ऐतिहासिक पहचान की लड़ाई: नाम बदलने का प्रस्ताव पास, फिर भी 'राजगीर' क्यों नहीं बना 'राजगृह?
16 महीनों से सरकारी फाइलों में अटका राजगीर का नाम बदलकर 'राजगृह' करने का प्रस्ताव, स्थानीय लोग और बुद्धिजीवी कर रहे मांग. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : September 22, 2026 at 8:40 PM IST
नालंदा: पंच पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता से घिरी और अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के लिए देश-दुनिया में मशहूर बिहार की ये ऐतिहासिक नगरी एक बार फिर सुर्खियों में है. बिहार के नालंदा में स्थित राजगीर शहर अपने पौराणिक और प्राचीन नाम 'राजगृह' की पहचान वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहा है.
राजगृह करने की मांग
स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और इतिहासकार एक सुर में शहर का नाम 'राजगृह' करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन नगर परिषद की बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से पारित होने के बावजूद यह प्रस्ताव पिछले 16 महीनों से सरकारी फाइलों में कैद है.
16 महीने बाद भी सरकारी प्रक्रिया अधूरी
विडंबना है कि राजगीर को उसका प्राचीन गौरव लौटाने की यह पहल 16 महीने बाद भी सरकारी प्रक्रिया की दहलीज पार नहीं कर सकी है.वरिष्ठ पत्रकार रामविलास प्रसाद बताते हैं कि 28 मई 2025 को जद(यू) सांसद कौशलेंद्र कुमार की मौजूदगी में नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक हुई थी.
ध्वनि मत से सहमति
इसी बैठक में तत्कालीन सशक्त स्थाई समिति सदस्य एवं वरीय वार्ड पार्षद डॉ. अनिल कुमार ने राजगीर का नाम बदलकर 'राजगृह' करने का प्रस्ताव सदन में रखा था, जिस पर सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से सहमति जताई थी.
"28 मई 2025 को जद(यू) सांसद कौशलेंद्र कुमार की मौजूदगी में नगर परिषद की सामान्य बोर्ड की बैठक हुई थी. इसी बैठक में वार्ड पार्षद डॉ. अनिल कुमार ने राजगीर का नाम बदलकर 'राजगृह' करने का प्रस्ताव सदन में रखा था, जिस पर सभी सदस्यों ने ध्वनि मत से सहमति जताई थी."- रामविलास प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार
मूल और शुद्ध नाम राजगृह
अनिल बताते हैं कि इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन के माध्यम से पटना प्रमंडलीय आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिवालय तक भेजा जाना था, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी फाइल एक कदम आगे नहीं बढ़ी है. अनिल कुमार बताते हैं कि इस जगह का मूल और शुद्ध नाम 'राजगृह' ही था, जिसका अर्थ होता है 'राजाओं का घर'.
अपभ्रंश होकर बना 'राजगीर'
अनिल के मुताबिक द्वापर युग से लेकर मगध साम्राज्य तक, यह कई प्रतापी राजाओं का निवास स्थान रहा है. समय के साथ अपभ्रंश होकर लोग इसे 'राजगीर' कहने लगे, जो भाषाई और ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं लगता है. यह भूमि भगवान बुद्ध, श्री कृष्ण, राजा जरासंध और मखदूम बाबा जैसे कई धर्मों और महापुरुषों का संगम स्थल रही है.
"द्वापर युग से लेकर मगध साम्राज्य तक, यह कई प्रतापी राजाओं का निवास स्थान रहा है. समय के साथ अपभ्रंश होकर लोग इसे 'राजगीर' कहने लगे, जो भाषाई और ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं लगता है." - डॉ. अनिल कुमार, वार्ड पार्षद
धर्मग्रंथों में नगरी का नाम 'राजगृह'
इस तर्क का पुरजोर समर्थन करते हैं रामविलास प्रसाद. उनका कहना है, कि जैन और बौद्ध धर्मग्रंथों में आज भी इस नगरी की चर्चा 'राजगृह' के नाम से ही है. 'राजगीर' केवल राजगृह का एक बिगड़ा हुआ (अपभ्रंश) रूप है.रामविलास बताते हैं कि 'गिर' का शाब्दिक अर्थ 'गिरना' होता है, जो इस ऐतिहासिक नगरी के गौरव के विपरीत है. प्रकृति संस्था और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से पहले भी इसे मंत्रिमंडल सचिवालय भेजने का प्रयास हुआ था, लेकिन अब प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से विधिवत प्रस्ताव मांगा गया है, जो नगर परिषद के स्तर पर अटका है.
लंबे समय से इसकी गुहार
स्थानीय लोगों की मांग है कि जिस तरह गया का नाम बदलकर 'गया जी' किया गया, उसी तर्ज पर राजगीर का नाम भी बदला जाए. राजगीर नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि और जेडीयू नालंदा के जिला उपाध्यक्ष सुवेंद्र राजवंशी कहते हैं कि मगध साम्राज्य और सतयुग के समय से ही इसका शुद्ध नाम राजगृह रहा है. उनके मुताबिक बुद्धिजीवी और वरिष्ठ पत्रकार रामविलास लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय से ही इसकी गुहार लगा रहे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इसमें उनका पूरा सहयोग करते हैं.
कई पुरानी जगहों पर 'राजगृह' ही अंकित
वहीं राजगीर बस स्टैंड के पास रहने वाले स्थानीय निवासी रंजीत कुमार बताते हैं कि आज भी कई ट्रांसपोर्ट और पुरानी जगहों पर 'राजगृह' ही लिखा हुआ है. वे सीधे मुख्यमंत्री से मांग करते हैं, कि पौराणिक इतिहास को सम्मान देते हुए इस शहर को फिर से राजगृह घोषित किया जाए.
हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रतीक
मिली जानकारी के मुताबिक 'राजगृह' महज एक नाम नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी संस्कृति का प्रतीक है. सरकार खुद इस प्राचीन नाम का इस्तेमाल कर रही है. राजगीर में बने 'राजगृह अतिथि गृह' और 'गंगाजी राजगृह जलाशय' इसके जीवंत प्रमाण हैं. इसके अलावा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के ऐतिहासिक स्थलों और विभिन्न जैन प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड पर भी 'राजगृह' ही अंकित है.
बुद्धिजीवियों का एकमत
केंद्रीय पर्यटन सलाहकार डॉ. कौलेश कुमार, बिहार भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष अरुण कुमार ओझा और पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष संजय कुमार सिंह समेत शहर के तमाम बुद्धिजीवियों का मानना है कि राजगृह नाम की आधिकारिक बहाली से इस पर्यटन स्थल को वैश्विक स्तर पर एक नई और मजबूत सांस्कृतिक पहचान मिलेगी.
सैलानियों की संख्या में इजाफा
ग्लास ब्रिज और जू सफारी बनने के बाद से यहां सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. ऐसे में शहरवासियों और इतिहास प्रेमियों की नजर अब नगर परिषद की इच्छाशक्ति पर टिकी है कि वह कब इस प्रस्ताव को धूल फांकती फाइलों से निकालकर राज्य सरकार के पटल तक पहुंचाती है.
'मगध साम्राज्य' की पहली राजधानी
स्थानीय जानकार उमराव प्रसाद निर्मल और सुधीर उपाध्याय बताते हैं कि राजगीर की प्राचीन पहचान सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली 'मगध साम्राज्य' की पहली राजधानी के रूप में थी. प्राचीन काल में इसे 'राजगृह' (राजाओं का घर), वसुमती, कुशाग्रपुर और गिरिव्रज जैसे गौरवशाली नामों से जाना जाता था. यह वह पवित्र भूमि है जहां द्वापर युग में राजा जरासंध का शासन था.
"राजगीर की प्राचीन पहचान सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली 'मगध साम्राज्य' की पहली राजधानी के रूप में थी. प्राचीन काल में इसे 'राजगृह' (राजाओं का घर), वसुमती, कुशाग्रपुर और गिरिव्रज जैसे गौरवशाली नामों से जाना जाता था." -उमराव प्रसाद निर्मल, स्थानीय जानकार
धर्म, ज्ञान और दर्शन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र
सुधीर उपाध्याय बताते हैं कि यह वही राजगृह है, जिसकी पगडंडियों पर तथागत भगवान बुद्ध ने लंबा समय बिताया, गृद्धकूट पर्वत से उपदेश दिए और बिंबिसार से 'वेणुवन' उपहार में प्राप्त किया. जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी यहां 14 चातुर्मास व्यतीत किए थे. यह शहर सदियों तक वैश्विक राजनीति, कूटनीति, धर्म, ज्ञान और दर्शन का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था.
बिहार के पर्यटन का सबसे बड़ा चेहरा
सुधीर के मुताबिक समय के साथ इसके ऐतिहासिक नाम का अपभ्रंश होकर 'राजगीर' जरूर हो गया, लेकिन आज इसकी पहचान एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में बन चुकी है. वर्तमान में राजगीर बिहार के पर्यटन का सबसे बड़ा चेहरा है. नेचर सफारी, ग्लास ब्रिज, जू-सफारी (वन्यजीव), विश्व शांति स्तूप, नया रोप-वे और गर्म पानी के कुंड (ब्रह्मकुंड, मखदूम कुंड) ने इसे इको-टूरिज्म का एक बड़ा हब बना दिया है.
अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय का नया परिसर
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के शुरू होने से राजगीर एक बार फिर से शिक्षा और कूटनीति के पटल पर अपनी पुरानी जगह हासिल कर रहा है. आज हर साल लाखों स्वदेशी और विदेशी सैलानी इसकी प्राकृतिक वादियों का लुत्फ उठाने यहां पहुंचते हैं.
सांस्कृतिक आत्मा लौटाना सबसे जरूरी
इसे लेकर देश-प्रदेश के तमाम इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का स्पष्ट मानना है कि राजगीर के आधुनिक विकास के साथ-साथ इसकी सांस्कृतिक आत्मा को लौटाना सबसे जरूरी है. इसके लिए इसका नाम आधिकारिक तौर पर वापस 'राजगृह' होना ही चाहिए.
'राजगृह' का दावा सबसे मजबूत
वरिष्ठ पत्रकारों और संस्कृति प्रेमियों द्वारा मांग की जा रही है कि जब सरकारें 'गया' को 'गया जी' और 'इलाहाबाद' को 'प्रयागराज' कर सकती हैं, तो 'राजगृह' का दावा सबसे मजबूत है. भविष्य में राजगीर को सिर्फ एक पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि 'राजगृह' के रूप में विश्व की सबसे प्राचीन और जीवंत हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलना चाहिए.
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