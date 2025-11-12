ETV Bharat / state

राजगढ़ में क्षतिग्रस्त पुल से 300 गांव प्रभावित, भूख हड़ताल कर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

राजगढ़ में पार्वती नदी पर बना पुल 10 महीने से क्षतिग्रस्त, किसानों ने किया वैकल्पिक सड़क की मांग, सुनवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी.

Rajgarh Parvati river Bridge
राजगढ़ में क्षतिग्रस्त पुल से 300 गांव हैं प्रभावित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 5:43 PM IST

5 Min Read
राजगढ़: पार्वती नदी पर बना पुल पिछले 10 महीने से क्षतिग्रस्त है. इस पर आवागमन पुरी तरह प्रतिबंध है और पुल को दोनों ओर ईंट की पक्की दीवारें खड़ी कर दी गई है, ताकि किसी भी स्थिति में लोग पुल को पार न करें. इससे ग्रामीणों को 50 किमी की दूरी तय कर दूसरे रास्ते से पुल के दूसरी ओर स्थित खेत-खलिहानों में जाना पड़ रहा है. इससे परेशान होकर ग्रामीणों और किसानों ने भूख हड़ताल किया और वैकल्पिक सड़क सहित पुल को मजबूत बनाने की मांग की है. मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

5 जिलों के 300 गांव हैं प्रभावित

राजगढ़ में पार्वती नदी पर बना 49 साल पुराना पुल पिछले 10 माह से क्षतिग्रस्त है. पुल का रास्ता पूरी तरह से बंद होने से किसानों की खेती, व्यापार और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित हुई है. इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से सीहोर, विदिशा, गुना, भोपाल और राजगढ़ के लोग प्रभावित हो रहे हैं. पूर्व सरपंच मेहरबान सिंह कहते हैं कि "इस पुल का रास्ता बंद होने से 5 जिले के लगभग 300 गांव प्रभावित हुए हैं. इसका सीधा असर नरसिंहगढ़ के व्यापार पर पड़ा है और मंडी पूरी तरह से ठप हो गई है."

Rajgarh Parvati river Bridge
5 जिलों के 300 गांव हैं प्रभावित (ETV Bharat)

बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा असर

पुल के उस पार स्थित बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे कई किसान हैं, जिनकी जमीन राजगढ़ से लगती है. ऐसे में यदि उन्हें अपने ट्रैक्टर लेकर खेत पर जाना पड़ता है, तो उन्हें 50 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करना पड़ता है. वहीं, बैरसिया क्षेत्र के कुछ स्कूली बच्चे भी हैं, जो नरसिंहगढ़ में पढ़ाई करते हैं उन्हें भी परेशानी हो रही है. कुछ बच्चों ने स्कूल से नाम हटा लिया, जबकि कुछ छात्र कमरा लेकर अध्ययन करने के लिए मजबूर हैं. इसका असर सीधे बच्चों के अभिभावकों के आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है.

Rajgarh Parvati river Bridge
पार्वती नदी पर बना पुल 10 महीने से क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

उग्र आंदोलन की चेतावनी

10 महीने से क्षतिग्रस्त पुल को लेकर लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है और लोग अपना विरोध दर्ज कराने लगे हैं. 10 नवंबर को बैरसिया क्षेत्र के किसान, किसान कांग्रेस के नेतृत्व में वैकल्पिक रास्ते को मजबूत करने और व्यवस्थित तरीके से बनाने की मांग को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए. किसानों ने जल सत्याग्रह करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा और सुनवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

Rajgarh farmers hunger strike
भूख हड़ताल कर दी उग्र आंदोलन की चेतावनी (ETV Bharat)

वैकल्पिक रास्ते पर हो रहा है काम

किसानों की एक दिवसीय भूख हड़ताल के बाद वैकल्पिक रास्ते को चौड़ीकरण करने का काम शुरू किया गया है. लेकिन किसानों का आरोप है कि रास्ते की चौड़ीकरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे रेत, नदी के इर्द-गिर्द से ही निकाला जा रहा है. जिससे नदी सड़क के आसपास नदी गहरी होती हो रही है. ऐसे में यदि किसी प्रकार का हादसा होता है, तो वाहनों का नदी में डूबने की आशंका है.

'जान-माल के लिए रास्ता सुरक्षित नहीं'

ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए एसडीएम सुशील कुमार कहते हैं कि "हमें पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर ने ही ये रिपोर्ट दी थी कि पुल क्षतिग्रस्त है. जिस पर से गुजरना, जान और माल दोनों के लिए सुरक्षित नहीं है, तो हमने रास्ते को प्रतिबंधित किया. अब रही बात पुल पर रोड निर्माण की तो ये काम पीडब्ल्यूडी विभाग, सेतु विभाग भोपाल का है."

Parvati river damaged Bridge
पार्वती नदी पर बना पुल 10 महीने से क्षतिग्रस्त (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "वैकल्पिक मार्ग पर इरिगेशन डिपार्टमेंट का स्टॉप डैम है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है. एक बार पानी को खाली कराकर रास्ता बना दिया गया था, लेकिन बार-बार पानी निकासी करके रास्ता बनाना संभव नहीं है. पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर मौके पर आकर देखकर गए है. वे चाहते तो टेंडर करके रोड बनाने के काम की शुरुआत करते, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया ये आप उन्हीं से पूछिए. वे जनता को जवाब दें कि उन्होंने इसके लिए क्या किया है."

शासन को भेजा गया है इस्टीमेट

ईटीवी भारत ने पीडब्ल्यूडी सेतु विभाग भोपाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ए आर मौरे से भी फोन पर बात की. उन्होंने कहा कि "एमपीआरडीसी ने पूरा ब्रिज डैमेज होने के बाद हमें हैंड ओवर किया है. मेन ब्रिज की लागत 22 से 25 करोड़ रुपए है और वैकल्पिक मार्ग जो डायवर्सन रोड है, उसकी लागत ढाई करोड़ रुपए है. दोनों ही मार्ग का इस्टीमेट बनाकर हम शासन को भेज चुके हैं. जब तक हमें स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि "वैकल्पिक मार्ग की स्वीकृति अनुमानित इसी माह में हो जाएगी, लेकिन फिर भी 6 माह तक कुछ नहीं होना है, क्योंकि उसे बनने में भी समय लगेगा.

Parvati river damaged Bridge alternative road
वैकल्पिक सड़क पर काम शुरू (ETV Bharat)

पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद जिस तरह से लोगों ने 10 माह तक संघर्ष किया है, शायद उन्हें आगे भी लगभग 6 माह तक इसी तरह से वैकल्पिक मार्ग के लिए भी अपना संघर्ष जारी रखना पड़ेगा.

