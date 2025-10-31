शादी बचाने की ट्रिक पड़ी भारी, राजस्थान से राजगढ़ आए नोटिस को पढ़ ससुर हुए सदमे का शिकार
राजगढ़ में एक नोटिस बना जानलेवा. राजस्थानी पति की मध्य प्रदेश की पत्नी से शादी बचाने की 15 दिन की मोहलत ससुर पर पड़ी भारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2025 at 2:37 PM IST
राजगढ़ : तलाक के मामले आए दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, वहीं कई मामले ऐसे होते हैं जो चर्चा का विषय बन जाते हैं. राजगढ़ से तलाक का ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें शादी बचाने की ट्रिक पति को भारी पड़ गई. आरोप है कि पति द्वारा पत्नी को तलाक का नोटिस भेजने से सदमे में पत्नी के पिता की मौत हो गई. भोजपुर निवासी 50 वर्षीय सलीम मंसूरी की बेटी को उनके दामाद ने 24 अक्टूबर को तलाक का नोटिस भेजा था. परिवार का आरोप है कि, उसी सदमे में सलीम मंसूरी की 27 अक्टूबर को मौत हो गई.
पति ने कहा- शादी बचाने के लिए भेजा था नोटिस
पति सद्दाम ने कहा कि उसने अपने दाम्पत्य जीवन की रक्षा के लिए पत्नी को नोटिस भेजा था. सद्दाम ने अधिवक्ता अशोक पारीक के माध्यम से 29 सितंबर 2025 को ये नोटिस भेजा था. नोटिस में कहा गया, '' आप मेरे साथ आकर रहें, लेकिन आप फिर भी नहीं आईं.'' नोटिस में सद्दाम ने आरोप लगाते हुए कहा, '' मुझे मेरे माता पिता से अलग कर मुझे साथ रखने की आपकी जिद ने मेरा वैवाहिक जीवन खराब कर दिया है और में पुत्र सुख से भी वंचित हो गया हूं, लिहाजा आपका व मेरा वैवाहिक जीवन आगे संभव नहीं रहा है. इस कारण मैं सद्दाम मंसूरी गवाहों को रूबरू और खुदा को हाजिर नाजिर मानते हुए शाहीन मंसूरी को प्रथम तलाक देता हूं.'' आरोप हैं कि सद्दाम के इस नोटिस के बाद ही उसके ससुर की सदमे में मौत हो गई.
मायके में रहने लगी थी पत्नी, पति ने लगाए ये आरोप
24 अक्टूबर को पति सद्दाम द्वारा भेजे गए नोटिस के मुताबिक उसकी और शाहीन की शादी 3 वर्ष पूर्व 11 फरवरी 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी. उनका एक पुत्र भी है, जो शाहीन के साथ ही उसके मायके में रहता है. पति ने आरोप लगाए कि शादी के बाद से ही पति-पत्नी के बीच विवाद होते रहे,और शाहीन झगड़ा करके बार-बार मायके में आ जाया करती थी. समझाइश के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाया करता था,लेकिन 4 माह पूर्व पति पत्नी के विवाद के बाद शाहीन बगैर किसी को बताए अपने घर चली गई,और तब से वहीं रह रही है. इसी के बाद सद्दाम ने शादी बचाने के नाम पर नोटिस भेजने की ट्रिक अपनाई जो उसे भारी पड़ गई.
कोर्ट के नोटिस पर शाहीन ने 25 अगस्त 2025 को मैजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए थे कि वो 15 दिन में वापस आकर पति के साथ रहेगी लेकिन वो नहीं आई.
पत्नी पक्ष का आरोप- सद्दाम के नोटिस की वजह से गई सलीम की जान
मृतक सलीम मंसूरी के भतीजे शरीफ मंसूरी ने आरोप लगाते हुए कहा, '' सद्दाम ने ये नोटिस डाक के माध्यम से शाहीन के पते पर भेजा, जिसे 24 अक्टूबर को शाहीन के मृतक पिता सलीम मंसूरी ने रिसीव किया. इसके लगभग 2 दिन बाद 27 अक्टूबर को वे खिलचीपुर निवासी अधिवक्ता दिनेश पंचोली के पास पहुंचे,और शाम को जब लौटे तो उनकी अचानक तबीयत बिगड़ी और इलाज के लिए ले जाती वक्त मौत हो गई.''
पिता की मौत के बाद पत्नी ने लगाया दहेज एक्ट का मामला
भोजपुर थाने में 29 अक्टूबर 2025 को शाहीन और उसके परिजनों ने सद्दाम वा उसके पिता के विरुद्ध दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज करा दी, जिसमें बीएनएस 2023 की धारा 85 वा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धार 3 वा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला जांच में लिया गया है. हालांकि, एफआईआर में सलीम की सदमे से होने वाली मौत का कोई जिक्र नहीं है.
पति पर दहेज एक्ट का मामला दर्ज
ईटीवी भारत ने भोजपुर थाना प्रभारी मनीष शर्मा से बात की तो उन्होंने कहा, '' पीड़ित परिवार ने मृतक से संबंधित कोई सूचना नहीं दी, और न ही पीएम कराया. यदि वे कहते तो पुलिस उस मामले में मर्ग कायम करती लेकिन सदमे के कारण होने वाली नेचुरल डैथ में पुलिस भी क्या कर सकती है? उन्होंने दहेज प्रताड़ना के जो आरोप लगाए थे,उसके आधार पर कायमी कर ली गई है और जांच की जा रही है.''
यह भी पढ़ें-
- राजगढ़ में पंजाब के शाही इमाम ने दिया मोहब्बत का पैगाम, सुनने पहुंचे कई सिख
- राजगढ़ में 5वें दिन भी रोजगार सहायकों की हड़ताल, जानिए कहां से शुरू हुई ये कहानी
वहीं, पीड़ित परिवार के वकील दिनेश पंचोली ने कहा, '' शाहीन को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे, उनके खिलाफ हमने एक माह पूर्व खिलचीपुर न्यायालय में महिला संरक्षण का केस लगाया था लेकिन उसके पति ने उसे लिखित में तलाकनामा भेज दिया. जबकि कानूनी तरीके से ऐसे तलाक दिया नहीं जा सकता. 24 तारीख को लड़की के पिता को तालाक का नोटिस मिला,जिसे 27 अक्टूबर को वे लेकर आए. उस समय मैंने उन्हें कानूनी प्रक्रिया समझाई, लेकिन वे उस समय घबरा रहे थे फिर उनकी मौत की खबर मिली.''