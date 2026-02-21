ETV Bharat / state

सहेली बनी खलनायिका, शादी का झांसा दे युवक से मिलाया, अश्लील वीडियो बना सामूहिक दुष्कर्म

राजगढ़ में महिला के साथ दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाए. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 लोगों ने फिर की ज्यादती.

Rajgarh woman molested
राजगढ़ मेंअश्लील वीडियो बना सामूहिक दुष्कर्म (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 3:20 PM IST

राजगढ़/धार : महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज. पहले महिला को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया. फिर आरोपी की महिला मित्र ने फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाया. इसके बाद आरोपियों ने इंदौर ले जाकर फिर दुष्कर्म किया. राजगढ़ थाना पुलिस ने महिला सहित 4 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है.

अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी

राजगढ़ थाना पुलिस में पीड़ित महिला ने दी शिकायत में बताया "उसकी स्कूल की सहेली रुकसार निवासी भानगढ़ रोड राजगढ़ से मिलने वह उसके घर गई. वहां रुकसार ने अपने दोस्त देवेंद्र सिंह पिता मानसिह से मिलवाया. देवेंद्र ने महिला को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया. इसके बाद रुकसार ने पीड़िता से कहा कि उसके अश्लील फोटो-वीडियो मेरे पास हैं. अगर ये घटना किसी को बताई तो इन्हें वायरल कर दूंगी."

पीड़ित महिला से कागजों में कराए साइन

पीड़िता ने डर के कारण किसी को नहीं बताया. इसके बाद देवेंद्र ने पीड़िता को शादी करने का दबाव बनाया. कहा कि अगर शादी नही की तो रुकसार फोटो वीडियो वायरल कर देगी. देवेंद्र अपने साथ पीड़िता को इंदौर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद ग्राम काठाफोड़ ले गया. वहां बागली देवास में कुछ कागजों पर साइन भी करवा लिए. पीड़िता के अनुसार आरोपी ने उसे कहा कि राजगढ़ थाने में तेरी गुमशुदगी दर्ज है तो बयान देने चलना है.

महिला को धमकी देकर चुप कराया

महिला ने पुलिस को बताया "देवेन्द्र के रिश्तेदार आरोपी प्रदीप व वीरेंद्र ने कहा कि पुलिस को कुछ बताया तो तेरे पति को मार देंगे." पुलिस ने देवेंद्र, रुकसार, प्रदीप व वीरेंद्र के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है. राजगढ़ थाना प्रभारी समीर पाटीदार ने बताया "महिला की गुमशुदगी थाने में दर्ज है. महिला अधिकारी के समक्ष पीड़िता के बयान दर्ज करवाए गए हैं. 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है."

युवक को बांधकर बेरहमी से पीटा

धार के राजोद थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरमंडल में एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो चल रहा है. इसमें दिख रहा है कि युवक के हाथ रस्सी से बांधकर उसे डंडों और मोटी रस्सी से बेरहमी से पीटा जा रहा है. मौके पर मौजूद कुछ लोग मूकदर्शक बने हैं. मारपीट का शिकार बने युवक का नाम दीपक मारू है.

पुलिस को शिकायत मिलने का इंतजार

बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक का गांव के कुछ लोगों से विवाद हुआ था. इसके बाद उसे पकड़कर रस्सी से बांधा गया और बेरहमी से पीटा गया. राजोद थाना प्रभारी राम सिंह राठौड़ ने बताया "फिलहाल इस मामले में कोई स्पष्ट शिकायत सामने नहीं आई है. वीडियो अभी संज्ञान में आया है. वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

