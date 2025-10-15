ETV Bharat / state

हाई डोज दवा लिखने से बच्ची की किडनी में इन्फेक्शन, राजगढ़ फोरम कोर्ट ने ठोका डॉक्टर पर जुर्माना

राजगढ़ : हाल ही में छिंदवाड़ा जिले में जहरीले कफ सिरप से 22 बच्चों की मौत के बाद दवा निर्माता कंपनी के मालिक सहित कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. लेकिन असल सवाल डॉक्टर्स की लापरवाही और अधिक मुनाफा कमाने का अभी भी बड़ा है. ऐसा ही एक और मामला राजगढ़ जिले से निकलकर सामने आया है. यहां डॉक्टर ने हाई डोज दवा एक बच्ची के इलाज के लिए लिखी. जिससे बच्ची की जान पर बन आई. बच्ची के स्वस्थ होने के बाद पैरेंट्स उपभोक्ता फोरम पहुंच गए.

उपभोक्ता न्यायालय ने सुनाया फैसला

मामले के अनुसार डॉक्टर ने एक बालिका को पैरासिटामोल दवाई का हाई डोज दिया. इससे बच्ची की किडनी में इन्फेक्शन हो गया. बच्ची के पिता ने अलग-अलग जगह उपचार कराया और डॉक्टर की शिकायत भी की. शिकायत भी सही पाई जाने पर उपभोक्ता न्यायालय ने आवेदक के पक्ष में हाल ही में निर्णय पारित करते हुए डॉक्टर के विरुद्ध फैसला सुनाया. बालिका के पिता को एक लाख 32 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया गया.

दवा लेने के बाद दो साल की बच्ची की हालत बिगड़ी

पीड़ित पिता सुरेश कुमार दांगी के अधिवक्ता आबिद हुसैन ईटीवी भारत को बताया "डॉ.गगन सिंह परिहार जीरापुर के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र में पदस्थ थे. सुरेश कुमार दांगी अपनी दो वर्षीय बिटिया की तबियत खराब होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ केंद्र ले गए. डॉ. गगन परिहार ने अपने निजी क्लीनिक में बालिका को देखा और उसे ट्रीटमेंट लिखकर दिया, लेकिन उन्होंने अपने ट्रीटमेंट में पैरासिटामोल सिरप का हाईडोज दे दिया, जिससे बालिका की तबियत और ज्यादा बिगड़ गई."