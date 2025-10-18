ETV Bharat / state

अनसुनी कहानी: भूखों को खाना और जरूरतमंदों को कपड़े पहनाते हैं सुरजीत

राजगढ़ के सबसे बड़े शहर ब्यावरा में एक "खुशियों का ओटला" नामक संस्था संचालित हो रही है. खुशियों का ओटला की स्थापना सुरजीत सिंह ने साल 2015 में की थी. ईटीवी भारत ने खुशियों का ओटला के संस्थापक सुरजीत सिंह से बातचीत की. जिसमें हमने उनसे संस्था की शुरुआत, संचालन और उसके कार्यों के बारे में जानने की कोशिश की है.

राजगढ़: एक कहावत है कि इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है- रोटी, कपड़ा और मकान. अगर ये तीन चीजें इंसान के पास हैं तो उसका जीवन हंसी खुशी से गुजर रहा है. वहीं, जिनके पास नहीं है, वो इसके लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं. ऐसे ही लोगों की मदद के लिए राजगढ़ में एक समाजसेवी संस्था चलाई जा रही है, जो बीते एक दशक से लोगों की मदद कर रही है.

प्रेरणा को देखकर मिली समाज सेवा की प्रेरणा

ईटीवी भारत से बात करते हुए सुरजीत सिंह कहते हैं कि "भोपाल के हमीदिया अस्पताल में संचालित होने वाली प्रेरणा नामक संस्था से मुझे समाजसेवी संस्था बनाने की प्रेरणा मिली. एक बार मेरे परिचित हमीदिया अस्पताल में भर्ती थे. मैं उनसे मिलने गया था तो देखा कि मरीजों को प्रेरणा नामक संस्था निःशुल्क दवाएं, खाना और अन्य जरूरत का सामान उपलब्ध करा रही है, जो काम अस्पताल को भी करने में दिक्कत आती है."

1 दशक से बांट रहे लोगों का दु:ख

वह आगे बताते हैं कि "मैंने अपने परिवार को इस संस्था के बारे में बताया और कहा कि मैं भी ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद करने का सोच रहा हूं. जिसके बाद मैंने एक संस्था की शुरुआत की और इसका नाम खुशियों का ओटला रखा. इसका नाम ओटला इसलिए रखा गया, क्योंकि घर के बाहर जो चबूतरा होता है, उसमें लोग आराम की मुद्रा में बैठते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने खुशियों का ओटला की शुरुआत की. इसको आगे बढ़ाने में हमें लोगों का निरंतर सहयोग मिला. लोगों की मदद से हमने जरूरतमंदों को कपड़े पहनाने और रोटी खिलाने की शुरुआत की. जो आज भी जारी है."

प्रतिदिन जरूरतमंदों को खिलाते हैं खाना (ETV Bharat)

शहर के जरूरतमंदों को भूखा नहीं सोने देने की जिद

सुरजीत सिंह पेशे से एक व्यवसाई हैं. उनका जूतों का होल सेल का बिजनेस है, वह अपने खाली टाइम में समाज सेवा करते हैं. उन्होंने बताया कि "मुझे ऐसा लगा कि काम तो हमारे पूर्वजों ने भी बहुत किया और हम भी कर लेंगे, लेकिन गुरुनानक साहब के जो तीन सिद्धांत हैं, नाम जपना, किर्त करना और बांटकर खाना इसका हमने पालन करते हुए खुशियों की रोटी की शुरुआत की और ये संकल्प लिया कि शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, इसलिए रोजाना हमलोग 100 जरूरतमंद लोगों को खाना बांट रहे हैं."

पूरी पारदर्शिता से चल रही संस्था

सुरजीत अपनी संस्था को चलाने के लिए सरकार से किसी प्रकार की मदद नहीं लेते हैं. वह स्वयं और आमजन के सहयोग से जरूरतमंदों की मदद करते हैं. वह बताते हैं कि "हमने सभी मैरिज गार्डन में अपना पेम्प्लेट्स लगा रखा है. वहां जो भी खाना बचता है उसे हम लोग लेकर जरूरतमंदों में बांट देते हैं. हमारा काम पूरा पारदर्शिता के साथ है, हमने कभी न तो किसी से आर्थिक मदद की मांग की है और न ही करेंगे."

लड़कियों को सुरक्षा की दी जाती है ट्रेनिंग (ETV Bharat)

इसके अलावा सुरजीत महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ताकि आने वाली किसी गंभीर परिस्थितियों का मुकाबला वे स्वयं कर सकें. दीपावली पर्व की तैयारियों में सुरजीत और उनकी टीम लगी हुई है. वह अभी से जरूरतमंदों को साड़िया और बच्चों को हैप्पी किट बांटने में जुट गए हैं.