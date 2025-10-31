ETV Bharat / state

शादी बचाने की ट्रिक पड़ी भारी, राजस्थान से राजगढ़ आए नोटिस को पढ़ ससुर हुए सदमे का शिकार

राजगढ़ : तलाक के मामले आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं कई मामले ऐसे होते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं. राजगढ़ से तलाक का ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें शादी बचाने की ट्रिक पति को भारी पड़ गई. आरोप है कि पति द्वारा पत्नी को तलाक का नोटिस भेजने से सदमे में पत्नी के पिता की मौत हो गई. भोजपुर निवासी 50 वर्षीय सलीम मंसूरी की बेटी को उनके दामाद ने 24 अक्टूबर को तलाक का नोटिस भेजा था. परिवार का आरोप है कि, उसी सदमे में सलीम मंसूरी की 27 अक्टूबर को मौत हो गई.

पति ने कहा- शादी बचाने के लिए भेजा था नोटिस

पति सद्दाम ने कहा कि उसने अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा के लिए पत्नी को नोटिस भेजा था. सद्दाम ने अधिवक्ता अशोक पारीक के माध्यम से 29 सितंबर 2025 को ये नोटिस भेजा था. नोटिस में कहा गया, '' आप मेरे साथ आकर रहें, लेकिन आप फिर भी नहीं आईं.'' नोटिस में सद्दाम ने आरोप लगाते हुए कहा, '' मुझे मेरे माता पिता से अलग कर मुझे साथ रखने की आपकी जिद ने मेरा वैवाहिक जीवन खराब कर दिया है और में पुत्र सुख से भी वंचित हो गया हूं, लिहाजा आपका व मेरा वैवाहिक जीवन आगे संभव नहीं रहा है. इस कारण मैं सद्दाम मंसूरी गवाहों को रूबरू और खुदा को हाजिर नाजिर मानते हुए शाहीन मंसूरी को प्रथम तलाक देता हूं.'' आरोप हैं कि सद्दाम के इस नोटिस के बाद ही उसके ससुर की सदमे में मौत हो गई.

शादी बचाने की ट्रिक पड़ी भारी (Etv Bharat)

मायके में रहने लगी थी पत्नी, पति ने लगाए ये आरोप

24 अक्टूबर को पति सद्दाम द्वारा भेजे गए नोटिस के मुताबिक उसकी और शाहीन की शादी 3 वर्ष पूर्व 11 फरवरी 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी. उनका एक पुत्र भी है, जो शाहीन के साथ ही उसके मायके में रहता है. पति ने आरोप लगाए कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद होते रहे,और शाहीन झगड़ा करके बार-बार मायके में आ जाया करती थी. समझाइश के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाया करता था,लेकिन 4 माह पूर्व पति पत्नी के विवाद के बाद शाहीन बगैर किसी को बताए अपने घर चली गई,और तब से वहीं रह रही है. इसी के बाद सद्दाम ने शादी बचाने के नाम पर नोटिस भेजने की ट्रिक अपनाई जो उसे भारी पड़ गई.



कोर्ट के नोटिस पर शाहीन ने 25 अगस्त 2025 को मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए थे कि वो 15 दिन में वापस आकर पति के साथ रहेगी लेकिन वो नहीं आई.