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सुठालिया परियोजना प्रभावित भूख हड़ताल पर, आंदोलन की कमान मेधा पाटकर ने संभाली

राजगढ़/भोपाल : केन-बेतवा परियोजना के बाद अब राजगढ की सुठालिया सिंचाई परियोजना के प्रभावित 65 किसान भी 'करो या मरो' की लड़ाई में उतर गए हैं. पार्वती नदी की इस परियोजना में 4 गुना मुआवजे के साथ सही पुनर्वास की मांग पर अड़े गुना और राजगढ जिले के किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है. किसानों की दलील है कि इस सिंचाई परियोजना में बड़ी तादाद में उनकी खेती की जमीन, मकान, कुएं, ट्यूबबेल और पेड़-पौधे डूब में आए हैं लेकिन उसके हिसाब से मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा. डूब प्रभावितों का साथ देने नर्मदा बचाओ आंदोलन की मेधा पाटकर भी धरने में पहुंची.

सब कुछ डूब गया, मुआवजे में कोताही क्यों

सिठालिया सिंचाई परियोजना से प्रभावित 65 गांवों के किसान हैं. जिनका घर, जमीन, कुआं सब कुछ डूब में आ रहा है. प्रभावित परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास का लाभ नहीं मिल पा रहा है. किसान जयपाल सिंह खींची कहते हैं "हमारी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई है. सबकुछ तो डूब में है. हमारे लगाए पेड़-पौधे, मकान, कुआं, ट्यूबवेल सबकुछ. अब हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी. जितना हमने खोया है, सरकार उतना मुआवजा दे."

सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर (ETV BHARAT)

मुआवजा और मूल्यांकन में धांधली का आरोप

आंदोलन के समर्थन में उतरी सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर का कहना है "हजारों हेक्टेयर जमीन डूब में आएगी. इसमें सबसे ज्यादा राजगढ की है. इसमें मछुआरे भी प्रभावित हो रहे हैं. उनके साथ अन्याय हो रहा है. इस प्रोजेक्ट में पुनर्वास नीति का पालन नहीं हुआ. पर्यावरण के साथ सामाजिक मूल्यांकन का सर्वे हो. जिस परियोजना में खेती की जमीन जानी है, उस गांव की 70 प्रतिशत किसानों की मंजूरी होनी चाहिए, इसका पालन नहीं हुआ. एक ही घर का आधा हिस्सा डूब में है आधा नहीं. मुआवजा सही मिलेगा तब तो ये बाजार मूल्य से जमीन खरीद पाएंगे. जहां पुनर्वास किया है, वहां खेती कहां होगी, घर कहां होगा."