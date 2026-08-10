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कंटेनर के नीचे घिसटते गए बाप-बेटे, चार साल के मासूम की श्वास नली में गोबर भरा, दर्दनाक मौत

हायर हेल्थ सेंटर जाने के लिए 45 मिनिट तक नहीं मिली एम्बुलेंस, वरना बच सकती थी जान, खिलचीपुर के पास एन52 पर हुआ भयानक हादसा.

RAJGARH CONTAINER KILLS MINOR
कंटेनर के नीचे घिसटते गए बाप-बेटे (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 12:24 PM IST

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राजगढ़ : मध्य प्रदेश के राजगढ़ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां चार बरस का एक मासूम अपने पिता के साथ 100 फीट तक ट्रक के कंटेनर के नीचे घिसटता चला गया. वहीं, मां टक्कर में ही दूर फिंका गई. ट्रक राजस्थान की ओर से आ रहा था, जिसने बाइक सवार दंपत्ति और उनके बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया.

दुर्घटना में पहले मां राजन बाई दूर फिंका गई, जिसे शरीर में कई जगह चोटें आई हैं. वहीं, पिता अनार भिलाला और चार बरस का बेटा रविराज 100 फीट तक कटेनर के नीचे फंसे रहा. बाद में ड्राइवर कंटेनर छोड़कर ही भाग गया.

कंटेनर के नीचे जानवरों की तरह घिसटते रहे बाप-बेटे

दिल दहला देने वाला ये हादसा राजगढ के खिलचीपुर के एनएच 52 पर हुआ. खिलचीपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, छापीखेड़ा गांव के रहने वाले अनार भिलाला अपनी पत्नि राजन बाई और कुल चार बरस के बेटे रविराज को लेकर बड़े महाराज मंदिर से दर्शन करके लौट रहे थे, वे अपनी ससुराल के रास्ते में थे. जहां उनकी गाड़ी कंटेनर की चपेट में आई. दुर्घटना में पत्नि राजन के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. पिता अनार के दोनों पैरों फैक्चर हुआ. जबकि चार साल के बेटे रविराज की इलाज के दौरान ही मौत हो गई.

RAJGARH CONTAINER KILLS MINOR
पेड़ और झाड़ियों में फंसकर रुका ट्रक (Etv Bharat)

घिसटने से कीचड़-गोबर बच्चे की श्वांस नली में भरा

कंटेनर की टक्कर के बाद उसके नीचे फंसे चार बरस के राविराज की सांस नली में सड़क का गोबर और कीचड़ भर गया था. दुर्घटना के बाद काफी देर से पहुची डायल 112 की टीम ने तीनों को खिलचीपुर के सिविल अस्पताल तक पहुंचाया. तीनों में से चार साल के बच्चे रविराज की हालत गंभीर थी. सिविल अस्पताल में सबसे पहले उसकी सांस की नली को साफ करने की कोशिश हुई. 15 मिनिट तक सीपीआर भी दिया गया कि उसे बचाया जा सके लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका.

एम्बुलेंस जल्दी मिल जाती तो बच जाता रविराज

इस पूरे मामले में गंभीर लापरवाही भी हुई. सिविल अस्पताल के डॉ. कमल दांगी ने कहा, '' उसे हायर हेल्थ सेंटर लाना था. हम स्थिति समझ रहे थे इसलिए तीन बार एम्बुलेंस के लिए स्टाफ ने फोन भी लगाया. लेकिन एम्बुलेंस 45 मिनिट देर से पहुंची. अगर समय से बच्चा हायर सेंटर पहुंच जाता तो उसे बचाया जा सकता था. अगर बच्चा राजगढ़ पहुंच जाता तो उसके बचने की संभावना थी. हांलाकि, अस्पताल में भी एम्बुलेंस आने तक उसे बचाने की पूरी कोशिश की गई.''

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कंटेनर झाड़ियों में रुका, वरना और भी जानें जा सकती थीं

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गनीमत है कि कंटेनर सड़क से उतर कर रुक गया. वरना इस हादसे में और भी जाने जा सकती थी. ये पूरा परिवार धुआखेड़ा गांव का रहने वाला है. दुर्घटना में घायल हुए अनार किसान हैं. जो अपनी बाइक पर पत्नी और बच्चे के साथ अपनी ससुसाल की ओर जा रहे थे.

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