राजगढ़ मेडिकल कॉलेज का बीच में लटका काम, 9 करोड़ का भुगतान नहीं होने से हड़ताल पर मजदूर
राजगढ़ के मेडिकल कॉलेज में मजदूरों ने की हड़ताल, 3 माह से नहीं मिला वेतन, पेमेंट देने में टालमटोल कर रही कंपनी.
राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में स्वीकृत नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मजदूरी कर रहे हैं. लेकिन रविवार को यहां काम कर रहे लगभग 100 से अधिक मजदूरों ने काम बंद कर दिया है. मजदूरों का आरोप है कि उनका 3 से 4 महीने का पेमेंट लटका हुआ है. सैलरी नहीं मिलने की वजह से उनके सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है. कंपनी पेमेंट देने के नाम पर टालमटोल कर रही है.
वेतन न मिलने पर मजदूरों ने की हड़ताल
राजगढ़ निवासी मजदूर संदीप मेवाड़े कहते है, "यहां काम करते हुए मुझे लगभग 4 महीने हो चुके हैं लेकिन पेमेंट सिर्फ 1 माह का ही मिला है. 3 माह का पेमेंट नहीं मिला है. घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, खाने-पीने की समस्या खड़ी हो गई है. जब भी ठेकेदार से पैसों की बात करो तो वह टालमटोल कर देता है. कहते हैं कि प्रशासन से हमें ही पेमेंट नहीं मिल पा रहा है. इसलिए हम आप लोगों को भी पैसे नहीं दे पा रहे हैं. अपनी जेब से कब तक दें."
'पेमेंट नहीं बस मिल रहीं तारीखें'
मजदूर संदीप मेवाड़े ने कहा, "यहां काम करने वाले लगभग 100 से 120 लोग हैं. जिन्हें वेतन नहीं मिला है, इसलिए हमने रविवार से काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है. जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी काम बंद रहेगा. इस बारे में हम लोगों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है."
मौके पर मौजूद पेटी ठेकेदार का कहना है, "हमने जिम्मेदारों को पहले ही सूचना दे दी थी कि आप लेबर का पेमेंट कराइए. कोई भी एक महीने रुक सकता है लेकिन 3 महीने तक कोई नहीं रुकेगा. पहले तो हमसे 15 तारीख का बोला गया और अब 20 तारीख का बोला जा रहा है. ऐसे करके लगातार टाइम बढ़ाया जा रहा है."
'9 करोड़ का भुगतान लंबित'
इस मामले में पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन यंत्री ज्ञानदीप भूमरकर का कहना है, "यह सही है कि निर्माण एजेंसी के लगभग 9 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित है. फिर भी निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करता हूं."
राजगढ़ के मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन वर्ष 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था. जिसे वर्ष 2024 में पूर्ण हो जाना था, लेकिन अलग-अलग कारणों से इसका निर्माण आज भी अधूरा पड़ा है. वहीं मजदूरों को मजदूरी न मिलने पर उन्होंने भी काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है.