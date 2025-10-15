राजगढ़ में घुटनों के बल कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, खराब हुई फसलों का मांग रहे मुआवजा
राजगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन, खराब हुई फसलों का मुआवजा मांगने घुटनों के बल कलेक्ट्रेट पहुंचे.
राजगढ़: बीते दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के लगभग 13 जिलों में बारिश, बाढ़ और पीला मोजेक वायरस से नष्ट हुई फसलों का सर्वे कराया, जिसके आधार पर पीड़ित किसानों को मुआवजा वितरित किया गया. वहीं, राजगढ़ सहित अन्य जिलों को नष्ट फसलों की मुआवजा सूची से बाहर रखा गया है. इससे नाराज होकर किसानों ने मंगलवार को जमकर नारेबाजी की और एसडीएम को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.
खराब हुई फसल के मुआवजे के लिए प्रदर्शन
किसान खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर पहले ही वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दे चुके थे. लगातार ज्ञापन देने और शिकायत करने के बावजूद किसानों को खराब हुई फसलों की मुआवजा राशि नहीं मिली. इससे नाराज होकर किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में घुटनों के बल चलकर राजगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां एसडीएम को मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा.
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी की मांग
ज्ञापन में किसानों ने लिखा कि "भावांतर योजना किसानों के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ी कंपनियों के फायदे के लिए है, इस योजना को तुरंत वापस लिया जाए. सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए. न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम रुपये में खरीदी करने को अपराध मानकर कार्रवाई की जाए."
खाद और बिजली की समस्या को दुरुस्त करने की डिमांड
किसानों ने ज्ञापन पत्र में लिखा कि "सैटेलाइट सर्वे की जगह पटवारियों द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर फसलों की मुआवजा राशि दी जाए. इसके अलावा खाद और बिजली की समस्याओं को दूर करने की मांग की गई है.
जनप्रतिनिधियों ने घुटनों के बल चलने पर किया मजबूर
भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से बातचीत करते कहा कि "राजगढ़ के किसान बहुत परेशान हैं, खराब फसल की बीमा कंपनी ने सर्वे किया, लेकिन हमारे खाते में प्रीमियम की राशि नहीं आई. बारिश में हुए नुकसान को लेकर कृषि विभाग ने सर्वे किया. फिर भी राजगढ़ मुआवजा राशि से वंचित रह गया. प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हमें घुटनों के बल चलने के लिए मजबूर कर दिया है. इसलिए हम अपनी मुआवजा राशि सहित अन्य मांगों को लेकर यहां तक घुटनों के बल आए हैं"
कृषि विभाग राजगढ़ के उपसंचालक सचिन जैन का कहना है कि "राजगढ़ को अतिवृष्टि वाले जिलों की सूची में शामिल नहीं किया गया था, इसलिए राजगढ़ के किसान मुआवजे से वंचित रह गए. हालांकि क्रॉप कटिंग के आधार पर सर्वे हुआ है, जिसकी जानकारी हम वरिष्ठ अधिकारियों को भेज चुके हैं. उम्मीद है राजगढ़ के किसानों को भी जल्द मुआवजा मिल जाएगा."