राजगढ़ में फर्जी नोटरी सील कांड, वकील के नाम पर 5 साल से बना रहे थे लीगल डॉक्यूमेंट
पांच सालों से नोटरी वकील की फर्जी सील बनाकर, दस्तावेज तैयार कर रहे थे पिता पुत्र,ऐसे खुला राज़.
Published : November 3, 2025 at 12:52 PM IST
राजगढ़ : जिला न्यायालय राजगढ़ से फर्जी नोटरी सील का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां वकालत करने वाले नोटरी वकील प्रहलाद सिंह पंवार के नाम की फर्जी सील बगैर उनकी जानकारी के बनाकर पांच सालों से लीगल डॉक्यूमेंट तैयारी किए जा रहे थे. ब्यावरा तहसील कार्यालय के बाहर पिता-पुत्र की जोड़ी ये कारनामा कर रही थी, जिसका खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया. जानकारी लगते ही नोटरी वकील ने इसकी शिकायत राजगढ़ एसपी से की,जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया.
टाइपिंग करने वाले पिता-पुत्र का फर्जीवाड़ा
नोटरी एडवोकेट प्रहलाद सिंह पंवार के मुताबिक उन्हें जानकारी लगी थी कि उनके नाम की सील कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से बनवाकर फर्जी तरीके से नोटरी कर रहा है, जिसकी उन्होंने अपने स्तर से पड़ताल की. पता चला कि ब्यावरा तहसील कार्यालय के बाहर टाइपिस्ट का काम करने वाले आरोपी दिलीप वा उसके पुत्र विनय व्यास द्वारा प्रहलाद सिंह पंवार नोटरी वकील के नाम की सील बनवाकर किसानों के सहमति पत्र व नामांतरण के लिए उपयोग होने वाले दस्तावेज बनाए जा रहे थे.
दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में
प्रहलाद सिंह ने बताया कि उन्होंने खुद पूरे मामले की पड़ताल करने के बाद राजगढ़ एसपी अमित तोलानी को एक लिखित शिकायत दी थी, जिसके बाद शुक्रवार को राजगढ़ एसपी अमित तोलानी ने राजगढ़ से ही एक स्पेशल टीम का गठन कर आरोपी दिलीप और विनय व्यास को फर्जी सील के साथ गिरफ्तार किया है.
राजगढ़ कालीपीठ थाना प्रभारी जितेंद्र अजनारे ने ईटीवी भारत से बात कहा, '' दोनों आरोपी तहसील न्यायालय के बाहर बैठेने वाले टाइपिस्ट हैं, जो कि वकील भी नहीं हैं. इनके द्वारा प्रहलाद सिंह पंवार नोटरी वकील के नाम की फर्जी सील बनवाकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपियों के कब्जे से फर्जी सील व दस्तावेज जब्त कर शनिवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की जा रही है.
'इस तरह हुआ मामले का खुलासा'
फरियादी वकील प्रहलाई सिंह पंवार ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, '' मुझे जब इस काले कारनामे की जानकारी लगी तो मैंने अपने दो व्यक्ति को नोटरी कराने के लिए इनके पास भेज दिया, मुझे पता चला कि दिलीप व्यास फर्जी नोटरी करता है और उसका पुत्र विनय इस काम में उसका सहयोग कर रहा है. मैंने पूरे प्रमाण के साथ पुलिस को शिकायत की और इस मामले को उजागर किया.''