मासूम के दुष्कर्म पर बोले कथावाचक, आरोपी का एनकाउंटर करने वाले को दूंगा 1 लाख नगद ईनाम
राजगढ़ में कथावाचक पंडित हरिनायण वैष्णव का बयान, दुष्कर्म के आरोपी का एनकाउंटर पर पुलिकर्मी को 1 लाख देने की बात कही.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 22, 2026 at 9:40 PM IST|
Updated : June 22, 2026 at 9:46 PM IST
राजगढ़: राजगढ खिलचीपुर इलाके में 6 साल की बच्ची से बदसलूकी के मामले में आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया है. लेकिन अब इस मामले में राजगढ़ के एक कथावाचक ने बयान दिया है. कथावाचक पंडित हरिनायण वैष्णव ने आरोपी का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को एक लाख के नगद ईनाम की बात कही है. पहले उन्होने ये बात अपने व्हाट्सएप पर लिखा. इसके बाद एक वीडियो भी जारी किया है, जो काफी सर्कुलेट हो रहा है.
आरोपी के एनकाउंटर पर 1 लाख देने की बात कही
राजगढ़ के खिलचीपुर में 6 साल की मासूम बच्ची से बदसलूकी का मामला सामने आया था. इस मामले में आरोपी भी पकड़ा गया और उसे जेल भी भेज दिया गया है. लेकिन अब इस मामले में कथावाचक पंडित हरिनारायण वैष्णव ने एक बयान जारी किया है. जिसमें आरोपी का एनकाउटंर करने वाले पुलिस को 1 लाख देने की बात कही है.
कथावाचक पंडित हरिनारायण वैष्णव ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि "जिस दरिंदे ने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की है. ऐसे आरोपी का अगर यूपी पुलिस की तर्ज पर पुलिसकर्मी एनकाउंटर करता है, तो मैं उन्हें 1 लाख रुपए का ईनाम दूंगा."
उन्होने कहा "6 साल की उम्र में जिस बच्ची के साथ ये हुआ उसका पूरा जीवन पड़ा है. मैं न्यायलय से गुहार लगाता हूं कि ऐसे आरोपी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए. अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो पुलिस को ऐसे आरोपी का एनकाउंटर करने की छूट देनी चाहिए. इसके साथ ही ऐसे व्यक्ति का जो पुलिसकर्मी एनकाउंटर करता है, उसको प्रमोशन दिया जाना चाहिए."
खिलौना लौटाने गई थी, जब हुई मासूम से बदसलूकी
ये पूरा मामला राजगढ जिले के खिलचीपुर का है. 6 साल की मासूम पीड़िता अपनी एक सहेली के साथ बीते 16 जून को खिलौने की दुकान पर गई थी. इन दोनों ने वहां से 2 खिलौने खरीदे और घर वापिस लौट गई. फिर एक खिलौना वापिस करने पीड़िता अकेले दुबारा से दुकान पर गई थी.
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जब वो वहां अकेले पहुंची, तब आरोपी और खिलौने दुकान के संचालक दिनेश सेन ने उस मासूम बच्ची के साथ ज्यादती की. मामले का खुलासा तब हुआ, जब बच्ची ने अपने परिजनो को इस पूरे मामले के बारे में बताया. दूसरे ही दिन परिजन बेटी को लेकर खिलचीपुर थाना पहुचें और आरोपी खिलौना दुकान के संचालक दिनेश सेन को गिरफ्तार कर लिया गया.