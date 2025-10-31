ETV Bharat / state

राजगढ़ में 5वें दिन भी रोजगार सहायकों की हड़ताल, जानिए कहां से शुरू हुई ये कहानी

रोजगार सहायक संगठन के जिला अध्यक्ष सागर सिंह गुर्जर ईटीवी भारत से बात करते हुए कहते हैं कि "राजगढ़ जनपद के रोजगार सहायक 13 अक्टूबर और संपूर्ण जिले की जनपदों के रोजगार सहायक 27 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं. पिछले 5 दिनों में हमसे किसी प्रशासनिक अधिकारी ने ना तो बात की और न ही कोई आश्वासन दिया है. उनका कहना है कि जब तक हमारी सभी मांगे मानी नहीं जाएगी. यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी."

राजगढ़: मध्य प्रदेश के राजगढ़ की 622 ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों की 5वें दिन शुक्रवार को भी कलम बंद हड़ताल जारी है. इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों व ग्रामीणों के विकास और जनकल्याण से जुड़े काम पूरी तरह ठप पड़े हैं. काम नहीं हो पाने से उनको खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है. जिला पंचायत कार्यालय के बाहर सैकड़ों रोजगार सहायक धरने पर बैठे हुए हैं. उनका कहना है कि अब तक किसी भी अधिकारी ने उनसे मुलाकात करने की जहमत नहीं उठाई है.

रोजगार सहायकों की जारी हड़ताल पर ईटीवी भारत ने शुक्रवार को जिला पंचायत सीईओ इच्छित गढ़पाले से बात की. उनका कहना था कि "इन लोगों में से मेरे पास कोई अभी तक नहीं आया है. मैं खुद उन्हें बुलवाकर बात करूंगा, जो फैसला होगा. उसके बाद ही हम आपको आगे कुछ बता पाएंगे."

ये हैं रोजगार सहायकों की प्रमुख मांगें

27 अक्टूबर सोमवार से जिला पंचायत कार्यालय रायगढ़ के बाहर रोजगार सहायकों ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल की शुरुआत की है. इन रोजगार सहायकों की मांग है कि "जिन ग्राम पंचायतों में सचिव कार्यरत नहीं है. उन ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों को सचिव का वित्तीय प्रभार दिया जाए. प्रशासन जब तक उनकी मांगें नहीं मानेगा, तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे. इसके साथ रोजगार सहायकों ने तीन माह से लंबित वेतन का तत्काल भुगतान करने की भी मांग रखी है.

ग्राम पंचायतों में कामकाज पड़े ठप

रोजगार सहायक संगठन के जिलाध्यक्ष सागर सिंह गुर्जर का आरोप है कि "राजगढ़ जनपद पंचायत में पदस्थ सीईओ आशीष जोशी मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. इसको लेकर 13 अक्टूबर से राजगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक हड़ताल पर हैं. वही 27 अक्टूबर से राजगढ़ जिले की 622 ग्राम पंचायतों में पदस्थ रोजगार सहायकों ने भी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है. जिसकी सूचना हमने ज्ञापन के माध्यम से राजगढ़ कलेक्टर वा जिला पंचायत सीईओ को दी है.

5 दिनों हड़ताल जारी, किसी ने नहीं ली सुध (ETV Bharat)

आवेदन अस्वीकार करने से गरमाया मुद्दा

इस मामले की शुरुआत राजगढ़ जनपद पंचायत में आने वाली ग्राम पंचायत पदमपुरा से हुई. जहां 30 सितंबर को ग्राम पंचायत में पूर्व से पदस्थ मुरलीधर शर्मा रिटायर हुए और ग्राम पंचायत खाली हो गई. जिसके बाद ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक सिद्धू अहिरवार ने ग्राम पंचायत में सचिव का वित्तीय प्रभार लेने की इच्छा जाहिर करते हुए राजगढ़ जनपद सीईओ को एक आवेदन पत्र दिया, लेकिन रोजगार सहायक का आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया. इससे नाराज होकर राजगढ़ जनपद पंचायत के में आने वाले ग्राम रोजगार सहायकों ने 13 अक्टूबर से हड़ताल शुरू कर दी.

प्रशासन द्वारा मांगों का नहीं किया गया निराकरण

इसी बीच ग्राम रोजगार सहायक संगठन द्वारा उपरोक्त सभी मांगों को लेकर जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा गया और 3 दिन निराकरण के लिए दिए गए. जिम्मेदारों द्वारा उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया, जिसके बाद जिले के समस्त ग्राम पंचायत रोजगार सहायक 27 अक्टूबर को एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे. प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांगों का निराकरण न होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए है.