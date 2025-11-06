ETV Bharat / state

जमीनी सर्वे में डूब रहे थे घर, सैटेलाइट सर्वे में 24 हाउस हो गए बाहर, राजगढ़ डैम प्रोजेक्ट में गजब खेला

राजगढ़ में डैम प्रोजेक्ट के डूब क्षेत्र से 24 घरों किया गया बाहर, ग्रामीणों ने की फिर से सूची में शामिल कराने की मांग.

RAJGARH 24 HOUSE OUT FLOOD ZONE
डूब प्रभावित सूची में फिर से नाम जोड़ने की मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 5:32 PM IST

4 Min Read
राजगढ़: सुठालिया सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजगढ़ में पार्वती नदी पर एक डैम का निर्माण कराया जा रहा है. इस बांध की वाटर स्टोरेज क्षमता 201 मिलियन घन मीटर होगी. इस डैम के जरिए सुठालिया, ब्यावरा और नरसिंहगढ़ तहसील के 174 गावों के किसानों को अंडरग्राउंड नहर प्रणाली के जरिए सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा. शासन द्वारा इस प्रोजेक्ट के चलते डूब क्षेत्र में आने वाले मकानों को चिन्हित करके उनके मालिकों को मुआवजा देने की बात कही गई थी. अब सुठालिया तहसील के ऐसे 24 परिवार सामने आए हैं जिनका आरोप है कि उनके मकान को डूब क्षेत्र से बाहर कर दिया गया. उनकी मांग है कि उन्हें डूब क्षेत्र में शामिल किया जाए और सरकारी मदद दी जाए.

सेटेलाइट और ड्रोन सर्वे में 24 घरों को डूब क्षेत्र से किया गया बाहर

बैराड़ गांव में डैम बन रहे इस बांध में सुठालिया क्षेत्र का टोडी गांव आंशिक रूप से प्रभावित है. ग्रामीणों के अनुसार साल 2022 में हुए सर्वे में 236 मकानों को डूब क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया था. शासन द्वारा इन मकान मालिकों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए गए थे. पिछले महीने डूब प्रभावित के रूप में चिन्हित मकानों को नोटिस भेजा गया, जिसमें 24 परिवारों को नोटिस नहीं भेजा गया. जानकारी करने पर पता चला कि इन 24 मकानों को 2025 में सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे का हवाला देकर डूब क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है.

राजगढ़ में डैम प्रोजेक्ट के डूब क्षेत्र से 24 घरों किया गया बाहर (ETV Bharat)

डूब प्रभावित सूची में फिर से नाम जोड़ने की मांग

अपना मकान डूब क्षेत्र से बाहर किए जाने के बाद ये 24 परिवार के लोग इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि उनके मकान को भी डूब प्रभावित सूची में जोड़ा जाए और इसके बदले में शासन द्वारा उचित मुआवजा दिया जाए. अपनी इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंगलवार को ब्यावरा एसडीएम, एसडीओ सहित राजगढ़ जिला मुख्यालय में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है.

'दोबारा जांच कराके प्रात्र घरों को किया जाएगा शामिल'

इस मामले को लेकर जल संसाधन विभाग के अधिकारी जेके ठाकुर के मुताबिक "टोडी गांव की आंशिक आबादी भी इस डैम से प्रभावित हो रही है. पहले हुए सर्वे के मुताबिक उसमें मकानों के सर्वे भी हुए. उनकी धारा 11 और 19 के तहत कार्रवाई भी संपन्न हुई, लेकिन बीच में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को बताया कि डूब प्रभावित क्षेत्र से बाहर होने के बावजूद अपात्र लोगों के मकान भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं.

ऐसे में 2024 में तत्कालीन कलेक्टर ने ब्यावरा एसडीएम को जांच के निर्देश दिए, साथ ही सैटेलाइट और ड्रोन इमेज से मिलान करने के लिए कहा गया. जो मकान कट ऑफ डेट के समय में पाए जा रहे हैं उनको ही मुआवजा दिया जाए. उसके बाद जो मकान डूब क्षेत्र से बाहर है उन्हें बाहर किया गया है, लेकिन यदि फिर भी जो ग्रामीण पात्र हैं और वे अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे और उनकी जांच कराकर उन्हें दोबारा से शामिल कर लिया जाएगा."

मुआवजा राशि और पुनर्वास की मांग कर रहे ग्रामीण

ग्रामीणों ने बताया कि साल 2022 में हुए सर्वे में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दस्तावेज तैयार किए गए थे. अब उन्हीं कागजों को सैटेलाइट और ड्रोन सर्वे का हवाला देकर गलत बताया जा रहा है. इसमें डूब प्रभावित क्षेत्र में से लगभग 24 परिवारों को अपात्र और चुने हुए परिवारों का लगभग 7458 वर्ग मीटर का हिस्सा भी कम कर दिया गया है. जिसका पीड़ित परिवार विरोध कर रहे हैं और मुआवजा राशि और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं.

