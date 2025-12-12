मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के पानी वितरण में भेदभाव से किसान गुस्से में, प्रशासन को चेतावनी
राजगढ़ जिले के भीलवाड़िया गांव के लोग दो सिंचाई परियोजनाओं के बाद भी खेतों में पानी के लिए तरसे. कलेक्टर से बताई व्यथा.
December 12, 2025
राजगढ़ : दो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से राजगढ़ जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ा है. लेकिन ब्यावरा तहसील के अंतर्गत आने वाले भीलवाड़िया गांव के किसानों की लगभग 1 हजार हेक्टेयर जमीन अभी भी मोहनपुरा डैम के पानी के लिए तरस रही है. इसकी शिकायत सरपंच प्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से की. कलेक्टर ने किसानों को 3 दिन में पानी का इंतजाम करने का आश्वासन दिया.
समस्या निपटाने का वादा अधूरा
सरपंच प्रतिनिधि आजाद सिंह गुर्जर कहते हैं "पिछले 3 वर्ष से मोहनपुरा सिंचाई परियोजना के माध्यम से जो नहर संचालित की जा रही है, उससे हमारी ग्राम पंचायत की लगभग 1 हजार कृषि भूमि में पानी नहीं मिल पा रहा है. पिछले वर्ष भी हम लोगों ने शिकायत की थीं. उस दौरान भी नहर के अधिकारी ने हमें आश्वासन देकर इस वर्ष समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया."
"हमने गांव के जिन ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा था, उनके भी बकाया बिलों की वसूली भी कराई, लेकिन उसके बाद भी गांव की एक हजार बीघा भूमि पानी के लिए तरस रही है."
दो ब्लॉक की बीच समस्या का निराकरण होगा
ग्रामीणों का कहना है "ये लोग केवल किसानों को आपस में लड़ाने वाले काम कर रहे हैं. इस समस्या का समाधान होना चाहिए. कलेक्टर ने उन्हें 3 दिन में निराकरण का आश्वासन दिया है. इस मामले में मोहनपुरा परियोजना के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर संदीप दुबे का कहना है "मामला मेरे भी संज्ञान में आया है. यह दो ब्लॉक के बीच की समस्या है, जहां पानी के प्रेशर को लेकर समस्या आ रही है. हमारा काम अभी भी प्रगति पर है. हम जल्द ही ग्रामीणों की इस समस्या का निराकरण कर देंगे."
कई गांव योजना के लाभ से वंचित
राजगढ़ में संचालित मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना देश की बड़ी परियोजनाओं में शामिल है, जिसमें अंडर ग्राउंड प्रेशर्ड पाइप लाइंस के माध्यम से ग्रामीणों के खेतों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन राजगढ़ जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र अभी भी ऐसे है, जहां पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है. ग्रामीणों की शिकायतें बढ़ रही है. जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर किसान आंदोलन भी कर सकते हैं.