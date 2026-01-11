ETV Bharat / state

राजगीर मकर मेला को राजकीय दर्जा मिला, दही खाओ प्रतियोगिता में लें भाग

नालंदा में मेला की तैयारी को लेकर बैठक करते अधिकारी ( Nalanda District Administration )

कई तरह की प्रतियोगिता होगा आयोजन: मकर मेला के अवसर पर संस्कृतिक कार्यक्रम, खेल एवं कई तरह के प्रदर्शनी मेले भी लगाए जाएंगे. इनमें पतंग, दंगल, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के अलावा कृषि उत्पाद, दुधारू पशु, पालकी सज्जा प्रदर्शनी कार्यक्रम शामिल हैं.

पूरे देश से पहुंचते हैं श्रद्धालु: बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात सुगम हो इसपर जोर दिया गया है. मकर मेला के अवसर पर हजारों की संख्या में देश के कोने-कोने से श्रद्धालु एवं पर्यटक विभिन्न कुंड की धाराओं में स्नान कर पूजा-अर्चना के बाद दर्शनीय स्थल पहुंचेंगे.

नालंदा: बिहार सरकार ने राजगीर मकर मेला को राज्यकीय मेला का दर्जा दे दिया है. ऐतिहासिक नगरी राजगीर में 14 से 20 जनवरी के बीच यह मेला लगेगा. इसे सफल बनाने के लिए नालंदा डीएम ने तैयारी शुरू कर दी है. इसको लेकर रविवार को डीएम कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की.

मकर मेला का कार्यक्रम

कार्यक्रम स्थान दिनांक मकर मेला उद्घाटन मेला थाना परिसर 14 जनवरी कृषि मेला / विभागीय स्टॉल मेला थाना परिसर 14 जनवरी पतंग प्रतियोगिता स्टेट गेस्ट हाउस 18 जनवरी पतंग प्रदर्शनी मेला थाना परिसर 14 जनवरी महाआरती ब्रह्म कुंड 15 जनवरी संत समागम यात्रा राम जानकी मंदिर से बस स्टैंड जेपी चौक,बाजार, थाना होते हुए कुंड तक 15 जनवरी दंगल प्रतियोगिता धुनिवर से पूरब 15- 16 जनवरी फुटबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता स्टेट गेस्ट हाउस मैदान राजगीर 15- 18 जनवरी वॉलीबॉल प्रतियोगिता स्टेट गेस्ट हाउस मैदान राजगीर 16 जनवरी विख्यात कलाकारों की प्रस्तुति मेला थाना परिसर 16 जनवरी कबड्डी प्रतियोगिता स्टेट गेस्ट हाउस मैदान, राजगीर 17 जनवरी क्विज/वाद-विवाद मेला थाना परिसर 17 जनवरी एथलेटिक्स प्रतियोगिता स्टेट गेस्ट हाउस मैदान, राजगीर 18 जनवरी टमटम/पालकी सज्जा मेला थाना परिसर 19 जनवरी दुधारू पशु प्रदर्शनी/ कृषि उत्पादन प्रदर्शनी/ नुक्कड़ नाटक मेला थाना परिसर 20 जनवरी कार्यक्रम समापन मेला थाना परिसर 20 जनवरी

श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाएगा ख्याल: वहीं बैठक में मलमास मेला के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन सेवाओं, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की गई.

"सभी विभागों के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया, ताकि मेला अवधि के दौरान आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो." -कुंदन कुमार, डीएम, नालंदा

पुलिस बलों की तैनाती: एसपी भारत सोनी ने कहा कि मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल, महिला पुलिस, दंडाधिकारी एवं स्वयंसेवकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. सीसीटीवी कैमरों एवं ड्रोन के माध्यम से भीड़ पर सतत नजर रखी जाएगी. असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए.

"यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाएगी. पार्किंग स्थलों को चिह्नित किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग को एंबुलेंस, मेडिकल कैंप एवं चिकित्सकों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया." -भारत सोनी, एसपी, नालंदा

1959 में पहली बार लगा था रागजीर मेला: राजगीर में मकर मेले की शुरुआत पहली बार साल 1959 में की गयी थी. इस दौरान मेले का उद्घाटन तत्कालीन बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह ने किया था. इसके बाद हर साल मकर संक्रांति के मौके पर मेले का आयोजन होते रहा है.

