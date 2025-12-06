राजगढ़ में स्मार्ट खेती कर किसान कमा रहे डबल मुनाफा, खाद की लाइन से मिलेगी निजात
राजगढ़ में बढ़ रहा प्राकृतिक खेती का रकबा, 2500 किसानों ने एक हजार हेक्टेयर भूमि पर शुरू की प्राकृतिक खेती, जानिए क्या हैं फायदे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 6:14 PM IST
राजगढ़: मध्य प्रदेश में फसल बुवाई शुरू होते ही खाद वितरण केंद्रों पर लंबी-लंबी कतारें लगने लगती है. किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, इसके लिए सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है. इसका असर भी दिखने लगा है. वर्तमान में राजगढ़ के 2500 किसानों ने लगभग 1 हजार हेक्टेयर में भूमि में प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर दी है.
2500 किसानों ने शुरू की प्राकृतिक खेती
ईटीवी भारत से बात करते हुए कृषि विभाग के उप संचालक सचिन जैन कहते हैं कि "राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन सरकार ने लॉन्च किया हुआ है. जिसके लिए हमने राजगढ़ जिले के 2500 किसानों को उनकी सहमति के बाद प्राकृतिक खेती करने के लिए पंजीकृत कराया है. प्रत्येक किसान एक एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा है."
कृषि सखी किसानों को देंगी प्रशिक्षण
उपसंचालक कृषि सचिन जैन कहते हैं कि "प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जो सामग्री चाहिए. वो उपलब्ध कराने के लिए जिले में 13 बीआरसी केंद्र की स्थापना भी की जा रही है. साथ ही लगभग 40 कृषि सखी किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देंगे." साथ ही वे कहते हैं कि "जैविक बाजार की स्थापना के लिए स्थान का चयन हो चुका है. वहां जैविक बाजार लगाया जाएगा, जहां किसान प्राकृतिक तरीके से उत्पादन की गई फसल को सीधे आमजन को क्रय कर सकते है, जिससे उन्हें सीधे लाभ मिलेंगे और अन्य किसान भी प्रोत्साहित होंगे."
तेजी से प्राकृतिक खेती का बढ़ रहा रकबा
सचिन जैन ने बताया, "इसकी शुरूआत जुलाई माह से हो चुकी है. पिछले 4 माह से हम किसानों का मोटिवेशन प्रोग्राम कर रहे थे. रबी सीजन में किसानों ने अपनी एक एक एकड़ भूमि में जैविक खेती करने की शुरुआत कर दी है. किसानों ने अपने खेतों में गेहूं, दाल और चना, ये सब लगाया भी है. जिसके परिणाम काफी अच्छे है. हमारे पास किसानों के फोन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार हमने बाजार से कोई रासायनिक खाद नहीं लिया. हमें लाइन में भी नहीं लगना पड़ा है. इसका भविष्य उज्ज्वल है और आने वाले समय में राजगढ़ में इसका रकबा और तेज गति से बढ़ेगा."
जैविक और प्राकृतिक खेती में यह है अंतर
जैविक और प्राकृतिक खेती को लेकर हो रहे कन्फ्यूजन को लेकर उपसंचालक सचिन जैन ने कहा, "प्राकृतिक और जैविक एक ही है, जिसमें किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता. पहले सरकार ने जैविक खेती कराई, लेकिन उसमें किसान को बाहर से सामान लेकर डालना पड़ा, इससे फसल की कॉस्टिंग बढ़ गई. उसे प्राकृतिक खेती का नाम दिया गया है, जिसमें ये सब चीजें किसानों को अपने खेत में ही उपलब्ध कराने और तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है."
प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा रुझान
2500 किसानों की सूची में शामिल सारंगपुर क्षेत्र के किसान मोहन नागर ने कहा कि "प्राकृतिक खेती करने की मैंने शुरुआत की है. इसमें कृषि विभाग के लोग समय समय पर मेरे पास आकर मुझे जानकारी प्रदान कर रहे है. मैं अपनी 4 बीघा जमीन में प्राकृतिक खेती कर रहा हूं. किसानों को रासायनिक खाद की लत लगी हुई है. इसलिए किसान प्राकृतिक खेती की तरफ कम अग्रसर हो रहे हैं. क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उत्पादन कम होगा. शुरुआत में तो समस्या आती है, लेकिन बाद में ये बेहतर परिणाम देती है."