ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी राजस्थान से पकड़े गये

ऐसा ही एक मामला 13 अक्टूबर को ब्यावरा शहरी थाना क्षेत्र में सामने आया है. यहां टाल मोहल्ला निवासी नारायण मोंगिया के साथ दो अज्ञात द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर 56 हजार रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया. जिसकी शिकायत पीड़ित के द्वारा ब्यावरा शहरी थाने में की गई थी, एसडीओपी प्रकाश शर्मा ने मंगलवार को मामले का खुलासा किया है.

राजगढ़: देशभर में जालसाजी और ठगी के लिए बदमाशों द्वारा कई तरीके अपनाए जा रहे हैं. इसमें से एक एटीएम कार्ड (ATM) बदलकर ठगी करने का मामला भी शामिल है. इसको लेकर पुलिस जागरूकता संदेश जारी कर एटीएम के अंदर किसी भी अनजान व्यक्ति की मदद न लेने के लिए जागरूक करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग इन बातों को नजरअंदाज करते हैं. जिससे वह ठगी का शिकार होते हैं.

बुजुर्ग का एटीएम बदल कर ठगी को दिया अंजाम

एसडीओपी प्रकाश शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "शिकायतकर्ता के द्वारा पुलिस को बताया गया था कि जब वह एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे, उसी दौरान दो अज्ञात लोगों ने उनका एटीएम कार्ड बदलकर नकली एटीएम कार्ड थमा दिया. जिसके बाद अन्य एटीएम के माध्यम से पीड़ित के खाते से 56 हजार रुपए की राशि निकाल ली."

उत्तर प्रदेश और हरियाणा निवासी 4 आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए करीब 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाल दिए. जिसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा होते हुए करीब 2000 किलोमीटर का सफर तय कर राजस्थान पहुंची. जहां से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. एसडीओपी ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1 स्विफ्ट कार, 100 से अधिक एटीएम कार्ड और ठगी के 56,000 रुपए जब्त किए गए हैं. आरोपियों को पुलिस रिमांड में लेकर अलग-अलग थाना क्षेत्र में एटीएम बदलकर ठगी की घटनाओं के मामले में पूछताछ की जा रही है."

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सारिक (30) पिता उमर उद्दीन, यूपी निवासी नईम अल्वी पिता मेहरावान, उत्तर प्रदेश नियाज पिता इजहार मुहम्मद और गौरव सरोवा पिता त्रिलोकचंद हरियाणा निवासी के रूप में हुई है. उक्त मामले के खुलासे के साथ राजगढ़ पुलिस ने एक अपील भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि किसी अज्ञात व्यक्ति को अपना एटीएम कार्ड या पिन नहीं बताएं, एटीएम मशीन में किसी भी अज्ञात व्यक्ति से मदद न लें. अगर आप ठगी का शिकार होते हैं तो फौरन 1930 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दें.