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9 साल बाद भी अधूरी ₹10.76 करोड़ प्रोजेक्ट वाली राजगीर फिल्म सिटी, जहां होनी थी शूटिंग वहां हो रही खेती

9 साल बाद भी अधूरी नालंदा में राजगीर फिल्म सिटी ( ETV Bharat )

स्थानीय लोगों में निराशा: स्थानीय लोगों में इस प्रोजेक्ट के अटकने से गहरी निराशा है. ईटीवी भारत ने स्थानीय ग्रामीण अनुग्रह नारायण से बात की तो उन्होंने कहा कि अधिग्रहण करीब 2016 में हुआ था. उन्होंने बताया कि जिस समय फिल्म सिटी के लिए जमीन ली गई थी, उसी समय पास में खेल अकादमी (स्टेडियम) और विश्वविद्यालय के लिए भी अधिग्रहण हुआ था. स्टेडियम और यूनिवर्सिटी तो बन गए, लेकिन फिल्म सिटी का काम अधूरा रह गया.

स्थानीय किसान कर रहे खेती: फिल्म सिटी के लिए अधिग्रहित भूमि की वर्तमान स्थिति सरकारी उदासीनता की गवाही दे रही है. निर्माण कार्य के नाम पर केवल एक चहारदीवारी है, जिसका मुख्य गेट भी क्षतिग्रस्त हो चुका है और खुला पड़ा है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है, कि इस अधिग्रहित जमीन पर वर्तमान में स्थानीय किसान बेधड़क खेती कर रहे हैं और प्रशासन या सरकार की ओर से इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है. किसानों ने कहा जब फिल्म सिटी का काम शुरू हो जाएगा वे स्वत: हट जाएंगे.

9 साल बाद भी अधूरा सपना: बिहार की ऐतिहासिक पर्यटन नगरी राजगीर में फिल्म सिटी बनाने का सपना 9 साल बाद भी धरातल पर नहीं उतर सका. जिले के राजगीर अनुमंडल अंतर्गत छबिलापुर थाना क्षेत्र स्थित ठेरा हिंदुपुर गांव में फिल्म सिटी के लिए 2016 में 20 से 22 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था. इसके बाद 08 अगस्त 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास भी किया, लेकिन आज यह अति महत्वाकांक्षी परियोजना केवल एक टूटी हुई चहारदीवारी तक सिमट कर रह गई है.

नालंदा: फिल्म, कला-संस्कृति, रंगमंच ये सब समाज का आइना होते हैं. इससे न सिर्फ लोगों का मनोरंजन होता है, बल्कि कई लोगों का जीवन भी बेहतर होता है. लेकिन बिहार के नालंदा स्थित राजगीर में फिल्म सिटी परियोजना का काम शिलान्यास के 9 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है, जिससे बिहार में सिनेमा उद्योग का सपना अधूरा है. हालात ये हैं कि ₹10.76 करोड़ के प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहित 20 एकड़ जमीन पर अभी खेती हो रही है.

"अधिग्रहण करीब 2016 में हुआ था लेकिन बाउंड्री बनने के बाद काम ठप है. लोग अंदर खेती कर रहे हैं. अगर यह फिल्म सिटी बन जाती, तो यहां पब्लिकेशन बढ़ता, दुकानें खुलतीं और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता." - अनुग्रह नारायण, स्थानीय ग्रामीण

अनुग्रह नारायण, स्थानीय ग्रामीण (ETV Bharat)

सरकार से मांग: एक और ग्रामीण सौरभ पटेल ने बताया कि फिल्म सिटी बनने से यहां कलाकार आते और शूटिंग होती. इससे राजगीर का टूरिज्म और आम जनता का रोजगार बढ़ता. जब तक काम शुरू नहीं हो रहा, तब तक किसान अपनी रोजी-रोटी के लिए इस जमीन पर अनाज उपजा रहे हैं. हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस काम के लिए जमीन ली गई है, उसे जल्द पूरा किया जाए.

"फिल्म सिटी बनने से यहां कलाकार आते और शूटिंग होती. इससे राजगीर का टूरिज्म और आम जनता का रोजगार बढ़ता.अभी किसान अपनी रोजी-रोटी के लिए इस जमीन पर अनाज उपजा रहे हैं. हमारी सरकार से यही मांग है कि जिस काम के लिए जमीन ली गई है, उसे जल्द पूरा किया जाए." - सौरभ पटेल, स्थानीय ग्रामीण

सौरभ पटेल, स्थानीय ग्रामीण (ETV Bharat)

200 करोड़ के आर्थिक सहयोग की मांग: मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से 200 करोड़ के आर्थिक सहयोग की मांग की थी. जिसमें 142 करोड़ रुपए फिल्म सिटी में खर्च होना था. जिसके पहले फेज़ में 53 करोड़ और दूसरे फेज़ में 89 करोड़ रुपए खर्च करना था.

फिल्म-टीवी संस्थान और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय: उस समय तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और कला एवं संस्कृति मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया था कि फिल्म सिटी के अलावा फिल्म टेलीविजन संस्थान और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी खोला जाएगा, जिससे सिनेमा और मनोरंजन उद्योग के रूप में बिहार के लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

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सांसद का बयान: वहीं मामले में नालंदा के सांसद कौशलेन्द्र कुमार ने परियोजना में हो रही देरी की मुख्य वजह पूछने पर फंड की कमी को इसका कारण बताया. सांसद ने कहा कि बाउंड्री वॉल का काम हो चुका है. राज्य सरकार ने इसके निर्माण के लिए जो फंड मांगा था, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है.

"हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पैसा आ जाए ताकि काम शुरू हो सके. मुख्यमंत्री जल्द ही यहां आने वाले हैं, हम उनसे भी मिलकर इस विषय पर निवेदन करेंगे." -कौशलेन्द्र कुमार, जेडीयू सांसद

कौशलेन्द्र कुमार, नालंदा से जेडीयू सांसद (ETV Bharat)

अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए मील का पत्थर: राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण न केवल बिहार के कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा, बल्कि यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन के लिए भी एक मील का पत्थर बन सकेगा. अब देखना यह है, कि 9 साल से फाइलों और बाउंड्री वॉल के बीच अटकी यह योजना कब अपने मुकाम तक पहुंचती है.



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