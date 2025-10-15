हाई डोज दवा लिखने से बच्ची की किडनी में इन्फेक्शन, राजगढ़ फोरम कोर्ट ने ठोका डॉक्टर पर जुर्माना
राजगढ़ जिले में डॉक्टर द्वारा हाई डोज दवा लिखने से बच्ची बीमार. कई अस्पतालों में इलाज के बाद ठीक. मामला 2022 का है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 5:24 PM IST|
Updated : October 15, 2025 at 7:41 PM IST
राजगढ़ : हाल ही में छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद दवा निर्माता कंपनी के मालिक सहित कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. लेकिन असल सवाल डॉक्टर्स की लापरवाही और अधिक मुनाफा कमाने का अभी भी बड़ा है. ऐसा ही एक और मामला राजगढ़ जिले से निकलकर सामने आया है. यहां डॉक्टर ने हाई डोज दवा एक बच्ची के इलाज के लिए लिखी. जिससे बच्ची की जान पर बन आई. बच्ची के स्वस्थ होने के बाद पैरेंट्स उपभोक्ता फोरम पहुंच गए.
उपभोक्ता न्यायालय ने सुनाया फैसला
मामले के अनुसार डॉक्टर ने एक बालिका को पैरासिटामोल दवाई का हाई डोज दिया. इससे बच्ची की किडनी में इन्फेक्शन हो गया. बच्ची के पिता ने अलग-अलग जगह उपचार कराया और डॉक्टर की शिकायत भी की. शिकायत भी सही पाई जाने पर उपभोक्ता न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में हाल ही में निर्णय पारित करते हुए डॉक्टर के विरुद्ध फैसला सुनाया. बालिका के पिता को एक लाख 32 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया गया.
दवा लेने के बाद दो साल की बच्ची की हालत बिगड़ी
पीड़ित पिता सुरेश कुमार दांगी के अधिवक्ता आबिद हुसैन ईटीवी भारत को बताया "डॉ.गगन सिंह परिहार जीरापुर के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ थे. सुरेश कुमार दांगी अपनी दो वर्षीय बिटिया की तबियत खराब होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ केंद्र ले गए. डॉ. गगन परिहार ने अपने निजी क्लीनिक में बालिका को देखा और उसे ट्रीटमेंट लिखकर दिया, लेकिन उन्होंने अपने ट्रीटमेंट में पैरासिटामोल सिरप का हाईडोज दे दिया, जिससे बालिका की तबियत और ज्यादा बिगड़ गई."
दवा के हैवी डोज से बच्ची की किडनी में इंन्फेक्शन
पीड़ित पिता ने अपनी बालिका का अन्य जगह इलाज कराया जहां ये बाते सामने आई कि हैवी डोज देने के कारण बालिका की किडनी में इंफेक्शन हुआ. इसकी उन्होंने स्वास्थ अधिकारी से शिकायत भी की, जो जांच में सही पाई गई. सुरेश कुमार ने अपनी बालिका का इलाज देश के अलग-अलग राज्यों में स्थित अस्पताल में कराया. इसके बाद पीड़ित पिता ने वकील के माध्यम से परिवाद पत्र राजगढ़ उपभोक्ता फोरम में दायर किया. इसमें डॉक्टर गगन परिहार को 1,32,801 रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए गए.
- सागर फोरम कोर्ट में बीमा कंपनी के सारे पैंतरे फेल, देनी पड़ेगी इलाज की राशि
- सागर के इस टोल नाके पर नहीं चलता फास्टैग, दबंगई है गाड़ियों से कमाई की ट्रिक
डॉक्टर के निजी क्लीनिक में दिखाया बच्ची को
एडवोकेट आबिद हसन के मुताबिक "डॉक्टर द्वारा अभी तक राशि आयोग के समक्ष जमा नहीं गई. अब वह एक और प्रकरण न्यायालय में दायर करने वाले हैं. यह मामला वर्ष 2022 का है." लखोनी गांव में निवास करने वाले सुरेश दांगी का कहना है "वह अपनी बिटिया को तेज बुखार आने के कारण सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ डॉ. गगन परिहार के पास उनके निजी क्लीनिक में लेकर गए, जहां डॉक्टर ने दो वर्षीय बालिका को पैरासिटामॉल सिरप का हाईडोज लिखकर दिया, जो परिवार के लोगों ने बालिका को 3 टाइम दी. इससे बच्ची की किडनी में इन्फेक्शन हो गया."