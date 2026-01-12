ETV Bharat / state

'नीतीश सरकार ने हड़प ली 22 बीघा जमीन' किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी

बिहार के नालंदा में किसानों की भूमि अधिग्रहण का ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें अधिकारी भी मानते हैं कि उनकी मांग जायज है. पढ़ें

सिलाव के किसानों का आंदोलन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 12, 2026 at 1:51 PM IST

5 Min Read
नालंदा: बिहार में बौद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए चंडी के सालेपुर NH 82 से राजगीर तक लगभग 26.66 किलोमीटर लंबा फोर-लेन सड़क का निर्माण ₹862.63 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है. लेकिन इसको लेकर सिलाव के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है, जिससे ग्रीनफील्ड निर्माण पर ग्रहण लग चुका है. किसानों का कहना है कि "नीतीश सरकार ने हमारी जमीन कम रेट पर हड़प ली है. अगर हमें उचित मुआवजा नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन करेंगे."

राजगीर बौद्ध सर्किट फोरलेन निर्माण पर ग्रहण: किसान उचित मुआवजा नहीं तो कार्य नहीं का बोर्ड लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं. सिलाव के किसानों का कहना है सड़क निर्माण में सिलाव के करीब 100 किसानों की लगभग 22 बीघा उपजाऊ और आवासीय भूमि अधिग्रहित की जा रही है. हमें जमीन का सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. हम जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन जिस जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस जमीन की रजिस्ट्री रेट 4 लाख 90 हजार रुपए डिसमिल है.

सिलाव में किसानों का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

ADM ने किसानों की मांग को माना जायज: 28 दिसंबर को सिलाव ब्लॉक में किसानों की मांगों पर एक बैठक हुई थी. इस बैठक में एडीएम रंजन कुमार चौधरी सहित भू-अर्जन पदाधिकारी भी मौजूद थे. किसानों ने अपनी मांगों से एडीएम को अवगत कराया. इस दौरान एडीएम ने भी माना कि किसानों की मांग सही है. हालांकि उन्होंने कहा कि अब इस मामले में कोर्ट ही कुछ कर सकता है. बैठक में एडीएम ने कहा कि आपलोगों की मांग सही है. जितना ले रहे हैं, उतना तो देना ही चाहिए. लेकिन यह प्रक्रिया जिलास्तर पर पूरा हो चुका है. एक बार जब एवार्ड बन जाता है तो डीएम के अधिकार क्षेत्र से वह बाहर चला जाता है.

"अब इसमें डीएम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं. अब उनके अधिकार में यह है ही नहीं. अब मामला लारा कोर्ट (Land Acquisition, Rehabilitation, and Resettlement Authority ) के पास चला गया है. मुआवजा दो तरीके से बढ़ता है या तो नेचर बदला जाए या एमबीआर रिवाइज किया जाए. ये दोनों शक्तियां अब लारा कोर्ट के पास है."- रंजन कुमार चौधरी, एडीएम

ADM ने किसानों की मांग को माना जायज (ETV Bharat)

किसानों ने की उचित मुआवजे की मांग: किसान नवीन कुमार ने बताया कि मुआवजा की राशि 82 हजार रुपए प्रति डिसमिल देने का घोषणा की गयी है, जो सरकारी रेट से काफी कम है. यदि सरकार ने हमारी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया, तो वे बौद्ध सर्किट रोड परियोजना में काम नहीं शुरू करने देंगे. हमने डीएम, भूअर्जन पदाधिकारी, राजस्व प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखी है. साथ ही सीएम कार्यालय में भी ऑनलाइन आवेदन किया है. वहीं सरपंच को भी हाथों में जाकर लेटर थमाया है. कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ है.

"प्रशासन की ओर से कोर्ट जाने को कहा जा रहा है. प्रशासन का कहना है कि अब यह कोर्ट का मामला है. शीर्ष बेंच को जो करना था, वह कर दिया गया है. हमने कहा कि सर गलती किए आप और कोर्ट हमलोग जाएं? बटाईदारी में जमीन जोतकर किसी तरह से हम अपना घर चला रहे हैं. कोर्ट जाने की हमारी क्षमता नहीं है."- नवीन कुमार, किसान

भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन (ETV Bharat)

100 लोगों की 22 बीघा जमीन का अधिग्रहण: किसानों का कहना है कि एडीएम ने खेद प्रकट करते हुए कहा था कि जितना जमीन का रेट फिक्स था, उतना तो देना चाहिए था. अब कोई इसमें सुधार करने के लिए तैयार नहीं है. सिलाव नगर पंचायत में 100 लोगों की 22 बीघा जमीन जा रही है. यह सब आवासीय खेत है.

ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की जमीन के रेट बराबर ?: वहीं किसान रजनीश कुमार का कहना है कि सरकार की ओर से जबरन भू-अर्जन करना चाहती है. पिछले बार भी ऐसा ही किया गया था. हाइवे 82 का केस आजतक लंबित है. ये क्या नीति है? यहां एमबीआर 4 लाख 90 हजार है तो कहा जा रहा है कि सीमा का रेट दे दो. ग्राम पंचायत और नगर पंचायत की जमीन का रेट एक ही नहीं हो सकता है. इस बार हमलोग आर-पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं.

"अब बुलडोजर हमारे ऊपर से गुजरेगा. हम कार्य का विरोध नहीं कर रहे बस हमें उचित मुआवजा चाहिए. पिछले बार हमें सही मुआवजा मिला था तो हमने कभी उसका विरोध नहीं किया. ये हमारी जमीन हैं. आज हमारी जमीन चली जाएगी और उस पैसे से उसके बगल में हम इतने पैसे में 1 डिसमिल जमीन नहीं खरीद सकते हैं."- रजनीश कुमार, किसान

किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

सीएम नीतीश ने रखी थी योजना की आधारशिला: बता दें कि इस योजना की आधारशिला 5 अगस्त 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखी थी. जिसमें 862.63 करोड़ रुपए खर्च होंगे.एक तरफ राज्य सरकार किसान फार्म रजिस्ट्री के माध्यम से किसानों को स्वावलंबी बनाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर उचित मुआवजा न देकर किसानों पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लग रहा है. हालांकि इस संबंध में जिला प्रशासन की ओर से कोई भी कुछ बोलने या बताने से परहेज़ कर रहे हैं.

