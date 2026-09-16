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सुठालिया परियोजना प्रभावित भूख हड़ताल पर, आंदोलन की कमान मेधा पाटकर ने संभाली

राजगढ़ में सुठालिया सिंचाई परियोजना के प्रभावित अनशन पर. डूब क्षेत्र में सब कुछ गंवाने वाले किसान आर-पार के मूड में. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

Suthalia irrigation project
सुठालिया परियोजना के प्रभावित भूख हड़ताल पर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 6:41 PM IST

4 Min Read
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राजगढ़/भोपाल : केन-बेतवा परियोजना के बाद अब राजगढ की सुठालिया सिंचाई परियोजना के प्रभावित 65 किसान भी 'करो या मरो' की लड़ाई में उतर गए हैं. पार्वती नदी की इस परियोजना में 4 गुना मुआवजे के साथ सही पुनर्वास की मांग पर अड़े गुना और राजगढ जिले के किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है. किसानों की दलील है कि इस सिंचाई परियोजना में बड़ी तादाद में उनकी खेती की जमीन, मकान, कुएं, ट्यूबबेल और पेड़-पौधे डूब में आए हैं लेकिन उसके हिसाब से मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा. डूब प्रभावितों का साथ देने नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर भी धरने में पहुंची.

सब कुछ डूब गया, मुआवजे में कोताही क्यों

सिठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित 65 गांवों के किसान हैं. जिनका घर, जमीन, कुआं सब कुछ डूब में आ रहा है. प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पा रहा है. किसान जयपाल सिंह खींची कहते हैं "हमारी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई है. सबकुछ तो डूब में है. हमारे लगाए पेड़-पौधे, मकान, कुआं, ट्यूबवेल सबकुछ. अब हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी. जितना हमने खोया है, सरकार उतना मुआवजा दे."

सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर (ETV BHARAT)

मुआवजा और मूल्यांकन में धांधली का आरोप

आंदोलन के समर्थन में उतरी सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर का कहना है "हजारों हेक्टेयर जमीन डूब में आएगी. इसमें सबसे ज्यादा राजगढ की है. इसमें मछुआरे भी प्रभावित हो रहे हैं. उनके साथ अन्याय हो रहा है. इस प्रोजेक्ट में पुनर्वास नीति का पालन नहीं हुआ. पर्यावरण के साथ सामाजिक मूल्यांकन का सर्वे हो. जिस परियोजना में खेती की जमीन जानी है, उस गांव की 70 प्रतिशत किसानों की मंजूरी होनी चाहिए, इसका पालन नहीं हुआ. एक ही घर का आधा हिस्सा डूब में है आधा नहीं. मुआवजा सही मिलेगा तब तो ये बाजार मूल्य से जमीन खरीद पाएंगे. जहां पुनर्वास किया है, वहां खेती कहां होगी, घर कहां होगा."

कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही

किसान मोहर सिंह लोधी का कहना है "हमारे फलदार पौधे डूब में आए हैं. उसका आकलन तो किया ही नहीं गया. इसी तरह से कृषि भूमि है. मकान है, कुंआ है. हम लोग कितने लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है. अब अगर सब डूबना ही है तो हम भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं. जब तक सरकार हमारी मांग की सुनवाई नहीं करती. अगर सरकार पुनर्वास कर रही है तो सही ढंग से करे. हर परिवार के साथ न्याय हो."

कई मकान डूबे, फिर भी डूब क्षेत्र में शामिल नहीं

इस सिंचाई परियोजना में कांकरिया गुर्जर और सेमलपार राजपूत खेड़ा के ग्रामीणों के मुताबिक जिन गांवों में कई मकान चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं. उन्हें सर्वे में छोड़ दिया गया है. किसान अर्जुन सिंह कहते हैं "इन गांवों को और यहां रह रहे ग्रामीणों को डूब प्रभावित में शामिल ही नहीं किया गया. जबकि इस परियोजना में उनके मकान चारों तरफ से पानी से घिर गए हैं. इनको सूची में शामिल कर मुआवजा दिया जाना चाहिए."

किसानों के मुताबिक "गांव कांकरिया गुर्जर में कुल 171 मकानों में से केवल 69 मकानों को ही डूब क्षेत्र में लिया गया. बाकी मकानों और परिवारों को इसमें शामिल नहीं किया गया. सेमलापार राजपूत खेड़ा गांव में तो केवल एक मकान को ही डूब प्रभावित माना गया है." इस मामले को लेकर ईटीवी भारत संवाददाता ने कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को कई बार फोन लगाया लेकिन संपर्क नहीं हो सका.

इन मांगों को लेकर भूख हड़ताल

  • सुठालिया सिंचाई परियोजना के प्रभावित किसानों को 4 गुना मुआवजे की मांग.
  • विस्थापन की तारीख के आधार पर परिवार के वयस्कों का निर्धारण हो.
  • किसानों के ट्यूबवेल, कुएं, फलदार पेड़-पौधे हैं, सिंचाई पाइपलाइन का भी सर्वे और मूल्याकन हो.
  • ग्राम टोडी के जो 24 मकान हैं इसके अलावा गुर्जरखेड़ी के 3 मकान प्रभावित हुए. मुआवजे की मांग.
  • जिन किसान परिवारों की जमीन 90 एवं 100 प्रतिशत डूब क्षेत्र में आ रही है,पूरा पुनर्वास लाभ दिया जाए.
  • परियोजना में प्रभावित गावों की पहचान को बनाए रखने पुनर्वास स्थल का नाम उसी गांव के नाम पर रखा जाए.

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