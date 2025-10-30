ETV Bharat / state

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

राजगढ़ में एक पिता ने 4 महीने की कड़ी मेहनत कर बेटी के लिए बनाया अनोखा गिफ्ट, 30 हजार रुपये का आया खर्चा.

MECHANIC FATHER BUILT UNIQUE BIKE
राजगढ़ में एक पिता ने बेटी के लिए बनाया बाइक (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 2:25 PM IST

3 Min Read
राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक पिता ने अपनी बेटी लिए एक अनोखा गिफ्ट तैयार किया है. जिसे देखने के लिए सिर्फ राजगढ़ नहीं, बल्कि राजस्थान तक से लोग आ रहे हैं. कई लोग गिफ्ट को खरीदने के लिए लाखों रुपए की बोली भी लगा रहे हैं, हालांकि पिता ने अपने कलेजे के टुकड़े (बेटी) को देने का फैसला कर लिया है.

पिता ने बेटी के लिए तैयार किया अनोखा गिफ्ट

शहर के पारायण चौक निवासी सलमान मंसूरी बाइक मैकेनिक की शॉप संचालित करते हैं. उन्होंने बेटी को गिफ्ट देने के लिए एक अनोखी बुलेट बाइक डिजाइन की है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है. इसे देखने के लिए प्रदेश सहित राजस्थान तक से लोग आ रहे हैं और इस मिनी बुलेट को खरीदने की डिमांड कर रहे हैं. लेकिन, सलमान मंसूरी के लिए ये बाइक बहुत कीमती है, क्योंकि खासतौर से अपनी बेटी के लिए बनाई है.

मैकेनिक सलमान मंसूरी से बातचीत (ETV Bharat)

गिफ्ट देखने दूर-दराज से पहुंच रहे लोग

ईटीवी भारत से बात करते हुए सलमान मंसूरी ने कहा कि "मेरे बेटी की उम्र अभी 6 साल की है, बेटी को इसी बाइक से स्कूल और बाजार घुमाने ले जाते हैं. जब बेटी बड़ी हो जाएगी तो ये बाइक उसे दे दूंगा. काफी दिनों से मेरे दिल और दिमाग में बेटी के लिए कुछ नया करने का ख्याल आ रहा था. इस मिनी बाइक को बुलेट का रूप दिया है, जिसे बूढ़े, बच्चे और जवान लोग भी आसानी से चला सकते हैं.

4 महीने की कड़ी मुशक्कत

सलमान आगे बताते हैं कि "बुलेट का निर्माण करने के लिए कबाड़ की दुकान से एक पुरानी एक्टिवा खरीदी थी. जिसे मैंने अपने हिसाब से डिजाइन किया और उसे सभी के लिए कंफर्टेबल और चलने लायक बनाकर तैयार किया है. इसको बनाने में करीब 30 हजार रुपए का खर्च आया है और लगभग 4 महीने का टाइम लगा है."

Rajgarh MECHANIC BUILT UNIQUE BIKE
बेटी को गिफ्ट देने के लिए मैकैनिक ने बनाया मिनी बाइक (ETV Bharat)

खरीदने के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं लोग

उन्होंने आगे बताया कि "इस बाइक को जबसे मैंने बनाकर कंप्लीट किया है, कई लोग इसे देखने और खरीदने के लिए दुकान पर आ रहे हैं, लेकिन बाइक बेचने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये खास तौर से मैंने अपनी बेटी के लिए डिजाइन की है. उसी के लिए गिफ्ट है. अगर बेटी बेचने की बात कहेगी तो बेचने का सोचेंगे."

सलमान ने महंगी बाइक की नकल करके अपनी बेटी के लिए मिनी बाइक तैयार की है. वह अपनी बेटी के चेहरों पर मुस्कान बनाए रखने और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करने में 4 महीने से जुटे हुए थे.

