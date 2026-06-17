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राजगढ़ में धंसा 50 फीट गहरा कुआं, मलबे में दबी कांग्रेस नेता की मां-पत्नी, एक का शव निकाला

बताया जा रहा है कि खिलचीपुर के बामन गांव में कांग्रेस नेता जनपद सदस्य मुकेश कोट (डांगी) के खेत में कुआं खुदाई का काम चल रहा था. जहां बुधवार दोपहर जनपद सदस्य की 60 वर्षीय मां रूपाबाई और 30 वर्षीय पत्नी पिंकीबाई कुएं के अंदर इकट्ठा हुए मिट्टी और पत्थर हटाने के लिए उतरीं थी, इसी दौरान कुएं के ऊपर की मिट्टी अचानक नीचे गिरने लगी और दोनों सास-बहू मलबे में दब गईं.

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ के खिलचीपुर में एक निर्माणाधीन कुआं अचानक धंस गया. जहां काम कर रहीं दो महिलाएं, जो सास-बहू हैं, वे मलबे के नीचे दब गईं. घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचा और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. प्रशासन ने एक महिला का शव बाहर निकाल लिया है. जबकि दूसरी को बचाने के लिए दल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है.

पुलिस प्रशासन युद्धस्तर पर चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद ग्रामीण तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़े और सास-बहू को बचाने का प्रयास किया, लेकिन मलब इतना ज्यादा हो चुका था, कि वे उन्हें निकाल नहीं पा रहे थे. ग्रामीणों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद तहसलीदार और एसडीएम अंकिता जैन प्रशासनिक बल के साथ मौके पर पहुंची. जहां तीन जेसीबी मशीन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस लगातार मिट्टी हटाने का प्रयास कर रहा है. वहीं राजगढ़ से होमगार्ड भी बामन गांव के लिए रवाना हो गए हैं. घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है.

महिला रूपा बाई के शव को निकाला बाहर, रेस्क्यू में लगे 50 लोग

बताया जा रहा है कि रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबी एक महिला के शव को बाहर निकाल लिया है. वह जनपद सदस्य की मां रूपा बाई बताई जा रही हैं. जबकि पिंकीबाई को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. बता दें रेस्कयू टीम में करीब 50 लोग बचाव कार्य में लगे हुए हैं. वहीं सूचना पर विधायक हजारीलाल दांगी, जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले भी घटनास्थल पर पहुंचे. घटना से गांव में मातम छा गया.