ETV Bharat / state

'नीतीश सरकार ने हड़प ली 22 बीघा जमीन' किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

नालंदा: बिहार में बौद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए चंडी के सालेपुर NH 82 से राजगीर तक लगभग 26.66 किलोमीटर लंबा फोर-लेन सड़क का निर्माण ₹862.63 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है. लेकिन इसको लेकर सिलाव के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे ग्रीनफील्ड निर्माण पर ग्रहण लग चुका है. किसानों का कहना है कि "नीतीश सरकार ने हमारी जमीन कम रेट पर हड़प ली है. अगर हमें उचित मुआवजा नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन करेंगे."

राजगीर बौद्ध सर्किट फोरलेन निर्माण पर ग्रहण: किसान उचित मुआवजा नहीं तो कार्य नहीं का बोर्ड लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सिलाव के किसानों का कहना है सड़क निर्माण में सिलाव के करीब 100 किसानों की लगभग 22 बीघा उपजाऊ और आवासीय भूमि अधिग्रहित की जा रही है. हमें जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. हम जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस जमीन की रजिस्ट्री रेट 4 लाख 90 हजार रुपए डिसमिल है.

सिलाव में किसानों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

ADM ने किसानों की मांग को माना जायज: 28 दिसंबर को सिलाव ब्लॉक में किसानों की मांगों पर एक बैठक हुई थी. इस बैठक में एडीएम रंजन कुमार चौधरी सहित भू-अर्जन पदाधिकारी भी मौजूद थे. किसानों ने अपनी मांगों से एडीएम को अवगत कराया. इस दौरान एडीएम ने भी माना कि किसानों की मांग सही है. हालांकि उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कोर्ट ही कुछ कर सकता है. बैठक में एडीएम ने कहा कि आपलोगों की मांग सही है. जितना ले रहे हैं, उतना तो देना ही चाहिए. लेकिन यह प्रक्रिया जिलास्तर पर पूरा हो चुका है. एक बार जब एवार्ड बन जाता है तो डीएम के अधिकार क्षेत्र से वह बाहर चला जाता है.

"अब इसमें डीएम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं. अब उनके अधिकार में यह है ही नहीं. अब मामला लारा कोर्ट (Land Acquisition, Rehabilitation, and Resettlement Authority ) के पास चला गया है. मुआवजा दो तरीके से बढ़ता है या तो नेचर बदला जाए या एमबीआर रिवाइज किया जाए. ये दोनों शक्तियां अब लारा कोर्ट के पास है."- रंजन कुमार चौधरी, एडीएम

ADM ने किसानों की मांग को माना जायज (ETV Bharat)

किसानों ने की उचित मुआवजे की मांग: किसान नवीन कुमार ने बताया कि मुआवजा की राशि 82 हजार रुपए प्रति डिसमिल देने का घोषणा की गयी है, जो सरकारी रेट से काफी कम है. यदि सरकार ने हमारी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया, तो वे बौद्ध सर्किट रोड परियोजना में काम नहीं शुरू करने देंगे. हमने डीएम, भूअर्जन पदाधिकारी, राजस्व प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखी है. साथ ही सीएम कार्यालय में भी ऑनलाइन आवेदन किया है. वहीं सरपंच को भी हाथों में जाकर लेटर थमाया है. कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ है.

"प्रशासन की ओर से कोर्ट जाने को कहा जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि अब यह कोर्ट का मामला है. शीर्ष बेंच को जो करना था, वह कर दिया गया है. हमने कहा कि सर गलती किए आप और कोर्ट हमलोग जाएं? बटाईदारी में जमीन जोतकर किसी तरह से हम अपना घर चला रहे हैं. कोर्ट जाने की हमारी क्षमता नहीं है."- नवीन कुमार, किसान