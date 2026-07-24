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राजगढ़ में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा, जिला पंचायत अध्यक्ष को पहले मंच से उतारा फिर जड़ा थप्पड़

राजगढ़ के नरसिंहगढ़ में सांदीपनी सरकारी उत्कृष्ट विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में जमकर हुआ हंगामा. कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप.

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राजगढ़ में प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में हंगामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:30 PM IST

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राजगढ़: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री चैतन्य कश्यप राजगढ़ पहुंचे थे. यहां एक लोकार्पण कार्यक्रम में पहले तो मंच पर ही सियासी दंगल हुआ. बीजेपी कांग्रेस के नेताओं बीच ऑन स्टेज हुई खींचतान के बाद एक सीन ये भी बना कि कांग्रेस के जिला पंचायत अध्यक्ष को भीड़ में ही किसी ने तमाचा मार दिया.

जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया ने कहा कि हमें सरकारी कार्यक्रम में कलेक्टर लेकर गए थे. वहां विधायक मोहन शर्मा के लोगों ने नारेबाजी की और मुझ पर हमला किया गया.

जिला पंचायत अध्यक्ष को मंच पर बुलाकर सियासी स्टंट

यह घटना राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ के एक लोकार्पण कार्यक्रम की है. यहां सांदीपनी सरकारी उत्कृष्ट विद्यालय के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया था. कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप पहुंचे थे. इनके अलावा भी स्थानीय विधायक मोहन शर्मा की भी मौजूदगी थी.

जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया का कहना है, "मैं जिला पंचायत उपाध्यक्ष के साथ कार्यक्रम में गए थे. हमें कलेक्टर साहब और प्रभारी मंत्री ने मंच पर बिठाया था. प्रभारी मंत्री से हमारी बात शांतिपूर्वक चल रही थी. उसी दौरान विधायक मोहन शर्मा उनके बेटे ने नारेबाजी की और हम पर हमला किया. जब प्रशासन के लोग मुझे लेकर आ रहे थे तब बीच में मुझ पर हमला किया गया. ये पूरी तरह से गलत है. ये विधायक की गुंडागर्दी नहीं तो क्या है."

जिला पंचायत अध्यक्ष को पहले मंच से उतारा फिर जड़ा थप्पड़ (ETV Bharat)

'पहले एंट्रीगेट पर ही रोका फिर तहसीलदार ने बुलाया'

जिला पंचायत अध्यक्ष चंदर सिंह सोंधिया का आरोप है कि "इसके पहले उन्हें कार्यक्रम में जाने से रोका गया था. जिसके बाद मैं धरने पर बैठ गया. मेरी मांग थी कि कार्यक्रम में प्रवेश से ना रोका जाए. उसके बाद तहसीलदार उन्हें भीतर लेकर गए और प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने उन्हें मंच पर भी बुलाया. मंच पर जब वे प्रभारी मंत्री से बात कर रहे थे. उस समय विधायक मोहन शर्मा के बेटे ने उन्हें मंच से उतर जाने के लिए कहा. इसी बात को लेकर बहस हुई."

थोड़ी ही देर में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में खींचतान हो गई और बाद में पुलिस आई और चंदर सिंह सौंधिया को लेकर जाने लगी. लेकिन जिस समय उन्हें ले जाया जा रहा था तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने उन पर थप्पड़ जड़ दिया. अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस घटना के विरोध में एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं.

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