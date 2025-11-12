राजगढ़ में दूध का दूध पानी का पानी, मिल्क में मिली यूरिया, चलता फिरता लैब खोल रहा है पोल
राजगढ़ में डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता की जांच के लिए चलाया जा रहा है अभियान, घर-घर और दुकानों पर जाकर लिए जा रहा है सैंपल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 3:51 PM IST
राजगढ़: भोपाल दुग्ध संघ के द्वारा राजगढ़ में 'दूध का दूध पानी का पानी' नाम से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसमें लोगों को रोजाना इस्तेमाल किए जाने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और उसकी मिलावट के बारे में जानकारी दी जा रही है. इसके लिए एक मोबाइल लैब टीम शहर में जगह-जगह घूम रही है. बुधवार को यह टीम राजगढ़ शहर के तिलक मार्ग पहुंची, जहां लोगों के घरों से कच्चे दूध के सैंपल मंगवाकर उनकी जांच की गई. सैंपल जांच कराने पहुंचे लोगों को सांची का दूध और छाछ का पैकेट उपहार स्वरूप दिया गया.
डेयरी प्रोडक्ट में मिली यूरिया की मात्रा
भोपाल दुग्ध संघ की मार्केटिंग मैनेजर निधि सिंह ने बताया कि "इस अभियान के माध्यम से दूध, दही, घी और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता की टेस्टिंग की जा रही है. इस अभियान की शुरुआत 6 नवंबर से राजगढ़ के ब्यावरा से हुई है. अब तक हमने 4 दिनों में शहर के अलग-अलग स्थानों और अलग-अलग घरों से लगभग 130 सैंपल की टेस्टिंग की है. इस दौरान हमें दूध में जो सबसे खतरनाक पदार्थ मिला वो यूरिया है. इसके अलावा इस प्रोडक्ट में पानी की मिलावट भी मिली है."
'जिले के हर हिस्से को किया जाएगा कवर'
डेयरी प्रोडक्ट के साथ शरीर में यूरिया के प्रवेश होने पर होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए निधि कहती हैं कि "इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी किडनी पर पड़ता है. साथ ही पाचन क्रिया भी प्रभावित होती है. बच्चों और बूढ़ों की इम्युनिटी पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है. इनके लिए ये ज्यादा नुकसानदायक होता है."
निधि बताती हैं कि "कच्चा दूध सुबह 7 बजे से 9 के बीच ही मिल पाता है, जिसे हम अच्छे से जांच रहे हैं. लोगों को भी इसके इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जा रहा है. इसलिए हम एक दिन में केवल एक ही एरिया को कवर करते हैं. हमारा ये अभियान 16 नवंबर तक और चलेगा जिसमें हम जिले के अलग-अलग क्षेत्र को कवर करेंगे."
मिलावटखोरों के खिलाफ होगी कार्रवाई
निधि सिंह के मुताबिक दूध का दूध पानी का पानी अभियान लोगों को गुणवत्ता वाले डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने और मिलावट के लिए जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है. टीम के साथ फूड ऑफिसर भी रहते हैं जो पूरे मामले पर नजर रखते हैं. जिन दुकानदारों के यहां मिलावट पाई जा रही है. उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी.