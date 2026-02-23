ETV Bharat / state

राजगीर में पर्यटन को लगेंगे नए पंख: सफारी के टिकट होंगे दोगुने, वेणुवन रात 9 बजे तक खुलेगा

राजगीर के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने पर जोर है. पर्यटकों के लिए अधिक सुगम परिस्थिति बनाने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाया है.

Rajgir set for major tourism upgrade
आनंद किशोर, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर सचिव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 23, 2026 at 4:55 PM IST

4 Min Read
राजगीर : बिहार की ऐतिहासिक नगरी राजगीर को पर्यटन क्षेत्र में विकसित और पर्यटकों के लिए अधिक सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई नए बड़े फैसले लिए हैं. राजगीर भ्रमण और पर्यटन स्थलों की समीक्षा के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर ने बताया कि पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए राजगीर जू और नेचर सफारी की टिकट क्षमता को एक हजार से बढ़ाकर सीधे दो हजार प्रतिदिन किया जा रहा है.

''सफारी में टिकट काउंटर बढ़ाने के साथ-साथ 10 'सेल्फ कियोस्क' लगाए जाएंगे. जहां से लोग खुद अपना टिकट निकाल सकेंगे. ऑनलाइन सिस्टम में भी बदलाव कर एक साथ छह से अधिक टिकटों की 'बल्क बुकिंग' शुरू की जाएगी. पर्यटकों की सुविधा के लिए कैफेटेरिया, प्रतीक्षा स्थल और बच्चों के लिए विशेष जोन बनेंगे.''- आनंद किशोर, अपर सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

राजगीर में पर्यटन को लगेंगे नए पंख (ETV Bharat)

स्थानीय कलाओं को प्रमोट करने के लिए खुलेंगी दुकाने : आनंद किशोर ने आगे बताया कि सफारी परिसरों में 'सोवेनियर शॉप' खोले जाएंगे. जिनमें नेपुरा का तसर सिल्क और बावन बूटी जैसी स्थानीय कलाओं को प्रमोट किया जाएगा. नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी (एआर-वीआर) तकनीक पर आधारित आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी. सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों की राह आसान करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.

लाइट एंड साउंड शो का भी होगा आयोजन : आनंद किशोर के अनुसार पर्यटक अब शाम ढलने के बाद भी राजगीर में ठहर सकेंगे. इसके लिए वेणुवन को अब शाम पांच बजे की बजाय रात नौ बजे तक खुला रखा जाएगा. वहां एम्फीथिएटर का दायरा बढ़ाकर लाइट एंड साउंड शो के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित कराए जाएंगे.

राजगीर सफारी के टिकट होंगे दोगुने (ETV Bharat)

कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे : राजगीर जू सफारी को वन्यजीवों के लिहाज से विकसित होगा. पटना जू की तर्ज पर राजगीर में गैंडों (राइनो) के लिए सैटेलाइट ब्रीडिंग सेंटर और शेरों के लिए अलग से कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर विकसित किया जाएगा. सफारी में गौर और चिंकारा जैसे नए वन्यजीव लाए जाएंगे. साथ ही पक्षियों के लिए एक नई 'बर्ड एवेरी' (पक्षी विहार) का भी निर्माण होगा. सफारी के वन्यजीव अस्पताल को और अधिक आधुनिक उपकरणों से लैस करने का भी निर्देश दिया गया है.

''वैभवगिरी सहित राजगीर की पांचों पहाड़ियों पर जैन, बौद्ध और हिंदू धर्मस्थलों तक जाने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए 'वन मित्र' बहाल किए जाएंगे. ये विशेष वर्दी में रहेंगे और मोबाइल वाहनों के जरिए पर्यटकों की मदद करेंगे. इसके साथ ही पहाड़ियों पर जाने वाले डोली वालों और टूर गाइड्स का वन विभाग द्वारा विधिवत निबंधन किया जाएगा.'' - आनंद किशोर, अपर सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

सफारी परिसरों में 'सोवेनियर शॉप' खोले जाएंगे (ETV Bharat)

ग्लास ब्रिज के पास दिव्यांगों के लिए लिफ्ट की सुविधा : पूरे पर्यटन क्षेत्र को 'डिसेबल्ड फ्रेंडली' (दिव्यांगों के अनुकूल) बनाने के लिए विशेष कार्ययोजना बनी है. ग्लास ब्रिज के पास दिव्यांगों के लिए लिफ्ट और विभिन्न स्थलों पर रैंप की सुविधा दी जाएगी. घोड़ा कटोरा और सफारी के जिन दुर्गम इलाकों में मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, वहां नए टावर और संचार उपकरण लगाए जाएंगे.

कंजर्वेशन एवं ब्रीडिंग सेंटर भी बनाए जाएंगे (ETV Bharat)

नए इको-टूरिज्म वाहनों होगा इस्तेमाल: पूरे क्षेत्र में आरओ वाटर कूलर वाले 10 से 15 नए कियोस्क भी लगेंगे. इसके अलावा पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए नए इको-टूरिज्म वाहनों और बसों की खरीदारी होगी. विभाग जल्द ही राजगीर को 'नेशनल टूर पैकेज' से जोड़ने की दिशा में भी ठोस कदम उठाएगा.

