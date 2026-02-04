ETV Bharat / state

मैदान पर दबंगों का कब्जा, खेल से मेहरूम बच्चे, ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट के बाहर भजन कीर्तन

राजगढ़ में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, सुनवाई नहीं होने पर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना, अवैध कब्जा हटाने की मांग.

rajgarh Protest Collectorate
Etv Bharat (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 11:00 AM IST

|

Updated : February 4, 2026 at 11:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई के दौरान एक अजीबो गरीब नजारा देखने को मिला है. जहां ग्रामीणों ने अपना विरोध प्रकट करने का अलग रास्ता अपनाया. जनसुनवाई कक्ष के बाहर ही धरने पर बैठ गए और 'रघुपति राघव राजाराम' गाने लगे. ऐसे में कलेक्ट्रेट में मौजूद कर्मचारी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा कि, वे यहां बैठकर भजन कीर्तन ना करे और अंदर जाकर ही अपनी बात रखें.

भजन कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन
पूर्व में कई बार शिकायतें करने के पश्चात भी उनकी सुनवाई न होने का हवाला देकर वे लोग लगभग आधे घंटे तक जन सुनवाई कक्ष के बाहर बैठे रहे और भजन कीर्तन करते रहे. उनकी समस्या को सुनने के लिए राजगढ़ एसडीएम निधि भारद्वाज जन सुनवाई कक्ष से बाहर आई और उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें आश्वस्त किया गया कि, वे 7 दिवस में उनकी समस्या हल कर देंगे.

अवैध कब्जा हटाने की मांग (ETV Bharat)

सरकारी स्कूल की भूमि पर दबंगों का कब्जा
यह पूरा मामला ब्यावरा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले हाड़ाहेडी गांव का है. जहां निवास करने वाले दलित बस्ती के ग्रामीणों ने अपने आवेदन के माध्यम से कहा कि, ''उनके गांव में स्थित शासकीय स्कूल की भूमि पर गांव के ही दबंगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है. जिससे गांव के इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खेल मैदान से महरूम हैं और उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है. लगातार एक वर्ष तक वे कई बार दफ्तरों के चक्कर लगा चुके हैं. लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई. हर बार उन्हें चलता कर दिया जाता है. ऐसे में मजबूर होकर वे धरने पर बैठे है और अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं.''

govt school playground Encroachment
कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना (ETV Bharat)

राजगढ़ एसडीएम ने कही अतिक्रमण हटाने की बात
वहीं, राजगढ़ एसडीएम निधि भारद्वाज ने मौके से ही ब्यावरा एसडीएम को पूरे मामले से अवगत कराते हुए ग्रामीणों को बताया कि, ''वे टीम बना रहे हैं और स्कूल की बाउंड्री वॉल की भूमि पर दबंगों का जो कब्जा है उसे हटवा दिया जाएगा. जिसके पश्चात ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया.''

Last Updated : February 4, 2026 at 11:18 AM IST

TAGGED:

RAJGARH NEWS
GOVT SCHOOL PLAYGROUND ENCROACHMENT
RAJGARH PUBLIC HEARING
VILLAGERS PROTEST BHAJAN KIRTAN
RAJGARH PROTEST COLLECTORATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.