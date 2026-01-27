ETV Bharat / state

अपने देशभक्ति गीत से सोशल मीडिया पर छा गए रिटायर्ड तहसीलदार, 'बॉर्डर' बना मोटिवेशन

राजगढ़ के रिटायर्ड तहसीलदार साजिद हाशमी का संदेश आते हैं... की धुन पर लिखा गीत सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा सर्कुलेट.

Retired Tehsildar Sajid Hashmi
रिटायर्ड तहसीलदार साजिद हाशमी (ETV Bharat)
Published : January 27, 2026 at 11:03 PM IST

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड तहसीलदार साजिद हाशमी ने देशभक्ति पर अपनी एक पुस्तक भी लिखी है. हाल ही में बॉर्डर फिल्म के संदेश आते हैं.... की धुन पर उनका लिखा हुआ उनका गीत सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है. जिस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए साजिद हाशमी कहते हैं कि उन्हें वर्ष 1997 में बनी बॉर्डर फिल्म का गीत बहुत पसंद है. जिसे उन्होंने अपनी कलम से कागज पर उकेरा है. और 26 जनवरी को जब उसे आवाज दी गई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे काफी पसंद भी किया है.

देशभक्ति के साथ-साथ अन्य विषयों पर किताबें भी लिख चुके हैं साजिद हाशमी

साजिद हाशमी कहते हैं कि उन्होंने लगभग 20 दिन पूर्व ही इस गीत को लिखा है. इससे पहले देशभक्ति के साथ-साथ अन्य विषयों पर किताबें भी लिख चुके हैं जो देश के अलग अलग प्रदेशों में प्रकाशित भी हुई है. जिनमें किलकारियों, चांद जमीन पर उतरेगा, खायाबाने हम्दो नात, कतरात, लफ्जों के फूल, वतन तेरे लिए, अम्मा और डेढ़ इंच मुस्कान जैसी पुस्तकें शामिल है.

आपको बता दें साजिद हाशमी प्रशासनिक सेवा में तहसीलदार के पद से रिटायर हुए हैं. जिन्हें कविता और शायरी के साथ-साथ देशभक्ति से ओतप्रोत गीत लिखने का भी शौक है. वह कहते हैं, यदि उन्हें कभी बड़े पर्दे पर मौका मिलता है तो वे देशभक्ति विषय पर गीत लिखने के लिए तैयार हैं.

कहा, जब तक देश से प्रेम करने वाले लोग मौजूद, प्रगतिशील बना रहेगा भारत

वहीं लोकतंत्र को लेकर उनका कहना है कि सभी धर्मों और जातियों के लोग मिलकर लोकतंत्र बनाते हैं. लोकतंत्र तभी मजबूत बनता है जब हमारा देश मजबूत होता है. और जब देश मजबूत होता है, तो उसमें निवास करने वाले सभी धर्मों और जातियों के लोग भी सशक्त होते हैं. पहले और अब में फर्क अवश्य है, लेकिन आज भी देश से प्रेम करने वाले लोग मौजूद हैं. और जब तक ऐसे लोग रहेंगे, हमारा देश प्रगतिशील बना रहेगा.

