें-
राजगीर में पर्यटन को लगेंगे नए पंख: सफारी के टिकट होंगे दोगुने, वेणुवन रात 9 बजे तक खुलेगा
राजगीर मकर मेला को राजकीय दर्जा मिला, दही खाओ प्रतियोगिता में लें भाग