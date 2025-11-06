ETV Bharat / state

राजगढ़ में वन विभाग के डिप्टी रेंजर का प्राइवेट पार्ट काटने की धमकी, आरा मशीनों को किया था सील

राजगढ़ रेंज में पदस्थ डिप्टी रेंजर मोहन सिंह सोनगिरा ने कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन में विधायक के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप.

Published : November 6, 2025 at 11:10 PM IST

राजगढ़: वन विभाग की राजगढ़ रेंज में पदस्थ डिप्टी रेंजर मोहन सिंह सोनगिरा को खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आरा मशीनों को सील करने की कार्रवाई करना भारी पड़ रहा है. डिप्टी रेंजर ने कोतवाली पुलिस को दिए गए शिकायती आवेदन और मीडिया से बातचीत के दौरान खिलचीपुर से भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

डिप्टी रेंजर ने लगाए गंभीर आरोप

डिप्टी रेंजर मोहन सिंह सोनगिरा ने कोतवाली थाने में दिए गए शिकायती आवेदन में कहा है कि "विभागीय आदेश के मुताबिक अवैध रूप से लकड़ी की कटाई कर रहे आरा मशीन संचालकों कालूराम, गब्बर, रमेश और महेश की मशीनें मेरे द्वारा सील की गई थीं. जिसके बाद से ये लोग मुझे खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी से जीरापुर न आने की धमकी के साथ ये लोग मेरा गला और गुप्तांग काटने की धमकी मौखिक और फोन करके दे रहे हैं."

डिप्टी रेंजर मोहन सिंह सोनगिरा ने कोतवाली पुलिस से की शिकायत (ETV Bharat)

मीडिया से बातचीत के दौरान डिप्टी रेंजर मोहन सिंह सोनगिरा ने बताया कि ये "आरामशीन वाले मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. वहीं इन सभी आरोपों की कोतवाली थाने में लिखित शिकायत की गई है."

विधायक ने डिप्टी रेंजर के आरोपों को बताया गलत

ईटीवी भारत ने खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि "मैंने तो आज तक किसी को कोई धौंस नहीं दी. उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं वो झूठे हैं. आरा मशीन वालों के द्वारा गुप्तांग और गला काटने की धमकी के आरोपों को लेकर वे कहते हैं कि इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है. मैंने उन्हें न कोई धमकी दी और न ही फोन लगाया."

मामले में की जाएगी जांच

शिकायती आवेदन को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि "संबंधित अधिकारी की शिकायत जीरापुर थाना क्षेत्र की है. उन्होंने आवेदन दिया है, जिसे जीरापुर थाने में उनकी सहमति के बाद फॉरवर्ड किया जाएगा. वे क्या चाहते है, यदि वे कायमी करवाना चाहते हैं तो यहां और वहां दोनों जगह हो जाएगी लेकिन इसकी जांच जीरापुर क्षेत्र में ही होगी."

