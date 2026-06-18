राजगढ़ में पानी की टंकी से निकली बेटी की लाश, सदमे में आई मां ने भी की आत्महत्या
राजगढ़ में वॉटर टैंक में मिली बेटी की लाश, बेटी की मौत का गम बर्दाश्त नहीं करने पर मां ने भी मौत को लगाया गले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 10:43 PM IST
राजगढ़: जिस मां ने जन्म दिया था, बेटी के दुनिया से चले जाने का उसे ऐसा सदमा लगा कि उसने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली. एक घर से मां-बेटी की अर्थियां एक साथ उठीं. राजगढ़ जिले के सारंगपुर की है ये घटना. चंद घंटे पहले बेटी की की लाश पानी की टंकी में होने की खबर आती है और बेटी की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई मां खुद उसी घर में अपनी जिंदगी खत्म कर लेती है. इस पूरी घटना का सबसे मार्मिक तस्वीर उस बच्चे के साथ सामने आई कुल 10 महीने का बच्चा अपनी मां को खो देने के बाद नानी के पैरों से लिपटकर रोता हुआ पुलिस को मिला.
वॉटर टैंक में मिली बेटी की लाश, मां ने भी मौत को गले लगाया
राजगढ़ जिले के सारंगपुर की ये घटना दिल दहला देने वाली है. सारंगपुर इलाके के वार्ड नंबर 15 में रहने वाली 30 साल की शीतल राठौर का शव घर के ही वॉटर टैंक में मिला. हैरत की बात ये है कि इधर बेटी के शव को पानी की टंकी से निकाला जा रहा था, तब तक 55 वर्षीय शीतल की मां मधुबाला राठौर भी आत्महत्या करके अपनी जान दे चुकी थीं. एक ही घर से मां और बेटी के शव बाहर आने से पूरा इलाका सदमें में आ गया.
बेटा जब शाम को लौटा तो घर का दरवाजा बंद था
मृतका मधुबाला राठौर के बेटे धीरज राठौर जब बैंक से ड्यूटी कर घर लौटे तो घर का दरवाजा उन्हें अंदर से बंद मिला. अनहोनी की आशंका से उन्होंने पुलिस की मदद से दरवाजे को तोड़ा और अंदर जो देखा उससे पड़ोसियों के भी होश उड़ गए. सबसे दर्दनाक मंजर वो था जब 10 महीने का मासूम इस पूरे वाकये से अनजान अपनी नानी को उठाने की कोशिश करते हुए रो रहा था.
थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी ने बताया, "हमें जब इस तरह की घटना की सूचना मिली तो हम वहां पहुंचे तो देखा की मां आत्महत्या कर चुकी हैं. वही बेटी का शव भी पानी की टंकी में मिला. अभी जांच की जा रही है. परिजनों से बातचीत में पता चला है कि बेटी का ससुराल वालों से विवाद चल रहा था."
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बीते 2 महीने से मायके में रह रही थी बेटी
शीतल राठौर की शादी 4 वर्ष पहले देवास जिले में हुई थी. पिछले करीब 1 वर्ष से पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और वह पिछले 2 महीने से मायके में रह रही थीं. पुलिस को आशंका है कि मानसिक तनाव के चलते शीतल ने आत्महत्या की. बेटी की मौत का सदमा सहन न कर पाने पर मां मधुबाला राठौर ने भी जान दे दी. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा.